detroytred написав:

flyman написав: якщо підніти до 50К протирати штани в тилу, і до 100К там де долярчик, та $1K за день на нулі, добровольців побільшає



але ж важливіше "для виживання держави" стадіон в Ківерцях якщо підніти до 50К протирати штани в тилу, і до 100К там де долярчик, та $1K за день на нулі, добровольців побільшаєале ж важливіше "для виживання держави" стадіон в Ківерцях

Є отака думка:*Також я нагадаю, що послідовно виступав проти насильницької мобілізації, а також проти свавільної роздачі повісток. ТЦК навіть писали на мене офіційного листа міністру МВС.Минулої весни я часто пояснював прості істини: непродумана непідготовлена мобілізація завдає серйозної шкоди. Якщо военкомат (ТЦК) приходить в готель, ресторан, басейн, на будь-яке інше підприємство і починає роздавати повістки – він убиває ці бізнеси, які і так ледве виживають. Насильницька заборона виїзду і мобілізація мають своїм наслідком – масштабну корупцію. Тоді коли я не підтримував ці методи мобілізації я пропонував кілька інших рішень. Перше – я наполягав, що потрібно вести активну інформаційну кампанію, де розвіювати міфи і фейки про мобілізацію і службу, включати частіше в публічну комунікацію героїв, комбригів тощо. Дуже раджу всім інтерв’ю комбрига 10 бригади Едельвейс. Спокійний впевнений, професійний, до такого з радістю йти служити.Далі я наполягав, що мають бути визначені 2-3 млн чоловіків, які будуть мобілізовані в разі необхідності. Тобто чоловіку телефонує ТЦК чи поліція і повідомляє, що він буде мобілізований, час повідомлять. Що це означає? По-перше..*Це від радника міністра внутрішніх справ України.Але зараз він вже:*На завершення ще раз: сьогодні мобілізація = виживання. Росіяни можуть піти на мобілізацію мільйонів, і нам не залишиться нічого іншого як мобілізувати мільйони. Я раджу всім бути готовим до служби в армії, і не думати, що його це омине. Пам’ятайте, якщо ви не підтримуєте мобілізацію, то тоді ви просто чекаєте на Бучу в своєму населеному пункті. Ми не вибирали цієї війни, і в нас не має вибору не воювати! Тому мобілізацію треба сьогодні підтримувати за будь-яких умов.*