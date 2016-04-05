Додано: Вів 20 чер, 2023 16:17

Успіх написав: vitaliian написав: будешь нас защищать? будешь нас защищать? Але отак, на моменті, подумати - ти 16 місяців(КАРЛ!!! 16 МІСЯЦІВ!!!) свого життя віддав для захисту рідної землі і людей на ній(і позамежами її, - деякі потім повернуться) - а тобі тут на форумі пишуть притензії і обзивають/зневажають якісь невідомі тобі люди?

Ну як так?

Вони дибіли, чи щось не розуміють? Але отак, на моменті, подумати - ти 16 місяців(КАРЛ!!! 16 МІСЯЦІВ!!!) свого життя віддав для захисту рідної землі і людей на ній(і позамежами її, - деякі потім повернуться) - а тобі тут на форумі пишуть притензії і обзивають/зневажають якісь невідомі тобі люди?Ну як так?Вони дибіли, чи щось не розуміють?

те, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага) зовсім ніяк не означає, що можете молоти язиком все, що вам вздумається і робити те, що ви останнім часом робите тут. але ви цього вперто не розумієте, свідомо чи ні, то вже ваша справа. до цього потрібні ще якісь пояснення?по темі заміни - вам вже приклад з інженером аес навели. крім цього "інженера" є ще 100500 прикладів, які вас замінять, а ви їх ніколи і ні за яких обставин, в силу необхідної кваліфікації та досвіду. і будівельник вам пропонував, що він з синами йде на ваше місце, але ви з батьком на його - платити чимало податків, донатити, волонтерити. як воно - в обсязі того, що робив будівельник і його родина, чи хоча б десяту частину від того? ви якось тихенько проігнорували це. чи може ви думаєте, що після гіпотетичної заміни на "дємбєлі" будет сидіти вдома і тихенько ремонтувати "квіточку", на все інше клавши?і взагалі, з тих форумчан, хто дався чути, що його призвали (а таких чимало, а є ще такі що такий факт взагалі ніяк не озвучували) чути і видно тільки вас одного. і чомусь не з кращого боку. інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби.