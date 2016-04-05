Так, на моменті, те і роблю!
Але, думаю, що ще є ті(в глибокому тилу), які можуть захищати)) а не тільки я))
Тобто, відчуття таке - "Що знаю точно, що мене десь обманюють, але не знаю де?"©
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Додано: Вів 20 чер, 2023 15:35
Так, на моменті, те і роблю!
Але, думаю, що ще є ті(в глибокому тилу), які можуть захищати)) а не тільки я))
Тобто, відчуття таке - "Що знаю точно, що мене десь обманюють, але не знаю де?"©
Додано: Вів 20 чер, 2023 15:40
мы моделируем мой кейс или твой?
в моем кейсе есть успих
и есть другие (непрыдатные)
как бы поступил супергерой?
Додано: Вів 20 чер, 2023 15:45
За крок до перевороту думок©
Але отак, на моменті, подумати - ти 16 місяців(КАРЛ!!! 16 МІСЯЦІВ!!!) свого життя віддав для захисту рідної землі і людей на ній(і позамежами її, - деякі потім повернуться) - а тобі тут на форумі пишуть притензії і обзивають/зневажають якісь невідомі тобі люди?
Ну як так?
Вони дибіли, чи щось не розуміють?
Додано: Вів 20 чер, 2023 15:48
это твой кейс, его сейчас тоже обсудим
Додано: Вів 20 чер, 2023 15:51
Так, на моменті, те і роблю!
Але, думаю, що ще є ті(в глибокому тилу), які можуть захищати)) а не тільки я))
Тобто, відчуття таке - "Що знаю точно, що мене десь обманюють, але не знаю де?"© [/quote]
=======
мы моделируем мой кейс или твой?
в моем кейсе есть успих
и есть другие (непрыдатные)
как бы поступил супергерой?[/quote]
==========
Супергерой хоча би взяв ту компанію з собою, щоб його тут періодично розважали/знімали стрес
Заодно, вже і дурниці з диванів вони б не писали...
Додано: Вів 20 чер, 2023 15:53
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:02
)))
Звичайно, що набагато краще було б, якщо б вони були "позитивними героями форуму"
Іноді і справді враження таке, що вони і є такі, як на цьому фото)))))
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:08
Це - якщо в реальності, то так.
А отут - у віртуальності, то те, що вище написав Віталіан - дуже б допомагало мені знімати стрес!👍😀😄😄😄
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:17
те, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага) зовсім ніяк не означає, що можете молоти язиком все, що вам вздумається і робити те, що ви останнім часом робите тут. але ви цього вперто не розумієте, свідомо чи ні, то вже ваша справа. до цього потрібні ще якісь пояснення?
по темі заміни - вам вже приклад з інженером аес навели. крім цього "інженера" є ще 100500 прикладів, які вас замінять, а ви їх ніколи і ні за яких обставин, в силу необхідної кваліфікації та досвіду. і будівельник вам пропонував, що він з синами йде на ваше місце, але ви з батьком на його - платити чимало податків, донатити, волонтерити. як воно - в обсязі того, що робив будівельник і його родина, чи хоча б десяту частину від того? ви якось тихенько проігнорували це. чи може ви думаєте, що після гіпотетичної заміни на "дємбєлі" будет сидіти вдома і тихенько ремонтувати "квіточку", на все інше клавши?
і взагалі, з тих форумчан, хто дався чути, що його призвали (а таких чимало, а є ще такі що такий факт взагалі ніяк не озвучували) чути і видно тільки вас одного. і чомусь не з кращого боку. інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби.
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