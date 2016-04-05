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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4368436943704371
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:34

  Василь-Рівне написав:
  wild.tomcat написав:судячи з вашої активності, у вас там перекур цілий день.

Там трішки не так :mrgreen:
  Успіх написав:тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.

Ключове слово - "трішки".

Краще давай одним повідомленням по темі для обговорення наповни гілку.
Замість отакої однієї рефлексії.
Час на рефлексію знайшов же.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:36

  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:
  wild.tomcat написав:судячи з вашої активності, у вас там перекур цілий день.

Там трішки не так :mrgreen:
  Успіх написав:тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.

А можна посилання на мою ПОВНУ цитату, а не обрізану, де пише "трішки випив пепсі"?
Якщо ні, то виходить, що Рівненський сторож - пустозвон і балабол? :D

сильний хід :D цитату-то видалили :lol:

навіть не знаю, звідки бере посилання пан Василь-Рівне
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:39

  Shaman написав:навіть не знаю, звідки бере посилання пан Василь-Рівне
сегодня все цитаты прямо из космоса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А можна посилання на мою ПОВНУ цитату,

Можна і таке пишуть якраз після пепсі і це твій рівень розумового розвитку і навіть те, що тебе забрили СИЛОЮ в армію не дає тобі індульгенції тут всім хамити і попрікати. Ти цитуєш Біблію? Так? То почитай, що там написано - про те, що стається з тими хто себе возвеличує, може і дійде, але навряд чи ...
  Успіх написав:Плять, понабирають повій

  Успіх написав:А мені насрати

  Успіх написав:Мені пох

  Успіх написав:Нехай ідуть нах, разом

  Успіх написав:ти і тобі подібні, як глисти в незмитому унітазі))

  Успіх написав:мені зручно срати

  Успіх написав:тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.

  Успіх написав:не має іпати

  Успіх написав:пистіти з дивану дич

  Успіх написав:Нікуя! Так не буде!

  Успіх написав:Ну не сцуки - продажні повії/давалки за окуляри?

  Успіх написав:Пропустіть вперед давалок за "очки в очко")))

  Успіх написав:Сука, яке ти далеко
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 20 чер, 2023 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:44

  Shaman написав:навіть не знаю, звідки бере посилання пан Василь-Рівне
Shaman Скріни не горять, але олігофренам то невідомо :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 20 чер, 2023 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:46

цитируют значит уважают...
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