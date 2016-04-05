Letusrock написав:yanyura написав:не считаете, что в странах, активно поддерживающих Украину и материально, и финансово, и простые граждане, у которых ухудшилось материальное положение, и у фирм/производителей, которые из-за санкций перестали торговать с московией и соотв. несут определенные убытки, может возникнуть вопросы - если в воюющей Украине ее жители не могут сами определиться со своим высшим руководством и выступают против него, то стоит ли помогать такой стране?
Именно с этой точки зрения я и считаю, что сейчас не время "расскачивать лодку".
погоджуюсь з такою думкою.
Але додам що скоріш за все після війни все рівно ніхто не буде покараний, ні за призначення зрадників у силові структури, на за шашлики, ні за Чонгар та багато іншого.
Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі а потім імітуючи спротив підписати капітуляцію, але в процесі щось пішло не так
подивимось. питання піднімуть - а які будуть наслідки? можливо буде варіант переможців не судять.
все одно винна Раша. А нам можливо буде доцільніше відбудовувати країну й закріплювати механізми контролю, в тому числі змінності влади