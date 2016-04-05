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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43634364436543664367>
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:не считаете, что в странах, активно поддерживающих Украину и материально, и финансово, и простые граждане, у которых ухудшилось материальное положение, и у фирм/производителей, которые из-за санкций перестали торговать с московией и соотв. несут определенные убытки, может возникнуть вопросы - если в воюющей Украине ее жители не могут сами определиться со своим высшим руководством и выступают против него, то стоит ли помогать такой стране?

Именно с этой точки зрения я и считаю, что сейчас не время "расскачивать лодку".


погоджуюсь з такою думкою.
Але додам що скоріш за все після війни все рівно ніхто не буде покараний, ні за призначення зрадників у силові структури, на за шашлики, ні за Чонгар та багато іншого.
Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі а потім імітуючи спротив підписати капітуляцію, але в процесі щось пішло не так
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:34

  Letusrock написав:Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі а потім імітуючи спротив підписати капітуляцію, але в процесі щось пішло не так

Більшу довіру викликають твердження посла США напередодні виборів про те, що вони впевнені - будь-який наступний обраний кандидат буде протистояти рашці.
Це практично є підтримкою Зе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:44

  detroytred написав:
  flyman написав:якщо підніти до 50К протирати штани в тилу, і до 100К там де долярчик, та $1K за день на нулі, добровольців побільшає

але ж важливіше "для виживання держави" стадіон в Ківерцях

Є отака думка:

*Також я нагадаю, що послідовно виступав проти насильницької мобілізації, а також проти свавільної роздачі повісток. ТЦК навіть писали на мене офіційного листа міністру МВС.

Минулої весни я часто пояснював прості істини: непродумана непідготовлена мобілізація завдає серйозної шкоди. Якщо военкомат (ТЦК) приходить в готель, ресторан, басейн, на будь-яке інше підприємство і починає роздавати повістки – він убиває ці бізнеси, які і так ледве виживають. Насильницька заборона виїзду і мобілізація мають своїм наслідком – масштабну корупцію. Тоді коли я не підтримував ці методи мобілізації я пропонував кілька інших рішень. Перше – я наполягав, що потрібно вести активну інформаційну кампанію, де розвіювати міфи і фейки про мобілізацію і службу, включати частіше в публічну комунікацію героїв, комбригів тощо. Дуже раджу всім інтерв’ю комбрига 10 бригади Едельвейс. Спокійний впевнений, професійний, до такого з радістю йти служити.

Далі я наполягав, що мають бути визначені 2-3 млн чоловіків, які будуть мобілізовані в разі необхідності. Тобто чоловіку телефонує ТЦК чи поліція і повідомляє, що він буде мобілізований, час повідомлять. Що це означає? По-перше..*
https://glavcom.ua/columns/vandrusiv/mo ... 08846.html
Це від радника міністра внутрішніх справ України.

Але зараз він вже:
*На завершення ще раз: сьогодні мобілізація = виживання. Росіяни можуть піти на мобілізацію мільйонів, і нам не залишиться нічого іншого як мобілізувати мільйони. Я раджу всім бути готовим до служби в армії, і не думати, що його це омине. Пам’ятайте, якщо ви не підтримуєте мобілізацію, то тоді ви просто чекаєте на Бучу в своєму населеному пункті. Ми не вибирали цієї війни, і в нас не має вибору не воювати! Тому мобілізацію треба сьогодні підтримувати за будь-яких умов.*

Буча і Херсон були тому, що 0 укріплень, 0 підготовки, зато "велике будівництво".
Тільки такі як yanyura іншої думки: не хитати лодку
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:46

  Letusrock написав:
  yanyura написав:не считаете, что в странах, активно поддерживающих Украину и материально, и финансово, и простые граждане, у которых ухудшилось материальное положение, и у фирм/производителей, которые из-за санкций перестали торговать с московией и соотв. несут определенные убытки, может возникнуть вопросы - если в воюющей Украине ее жители не могут сами определиться со своим высшим руководством и выступают против него, то стоит ли помогать такой стране?

Именно с этой точки зрения я и считаю, что сейчас не время "расскачивать лодку".


погоджуюсь з такою думкою.
Але додам що скоріш за все після війни все рівно ніхто не буде покараний, ні за призначення зрадників у силові структури, на за шашлики, ні за Чонгар та багато іншого.
Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі а потім імітуючи спротив підписати капітуляцію, але в процесі щось пішло не так

в процесі виявилося, що "народ нє тот"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:48

Флай
А чому було велике будівництво?
Замість додаткових укріплень.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:49

  detroytred написав:
  Letusrock написав:Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі а потім імітуючи спротив підписати капітуляцію, але в процесі щось пішло не так

Більшу довіру викликають твердження посла США напередодні виборів про те, що вони впевнені - будь-який наступний обраний кандидат буде протистояти рашці.
Це практично є підтримкою Зе.

могут 1$ прислать, а могут сто ярдов, на словах выглядит вроде одинаково. Что 1$ - поддержка. что сто ярдов тоже поддержка (цифры условные). Все знают что трава зеленая и поддерживать будут. Вопрос в каком объёме. Лучше без конкретики эту тему не поднимать, чтобы не заболтать что-то важное.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:54

  vitaliian написав:
  detroytred написав:
  Letusrock написав:Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі а потім імітуючи спротив підписати капітуляцію, але в процесі щось пішло не так

Більшу довіру викликають твердження посла США напередодні виборів про те, що вони впевнені - будь-який наступний обраний кандидат буде протистояти рашці.
Це практично є підтримкою Зе.

могут 1$ прислать, а могут сто ярдов, на словах выглядит и звучит вроде одинаково. Что 1$ - поддержка. что сто ярдов тоже поддержка (цифры условные). Лучше без конкретики эту тему не поднимать. Все знают что трава зеленая и поддерживать будут. Вопрос в каком объёме.

Малась на увазі підтримка, як кандидата в президенти.

При наявності сумнівів в Зе, вжеине кажучи про написане вище про підготовку до сдачі, Штати могли елементарно хоча б змовчати.
А так - дали згоду, фактично підтримали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:04

  detroytred написав:Малась на увазі підтримка, як кандидата в президенти.
публично поддерживать не принято. Это противоречит основному принципу демократии, зачем тогда выборы если Президент США может (так или иначе) объявить кто следующий, после Зеленского?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:...потрібно вести активну інформаційну кампанію, де розвіювати міфи і фейки про мобілізацію і службу, включати частіше в публічну комунікацію героїв, комбригів тощо.
Треба не тільки проводити таку компанію, але й виправляти наявні проблеми, з якими стикаються військові й через які не хочеться служити.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:06

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Малась на увазі підтримка, як кандидата в президенти.
публично поддерживать не принято. Это противоречит основному принципу демократии, зачем тогда выборы если Президент США может (так или иначе) объявить кто следующий, после Зеленского?

Да - по обом моментам.

Але мова була про не публічну підтримку президентом США.
І не про явну пряму підтримку конкретного кандидата.
detroytred
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