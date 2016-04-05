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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4366436743684369
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:23

Загроза використання армією РФ тактичної ядерної зброї за наказом президента Володимира Путіна лишається реальною, вважає президент США Джо Байден.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:40

Все ж дуже просто!©

  wild.tomcat написав:те, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага)
Цього було достатньо)) - далі можна було не писати ;)
  wild.tomcat написав:інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби.
Думаю, що немає нічого поганого в тому, що я у вільний час, чи в переривах від роботи (коли, наприклад, всі випалюють цигарку, а я - не палю) можу собі підглядати на цей форум і щось ще й писати))

п.с.
Якщо вже з мене тут зробили універсального солдата - то я стараюсь бути універсальний у всьому!
(тож - зробив роботу - маю вільний час >>> зателефонував, чи написав дружині, батькам... друзям... - а далі, підглянув тут, чи щось цікаве пишуть...) :)
Якось так :)
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