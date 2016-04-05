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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4365436643674368
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:57

  Letusrock написав:
  yanyura написав:не считаете, что в странах, активно поддерживающих Украину и материально, и финансово, и простые граждане, у которых ухудшилось материальное положение, и у фирм/производителей, которые из-за санкций перестали торговать с московией и соотв. несут определенные убытки, может возникнуть вопросы - если в воюющей Украине ее жители не могут сами определиться со своим высшим руководством и выступают против него, то стоит ли помогать такой стране?

Именно с этой точки зрения я и считаю, что сейчас не время "расскачивать лодку".


погоджуюсь з такою думкою.
Але додам що скоріш за все після війни все рівно ніхто не буде покараний, ні за призначення зрадників у силові структури, на за шашлики, ні за Чонгар та багато іншого.
Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі а потім імітуючи спротив підписати капітуляцію, але в процесі щось пішло не так

подивимось. питання піднімуть - а які будуть наслідки? можливо буде варіант переможців не судять.

все одно винна Раша. А нам можливо буде доцільніше відбудовувати країну й закріплювати механізми контролю, в тому числі змінності влади
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подрыв Каховской ГЭС россиянами: Буданов раскрыл "интересные факты"
pesikot
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