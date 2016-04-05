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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:34
Василь-Рівне написав: wild.tomcat написав:
судячи з вашої активності, у вас там перекур цілий день.
Там трішки не так
Успіх написав:
тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.
Ключове слово - "трішки".
Краще давай одним повідомленням по темі для обговорення наповни гілку.
Замість отакої однієї рефлексії.
Час на рефлексію знайшов же.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:36
Успіх написав: Василь-Рівне написав: wild.tomcat написав:
судячи з вашої активності, у вас там перекур цілий день.
Там трішки не так
Успіх написав:
тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.
А можна посилання на мою ПОВНУ
цитату, а не обрізану, де пише "трішки випив пепсі"?
Якщо ні, то виходить, що Рівненський сторож - пустозвон і балабол?
сильний хід
цитату-то видалили
навіть не знаю, звідки бере посилання пан Василь-Рівне
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Shaman
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:39
Shaman написав:
навіть не знаю, звідки бере посилання пан Василь-Рівне
сегодня все цитаты прямо из космоса.
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vitaliian
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:41
Успіх написав:
А можна посилання на мою ПОВНУ цитату,
Можна і таке пишуть якраз після пепсі
і це твій рівень розумового розвитку і навіть те, що тебе забрили СИЛОЮ
в армію не дає тобі індульгенції тут всім хамити і попрікати. Ти цитуєш Біблію? Так? То почитай, що там написано - про те, що стається з тими хто себе возвеличує, може і дійде, але навряд чи ...
Успіх написав:
Плять, понабирають повій
Успіх написав:
А мені насрати
Успіх написав:
Мені пох
Успіх написав:
Нехай ідуть нах, разом
Успіх написав:
ти і тобі подібні, як глисти в незмитому унітазі))
Успіх написав:
мені зручно срати
Успіх написав:
тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.
Успіх написав:
не має іпати
Успіх написав:
пистіти з дивану дич
Успіх написав:
Нікуя! Так не буде!
Успіх написав:
Ну не сцуки - продажні повії/давалки за окуляри?
Успіх написав:
Пропустіть вперед давалок за "очки в очко")))
Успіх написав:
Сука, яке ти далеко
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 20 чер, 2023 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:44
Shaman
Shaman написав:
навіть не знаю, звідки бере посилання пан Василь-Рівне
Скріни не горять, але олігофренам то невідомо
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 20 чер, 2023 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:46
цитируют значит уважают...
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