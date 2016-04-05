Ну а тепер ІМХО чому Зе дозволив собі велике будівництво. Бо мав всі підстави!
Порошенко багато разів запевняв, що * Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія у відмінному стані і готова дати відсіч. Про це голова повідомив під час урочистостей до Дня Незалежності України на Майдані Незалежності в Києві* https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskaya ... 60767.html
Тобто зроблений необхідний мінімум в обороноздатності - сили оборони готові дати гідну відсіч... А ракетна програма і подальше зміцнення -- це вже з розряду більше мінімуму, тобто щоб в агресора навіть думки не було спробувати напасти ще.
На підставі цього Зе й призупинився на цьому мінімумі обороноздатності. Так по троху продовжував.
А що таке "гідна" питання відносне. Україна витримала повномасштабний удар, встояла. Гідна відсіч? Гідна.
Понесли втрати територій та ресурсів. Не гідно? Не гідно. Тобто дуже відносно...
detroytred написав:2. Говоримо про час перед виборами.
фамилию Зеленского перед выборами публично поддерживать не будут. В чём тогда демократия? непублично возможно что угодно, но это кофейная гуща. Хотя именно непублично решаются самые серьёзные вопросы, в том числе об сроках и условиях завершения войны.
detroytred написав:спростування негативу про нього
а Зеленский сам не может свой народ в этом убедить? Тогда это скорее унижение, чем поддержка .
Підтримали публічно. Але не прямо. Прізвище ж не називав посол. А узагальнив. Хоча зрозуміло про кого мова. Не про Порошенка ж))
Навіщо грати в зможе не зможе перезапевнити? Є підтримка і добре. Вона не зайва.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 20 чер, 2023 14:46, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Тут є 2 моменти. Перший - у невеликих містах, особливо на ЗУ цілком може бути, що всі добровольці вже оформлені. Напр., у Києві, Харкові, Дніпрі навряд чи всіх охочих вже узяли та прилаштували. Другий момент - людина може стати добровольцем у будь-який час. Наприклад, змінилися життєві обставини (втратив роботу чи близьку людину, прилетіло в хату чи вирішив йти разом з другом за компанію чи ще щось..) - і ось вам доброволець, який ще вчора не думав стати військовим. І таких дійсно багато.
Але тільки не чоловік Флер, ну і звичайно ж - не сама Флер - ніяк не хочуть піти добровольцями
Як і васьок з Рівного... >>>
fler написав:Сцикло, коротше кажучи.
====================
Howl написав:
detroytred написав:...потрібно вести активну інформаційну кампанію, де розвіювати міфи і фейки про мобілізацію і службу, включати частіше в публічну комунікацію героїв, комбригів тощо.
Треба не тільки проводити таку компанію, але й виправляти наявні проблеми, з якими стикаються військові й через які не хочеться служити.
Так, проблем є багато - але найбільша проблема, як на мене - це НЕЗНАННЯ ТЕРМІНУ призову! Тобто, якщо людина б знала, що її призвуть на 4-6міс і далі вона вільна мінімум рік часу(якщо ще триватиме війна), це б сприяло хоч розуміння, на що та людина йде/підписується. Можна, навіть, абсолютно всіх придатних "18-60" записувати в чергу і наперед повідомляти, якого місяця/року твоя черга! Тут "плюс" в тім, що знаючи свою дату призову наперед(наприклад, за місяць-два-три-4...), людина має час себе морально налаштувати і попідтягувати/дозевершити свої різні справи... - як і ще "плюс" в тому, що людина буде знати свій ЧІТКИЙ ТЕРМІН перебування у війську! І, навіть, ще "плюс" в тому, що так більшість чоловіків пройде військову підготовку, будуть "загартовані війною"! А на таку країну, де будуть такі чоловіки - не дуже й захочеться комусь нападати в майбутньому!
fler написав:Тут є 2 моменти. Перший - у невеликих містах, особливо на ЗУ цілком може бути, що всі добровольці вже оформлені. Напр., у Києві, Харкові, Дніпрі навряд чи всіх охочих вже узяли та прилаштували. Другий момент - людина може стати добровольцем у будь-який час. Наприклад, змінилися життєві обставини (втратив роботу чи близьку людину, прилетіло в хату чи вирішив йти разом з другом за компанію чи ще щось..) - і ось вам доброволець, який ще вчора не думав стати військовим. І таких дійсно багато.
Але тільки не чоловік Флер, ну і звичайно ж - не сама Флер - ніяк не хочуть піти добровольцями
Як і васьок з Рівного... >>>
fler написав:Сцикло, коротше кажучи.
====================
Howl написав:
detroytred написав:...потрібно вести активну інформаційну кампанію, де розвіювати міфи і фейки про мобілізацію і службу, включати частіше в публічну комунікацію героїв, комбригів тощо.
Треба не тільки проводити таку компанію, але й виправляти наявні проблеми, з якими стикаються військові й через які не хочеться служити.
Так, проблем є багато - але найбільша проблема, як на мене - це НЕЗНАННЯ ТЕРМІНУ призову! Тобто, якщо людина б знала, що її призвуть на 4-6міс і далі вона вільна мінімум рік часу(якщо ще триватиме війна), це б сприяло хоч розуміння, на що та людина йде/підписується. Можна, навіть, абсолютно всіх придатних "18-60" записувати в чергу і наперед повідомляти, якого місяця/року твоя черга! Тут "плюс" в тім, що знаючи свою дату призову наперед(наприклад, за місяць-два-три-4...), людина має час себе морально налаштувати і попідтягувати/дозевершити свої різні справи... - як і ще "плюс" в тому, що людина буде знати свій ЧІТКИЙ ТЕРМІН перебування у війську! І, навіть, ще "плюс" в тому, що так більшість чоловіків пройде військову підготовку, будуть "загартовані війною"! А на таку країну, де будуть такі чоловіки - не дуже й захочеться комусь нападати в майбутньому!
І держава гарантує, що "зберігається дохід" як до так і після служби, який був до мобілізації. Баби ж входять в декрет і виходять, навіть якщо хочуть, то досрочно. І все їм зберігається.
flyman написав:І держава гарантує, що "зберігається дохід" як до так і після служби, який був до мобілізації. Баби ж входять в декрет і виходять, навіть якщо хочуть, то досрочно. І все їм зберігається.
Letusrock написав:Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі а потім імітуючи спротив підписати капітуляцію, але в процесі щось пішло не так
Більшу довіру викликають твердження посла США напередодні виборів про те, що вони впевнені - будь-який наступний обраний кандидат буде протистояти рашці. Це практично є підтримкою Зе.
стосовно "напередодні виборів" : на даний час нам достеменно невідомі а) мотиви Зеленського б) ступінь його незалежності від тих хто його висунув (вважаю що близько нуля) в) наявність хоч якихось політичних поглядів г) чи ступали в контакт із Зе (до виборів) союзники
Скориставшись очікуваннями виборців (простий хлопець зі сходу, не політик, проти бариг і війни) легко виграв.
Чи його перемога відстрочила війну чи її прискорила будуть сперечатися ще багато років
Юсов: "Путинская Россия - это государство-террорист, обладающее ядерным оружием - стратегическим и тактическим. И гипотетически угроза на этом направлении всегда существует. Поэтому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают. Другое дело, что по состоянию на данный момент мы не можем говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия так называемой Российской Федерацией против Украины", - сказал Юсов.
Байден: "Когда я был здесь (в Калифорнии - ред.) около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", - сказал Байден. https://www.rbc.ua/ukr/news/chi-e-rizik ... 51293.html
Letusrock написав:стосовно "напередодні виборів" : на даний час нам достеменно невідомі а) мотиви Зеленського б) ступінь його незалежності від тих хто його висунув (вважаю що близько нуля) в) наявність хоч якихось політичних поглядів г) чи ступали в контакт із Зе (до виборів) союзники
Скориставшись очікуваннями виборців (простий хлопець зі сходу, не політик, проти бариг і війни) легко виграв.
Чи його перемога відстрочила війну чи її прискорила будуть сперечатися ще багато років
Наступили на болючу мозоль))) Вкрай цікаво, як воно там (на горі) відбувається насправді. Як дійсно відбувається. Бо тільки слухаємо розповіді про "омарів" від тих, хто їх куштує.
Лише випадково щось долітає. Накшалт кави у Відні. І то без самого процесу, як це відбувається.