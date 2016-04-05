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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:18
flyman написав: vitaliian написав:
главное вас с хотабом не перепутать, попрошу его надеть коньки
а як же пєрсідській ковьор с начьосом?
улетел твой ковёр. но можем попросить вернуться.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:19
stm написав:
Я блондинка на том фото. Конечно если там не очки за 350€ )))))
Так приятно смотреть на поддержку Долярчика, я его с семьёй хотела в Киев пригласить и водить по пиццериям с детьми и женой за мой счёт. Но что-то пошло не так ))) Уверенна это фигня и такая поддержка как Виталя и Флай намного лучше по жизни в целом. Гордому Успиху уважение важнее )))))
1. Якось вам не личить підйопувати Флер за окуляри
(це мені і іншим - можна)) )
2. Тож треба))) - і я думав вам купити золоте кільце зі смарагдами і путівку на Балі)) - але щось пішло не так)) десь наіБалі))
3. І хто ж це на захисника України додумався вжити слово "тряпка"?
Може авторка цього слова мала на увазі себе?
Якщо так - то все ок!
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:26
Успіх написав: stm написав:
Я блондинка на том фото. Конечно если там не очки за 350€ )))))
Так приятно смотреть на поддержку Долярчика, я его с семьёй хотела в Киев пригласить и водить по пиццериям с детьми и женой за мой счёт. Но что-то пошло не так ))) Уверенна это фигня и такая поддержка как Виталя и Флай намного лучше по жизни в целом. Гордому Успиху уважение важнее )))))
1. Якось вам не личить підйопувати Флер за окуляри
(це мені і іншим - можна)) )
2. Тож треба))) - і я думав вам купити золоте кільце зі смарагдами і путівку на Балі)) - але щось пішло не так)) десь наіБалі))
3. І хто ж це на захисника України додумався вжити слово "тряпка"?
Може авторка цього слова мала на увазі себе?
Якщо так - то все ок!
Нет, Успих, выбор сделан по всем пунктам. Уважение важнее чем деньги от падшей женщины))) там ещё есть на фото справа персонаж где цвет прически не виден, но виден характер. Поэтому stm очки использовала только в данном ракурсе )))))
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:44
stm написав:
Уважение важнее чем деньги
Достатньо було написати отих декілька слів
Та й думаю - Бог вам сюддя...
"Прости їм Господи, бо вони не знають, що творять..."©
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:47
stm написав:
там ещё есть на фото справа персонаж где цвет прически не виден, но виден характер
виталиан(а)
психологический портрет соответствует на 100%
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:51
Успіх написав: wild.tomcat написав:
те, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага)
Цього було достатньо)) - далі можна було не писати
wild.tomcat написав:
інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби.
Думаю, що немає нічого поганого в тому, що я у вільний час, чи в переривах від роботи (коли, наприклад, всі випалюють цигарку, а я - не палю) можу собі підглядати на цей форум і щось ще й писати))
п.с.
Якщо вже з мене тут зробили універсального солдата - то я стараюсь бути універсальний у всьому!
(тож - зробив роботу - маю вільний час >>> зателефонував, чи написав дружині, батькам... друзям... - а далі, підглянув тут, чи щось цікаве пишуть...)
Якось так
судячи з вашої активності, у вас там перекур цілий день.
пс ви так і не зрозуміли, що вам хотіли донести. чи не схотіли зрозуміти. чи зробили вигляд, що не зрозуміли. ну да біс з ним, най буде.
ппс. гілка, яка і до цього перетворилая у хз що, сьогодні взагалі виглядає як ніби модератори про....втикали момент, коли у дурку провели інтернет.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:08
Прохожий написав: stm написав:
там ещё есть на фото справа персонаж где цвет прически не виден, но виден характер
виталиан(а)
психологический портрет соответствует на 100%
мерси за комплимент)
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vitaliian
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:18
wild.tomcat написав:
судячи з вашої активності, у вас там перекур цілий день.
Там трішки не так
Успіх написав:
тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:30
wild.tomcat написав:
гілка, яка і до цього перетворилая у хз що
Так до цього все йшло.
Давно йшло. І більш менш трималося, що люди ігнорили нападки і тільки захищалися.
Терпець увірвався, почали відповідати відповідно.
Як я казав раніше: Як повернутися назад? - в мене відповідей немає.
Тут багато розумних людей. Може хто й надасть.
Знайти порозуміння врешті решт треба.
Думайте, уми, пропонуйте.
Претензії, нападки генерити (зруйнувати) легше було.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:33
Василь-Рівне написав: wild.tomcat написав:
судячи з вашої активності, у вас там перекур цілий день.
Там трішки не так
Успіх написав:
тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.
А можна посилання на мою ПОВНУ цитату, а не обрізану, де пише "трішки випив пепсі"?
Якщо ні, то виходить, що Рівненський сторож - пустозвон і балабол?
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