fler написав: При отступлении из Пятихаток в плен украинцам сдались 47 наших военных. Появилась новая угроза для Мелитополя.

По информации двух наших источников в Генштабе, в плен с оружием сдались в основном опытные военные. Среди них – два офицера, что делает ситуацию опасной.

«Офицеры, которые сдались в плен врагу, хорошо знакомы с планами нашей обороны в Запорожской области. В частности, с тем, как мы собираемся защищать Мелитополь. Если они сдадут врагу эту информацию (а они сами сдались в плен, потому такая угроза есть), то в ближайшее время нам грозят серьезные удары по логистике и прорывы в слабых местах обороны», - сказал один из источников.

Другой отметил, что военные приняли решение сдаться в плен после того, как на их глазах погибло сразу несколько десятков боевых товарищей, и у одного из офицеров «не выдержали нервы».

Вместе с тем, в Мелитополе местные чиновники продолжают уничтожать документы, о чем мы писали раньше. «Я не уверен, что украинцы смогут дойти до Мелитополя, по крайней мере в ближайшее время. Оборону мы выстроили хорошо. Но ситуация в городе очень нервная», - сказал по этому поводу один из военных.