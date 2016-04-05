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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4364436543664367>
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:09

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Малась на увазі підтримка, як кандидата в президенти.
публично поддерживать не принято. Это противоречит основному принципу демократии, зачем тогда выборы если Президент США может (так или иначе) объявить кто следующий, после Зеленского?

Президент США (іншої демократичної країни) може сказати що підтримує воєвиявлення народу, яке відбулося демократичним шляхом. Тому він може хіба сказати що підтримує Президента певної держави, вибраного згідно демократичної процедури, а не тому що там якась особа, яка йому особисто йому подобається чи не подобається.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 20 чер, 2023 14:11, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:10

  Howl написав:
  detroytred написав:...потрібно вести активну інформаційну кампанію, де розвіювати міфи і фейки про мобілізацію і службу, включати частіше в публічну комунікацію героїв, комбригів тощо.
Треба не тільки проводити таку компанію, але й виправляти наявні проблеми, з якими стикаються військові й через які не хочеться служити.

Отож.
Але обран варіант -- ігнорувати далеко не одиничність таких порушень. А звернення на них уваги вважати наративами тощо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:При отступлении из Пятихаток в плен украинцам сдались 47 наших военных. Появилась новая угроза для Мелитополя.
По информации двух наших источников в Генштабе, в плен с оружием сдались в основном опытные военные. Среди них – два офицера, что делает ситуацию опасной.
«Офицеры, которые сдались в плен врагу, хорошо знакомы с планами нашей обороны в Запорожской области. В частности, с тем, как мы собираемся защищать Мелитополь. Если они сдадут врагу эту информацию (а они сами сдались в плен, потому такая угроза есть), то в ближайшее время нам грозят серьезные удары по логистике и прорывы в слабых местах обороны», - сказал один из источников.
Другой отметил, что военные приняли решение сдаться в плен после того, как на их глазах погибло сразу несколько десятков боевых товарищей, и у одного из офицеров «не выдержали нервы».
Вместе с тем, в Мелитополе местные чиновники продолжают уничтожать документы, о чем мы писали раньше. «Я не уверен, что украинцы смогут дойти до Мелитополя, по крайней мере в ближайшее время. Оборону мы выстроили хорошо. Но ситуация в городе очень нервная», - сказал по этому поводу один из военных.
Прохання, перед цитатою роспабліків так і пишіть, що цитуєте роспабліки, бо мимохідь оком зачіпаєш перше речення, і від крінжі аж тіпає
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:12

  Faceless написав:
fler написав:При отступлении из Пятихаток в плен украинцам сдались 47 наших военных. Появилась новая угроза для Мелитополя.
По информации двух наших источников в Генштабе, в плен с оружием сдались в основном опытные военные. Среди них – два офицера, что делает ситуацию опасной.
«Офицеры, которые сдались в плен врагу, хорошо знакомы с планами нашей обороны в Запорожской области. В частности, с тем, как мы собираемся защищать Мелитополь. Если они сдадут врагу эту информацию (а они сами сдались в плен, потому такая угроза есть), то в ближайшее время нам грозят серьезные удары по логистике и прорывы в слабых местах обороны», - сказал один из источников.
Другой отметил, что военные приняли решение сдаться в плен после того, как на их глазах погибло сразу несколько десятков боевых товарищей, и у одного из офицеров «не выдержали нервы».
Вместе с тем, в Мелитополе местные чиновники продолжают уничтожать документы, о чем мы писали раньше. «Я не уверен, что украинцы смогут дойти до Мелитополя, по крайней мере в ближайшее время. Оборону мы выстроили хорошо. Но ситуация в городе очень нервная», - сказал по этому поводу один из военных.
Прохання, перед цитатою роспабліків так і пишіть, що цитуєте роспабліки, бо мимохідь оком зачіпаєш перше речення, і від крінжі аж тіпає

Так там наче ж у заголовку був залізний натяк.
Ви може не помітили?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:12

  detroytred написав:про не публічну підтримку президентом США.
это конспирология, я например считаю , что Байден Зеленского не переносит. На это указывают некоторые моменты, которые тоже можно толковать по-разному.
  flyman написав:. Тому він може хіба сказати що підтримує Президента певної держави, вибраного згідно демократичної процедури, а не тому що там якась особа, яка йому особисто йому подобається чи не подобається.
человеческий фактор никто не отменял и для Байдена Порошенко был бы более удобным. Поскольку они уже работали "вместе". Пленки Порошенко все помнят? https://babel.ua/news/61034-plivki-derk ... poroshenka

У травні-липні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на Порошенка під час його перебування на посаді президента.

За словами Деркача, ідеться про дві частини записів. Перша стосується виділення Штатами мільярда доларів в обмін на звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.

Друга частина записів нібито стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції у парламенті, блокував звільнення Кабінету міністрів і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також, за словами Деркача, в аудіозаписах ідеться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 чер, 2023 14:18, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:
fler написав:При отступлении из Пятихаток в плен украинцам сдались 47 наших военных. Появилась новая угроза для Мелитополя.
По информации двух наших источников в Генштабе, в плен с оружием сдались в основном опытные военные. Среди них – два офицера, что делает ситуацию опасной.
«Офицеры, которые сдались в плен врагу, хорошо знакомы с планами нашей обороны в Запорожской области. В частности, с тем, как мы собираемся защищать Мелитополь. Если они сдадут врагу эту информацию (а они сами сдались в плен, потому такая угроза есть), то в ближайшее время нам грозят серьезные удары по логистике и прорывы в слабых местах обороны», - сказал один из источников.
Другой отметил, что военные приняли решение сдаться в плен после того, как на их глазах погибло сразу несколько десятков боевых товарищей, и у одного из офицеров «не выдержали нервы».
Вместе с тем, в Мелитополе местные чиновники продолжают уничтожать документы, о чем мы писали раньше. «Я не уверен, что украинцы смогут дойти до Мелитополя, по крайней мере в ближайшее время. Оборону мы выстроили хорошо. Но ситуация в городе очень нервная», - сказал по этому поводу один из военных.
Прохання, перед цитатою роспабліків так і пишіть, що цитуєте роспабліки, бо мимохідь оком зачіпаєш перше речення, і від крінжі аж тіпає

Так там наче ж у заголовку був залізний натяк.
Ви може не помітили?


В тапку не видно заголовки
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:17

  vitaliian написав:
  detroytred написав:про не публічну підтримку президентом США.
это конспирология, я например считаю , что Байден Зеленского не переносит. На это указывают некоторые моменты, которые тоже можно толковать по-разному.

Яка конспірологія?
Така заява посла - це факт.
І сама по собі є підтримкою Зе.
На фоні отого всього негативу про Зе перед виборами.

Заява словами посла, що Штати не вважають (Зе) прорашенським.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:21

  detroytred написав:
  vitaliian написав:
  detroytred написав:про не публічну підтримку президентом США.
это конспирология, я например считаю , что Байден Зеленского не переносит. На это указывают некоторые моменты, которые тоже можно толковать по-разному.

Яка конспірологія?
Така заява посла - це факт.
І сама по собі є підтримкою Зе.
На фоні отого всього негативу про Зе перед виборами.

Заява словами посла, що Штати не вважають (Зе) прорашенським.

заявление делаются сейчас или перед выборами? сейчас прямая явная поддержка Зеленского синоним поддержки народа Украины, а перед выборами такие заявления - нарушение принципов демократии. Из одного никак не следует другое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 чер, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:23

Віталліан
Сорян, я зробив описку.
Не "Але мова була про не публічну підтримку президентом США", а "Але мова була НЕ про публічну підтримку президентом США."

2. Говоримо про час перед виборами.

Порушення принципів демократії нема, тому що підтримка косвенна -- спростування негативу про нього (що прорашенський).
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:28

  detroytred написав:2. Говоримо про час перед виборами.
фамилию Зеленского перед выборами публично поддерживать не будут. В чём тогда демократия? непублично возможно что угодно, но это кофейная гуща. Хотя именно непублично решаются самые серьёзные вопросы, в том числе об сроках и условиях завершения войны.
  detroytred написав:спростування негативу про нього
а Зеленский сам не может свой народ в этом убедить? Тогда это скорее унижение, чем поддержка .
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