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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4366436743684369
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:23

Загроза використання армією РФ тактичної ядерної зброї за наказом президента Володимира Путіна лишається реальною, вважає президент США Джо Байден.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:40

Все ж дуже просто!©

  wild.tomcat написав:те, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага)
Цього було достатньо)) - далі можна було не писати ;)
  wild.tomcat написав:інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби.
Думаю, що немає нічого поганого в тому, що я у вільний час, чи в переривах від роботи (коли, наприклад, всі випалюють цигарку, а я - не палю) можу собі підглядати на цей форум і щось ще й писати))

п.с.
Якщо вже з мене тут зробили універсального солдата - то я стараюсь бути універсальний у всьому!
(тож - зробив роботу - маю вільний час >>> зателефонував, чи написав дружині, батькам... друзям... - а далі, підглянув тут, чи щось цікаве пишуть...) :)
Якось так :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:13

Так є нюанс)))

Недоречно порівнювати Успіха з іншими форумчанами, які зараз у війську.
Бо Успіх унікальний же...
В плані оптимізму, щирості, відкритості, говорливості і т.д.
Надуніверсальний солдат.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:26

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:вже і дурниці з диванів вони б не писали..
а если "дурниці з диванів" будут "розважати та знімати стрес" это решило бы проблемы супергероя? :D :idea:
Заодно, вже і дурниці з диванів вони б не писали..

ты ж видел их фото? больше они ничего не умеют (( а ещё умеют завидовать супергерою.

stm, fler, hotab і Люся :shock:
осталось вгадать ху є ху (задачка для долярчка із зірочкою)

Я блондинка на том фото. Конечно если там не очки за 350€ )))))
Так приятно смотреть на поддержку Долярчика, я его с семьёй хотела в Киев пригласить и водить по пиццериям с детьми и женой за мой счёт. Но что-то пошло не так ))) Уверенна это фигня и такая поддержка как Виталя и Флай намного лучше по жизни в целом. Гордому Успиху уважение важнее )))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:37

  stm написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:ты ж видел их фото? больше они ничего не умеют (( а ещё умеют завидовать супергерою.

stm, fler, hotab і Люся :shock:
осталось вгадать ху є ху (задачка для долярчка із зірочкою)

Я блондинка на том фото. Конечно если там не очки за 350€ )))))
Так приятно смотреть на поддержку Долярчика, я его с семьёй хотела в Киев пригласить и водить по пиццериям с детьми и женой за мой счёт. Но что-то пошло не так ))) Уверенна это фигня и такая поддержка как Виталя и Флай намного лучше по жизни в целом. Гордому Успиху уважение важнее )))))

в мене пазл зложився, але навіщо підказувати було

  vitaliian написав:
  flyman написав:(задачка для долярчка із зірочкою)
без разницы, долярчик их-вас-нас одинаково любит и защищает.
пс Кто такая Люся? это что-то личное?

Люся 2-3 тижня, це саме легке було закосплеїти перса
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:48

  flyman написав:це саме легке було закосплеїти перса
ааа ну тада до встречи на комиконе)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:57

  Letusrock написав:
  yanyura написав:не считаете, что в странах, активно поддерживающих Украину и материально, и финансово, и простые граждане, у которых ухудшилось материальное положение, и у фирм/производителей, которые из-за санкций перестали торговать с московией и соотв. несут определенные убытки, может возникнуть вопросы - если в воюющей Украине ее жители не могут сами определиться со своим высшим руководством и выступают против него, то стоит ли помогать такой стране?

Именно с этой точки зрения я и считаю, что сейчас не время "расскачивать лодку".


погоджуюсь з такою думкою.
Але додам що скоріш за все після війни все рівно ніхто не буде покараний, ні за призначення зрадників у силові структури, на за шашлики, ні за Чонгар та багато іншого.
Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі а потім імітуючи спротив підписати капітуляцію, але в процесі щось пішло не так

подивимось. питання піднімуть - а які будуть наслідки? можливо буде варіант переможців не судять.

все одно винна Раша. А нам можливо буде доцільніше відбудовувати країну й закріплювати механізми контролю, в тому числі змінності влади
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:58

  vitaliian написав:
  flyman написав:це саме легке було закосплеїти перса
ааа ну тада до встречи на комиконе)

єслічьо я буду на "льотчік на лижах" (с намьоком на еміграцію М1860, тіпа номєр)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:59

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:це саме легке було закосплеїти перса
ааа ну тада до встречи на комиконе)

єслічьо я буду на "льотчік на лижах"

главное вас с хотабом не перепутать, попрошу его надеть коньки
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 18:06

  vitaliian написав:главное вас с хотабом не перепутать, попрошу его надеть коньки

а як же пєрсідській ковьор с начьосом?
flyman
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