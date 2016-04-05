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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4366436743684369>
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:35

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Нехай тоді не "всі", а тільки тих "кого можна"))
А можна, напевно, 70-80% від "всіх"))
а если окажется, что "можно" только успих, ты будешь нас защищать?

Так, на моменті, те і роблю! :D

Але, думаю, що ще є ті(в глибокому тилу), які можуть захищати)) а не тільки я))

Тобто, відчуття таке - "Що знаю точно, що мене десь обманюють, але не знаю де?"© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:40

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Нехай тоді не "всі", а тільки тих "кого можна"))
А можна, напевно, 70-80% від "всіх"))
а если окажется, что "можно" только успих, ты будешь нас защищать?

Так, на моменті, те і роблю! :D

Але, думаю, що ще є ті(в глибокому тилу), які можуть захищати)) а не тільки я))

Тобто, відчуття таке - "Що знаю точно, що мене десь обманюють, але не знаю де?"© :mrgreen:

мы моделируем мой кейс или твой? :D
в моем кейсе есть успих
Зображення
и есть другие (непрыдатные)
Зображення
как бы поступил супергерой?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:45

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:будешь нас защищать?
Але отак, на моменті, подумати - ти 16 місяців(КАРЛ!!! 16 МІСЯЦІВ!!!) свого життя віддав для захисту рідної землі і людей на ній(і позамежами її, - деякі потім повернуться) - а тобі тут на форумі пишуть притензії і обзивають/зневажають якісь невідомі тобі люди?
Ну як так?
Вони дибіли, чи щось не розуміють?
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:48

  Успіх написав:
  vitaliian написав:будешь нас защищать?
Але отак, на моменті, подумати - ти 16 місяців(КАРЛ!!! 16 МІСЯЦІВ!!!) свого життя віддав для захисту рідної землі і людей на ній(і позамежами її, - деякі потім повернуться) - а тобі тут на форумі пишуть притензії і обзивають/зневажають якісь невідомі тобі люди?
Ну як так?
Вони дибіли, чи щось не розуміють?

это твой кейс, его сейчас тоже обсудим :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:51

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Нехай тоді не "всі", а тільки тих "кого можна"))
А можна, напевно, 70-80% від "всіх"))
а если окажется, что "можно" только успих, ты будешь нас защищать?

Так, на моменті, те і роблю! :D

Але, думаю, що ще є ті(в глибокому тилу), які можуть захищати)) а не тільки я))

Тобто, відчуття таке - "Що знаю точно, що мене десь обманюють, але не знаю де?"© :mrgreen:[/quote]
=======
мы моделируем мой кейс или твой? :D
в моем кейсе есть успих
Зображення
и есть другие (непрыдатные)
Зображення
как бы поступил супергерой?[/quote]
==========
Супергерой хоча би взяв ту компанію з собою, щоб його тут періодично розважали/знімали стрес :mrgreen:
Заодно, вже і дурниці з диванів вони б не писали... :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:53

  Успіх написав:вже і дурниці з диванів вони б не писали..
а если "дурниці з диванів" будут "розважати та знімати стрес" это решило бы проблемы супергероя? :D :idea:
Заодно, вже і дурниці з диванів вони б не писали..

ты ж видел их фото? больше они ничего не умеют (( а ещё умеют завидовать супергерою.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:02

)))

  vitaliian написав:а если "дурниці з диванів" будут "розважати та знімати стрес" это решило бы проблемы супергероя?
Звичайно, що набагато краще було б, якщо б вони були "позитивними героями форуму" ;) :)
  vitaliian написав:ты ж видел их фото? больше они ничего не умеют (( а ещё умеют завидовать супергерою
Іноді і справді враження таке, що вони і є такі, як на цьому фото)))))
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:а если "дурниці з диванів" будут "розважати та знімати стрес" это решило бы проблемы супергероя?


наврят.
його приорітет це ротація на вчора, або крайній випадок - конкретна дата демобілізації (бажано щоб 2023 рік)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:08

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:а если "дурниці з диванів" будут "розважати та знімати стрес" это решило бы проблемы супергероя?


наврят.
його приорітет це ротація на вчора, або крайній випадок - конкретна дата демобілізації (бажано щоб 2023 рік)
Це - якщо в реальності, то так.
А отут - у віртуальності, то те, що вище написав Віталіан - дуже б допомагало мені знімати стрес!👍😀😄😄😄
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:17

  Успіх написав:
  vitaliian написав:будешь нас защищать?
Але отак, на моменті, подумати - ти 16 місяців(КАРЛ!!! 16 МІСЯЦІВ!!!) свого життя віддав для захисту рідної землі і людей на ній(і позамежами її, - деякі потім повернуться) - а тобі тут на форумі пишуть притензії і обзивають/зневажають якісь невідомі тобі люди?
Ну як так?
Вони дибіли, чи щось не розуміють?


те, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага) зовсім ніяк не означає, що можете молоти язиком все, що вам вздумається і робити те, що ви останнім часом робите тут. але ви цього вперто не розумієте, свідомо чи ні, то вже ваша справа. до цього потрібні ще якісь пояснення?
по темі заміни - вам вже приклад з інженером аес навели. крім цього "інженера" є ще 100500 прикладів, які вас замінять, а ви їх ніколи і ні за яких обставин, в силу необхідної кваліфікації та досвіду. і будівельник вам пропонував, що він з синами йде на ваше місце, але ви з батьком на його - платити чимало податків, донатити, волонтерити. як воно - в обсязі того, що робив будівельник і його родина, чи хоча б десяту частину від того? ви якось тихенько проігнорували це. чи може ви думаєте, що після гіпотетичної заміни на "дємбєлі" будет сидіти вдома і тихенько ремонтувати "квіточку", на все інше клавши?
і взагалі, з тих форумчан, хто дався чути, що його призвали (а таких чимало, а є ще такі що такий факт взагалі ніяк не озвучували) чути і видно тільки вас одного. і чомусь не з кращого боку. інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби.
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