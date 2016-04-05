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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 чер, 2023 17:57
Letusrock написав: yanyura написав:
не считаете, что в странах, активно поддерживающих Украину и материально, и финансово, и простые граждане, у которых ухудшилось материальное положение, и у фирм/производителей, которые из-за санкций перестали торговать с московией и соотв. несут определенные убытки, может возникнуть вопросы - если в воюющей Украине ее жители не могут сами определиться со своим высшим руководством и выступают против него, то стоит ли помогать такой стране?
Именно с этой точки зрения я и считаю, что сейчас не время "расскачивать лодку".
погоджуюсь з такою думкою.
Але додам що скоріш за все після війни все рівно ніхто не буде покараний, ні за призначення зрадників у силові структури, на за шашлики, ні за Чонгар та багато іншого.
Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі а потім імітуючи спротив підписати капітуляцію, але в процесі щось пішло не так
подивимось. питання піднімуть - а які будуть наслідки? можливо буде варіант переможців не судять.
все одно винна Раша. А нам можливо буде доцільніше відбудовувати країну й закріплювати механізми контролю, в тому числі змінності влади
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Додано: Вів 20 чер, 2023 20:22
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Додано: Вів 20 чер, 2023 22:12
Schmit написав:
Глухий кут усюди.
20 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ українського війська. "Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед
.”, – пояснила заступниця міністра.
Це глухий кут, Шміт? А-а-а, ви в бані.. з Ладом на тиждень? Оце так глухий кут
Це бумеранг прилетів, Шміт))
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Додано: Вів 20 чер, 2023 22:17
1) Фінансова допомога Євросоюзу Україні у розмірі 50 млрд євро з 2024 до 2027 року надаватиметься за узгодженим з Україною планом її комплексного реформування з метою досягнення стандартів, необхідних для вступу до ЄС. Про це йдеться у спеціальному документі Єврокомісії.
2) Завтра США об'являть про черговий пакет допомоги Україні.
3) Волонтери із Великої Британії передали на фронт 23 пікапи. Автівки, які доправили цього разу, уже передали представникам 80 окремої десантно-штурмової бригади, 103 та 125 бригад тероборони, 62 окремого батальйону тероборони, 47 окремої механізованої бригади «Магура». Транспорт укомплектований важливим вантажем, який стане у нагоді на передовій. Нагадаємо, британський фермер Марк Лерд допомагає українським військовим з 2014 року(!). Oкрім автомобілів, він та його партнери передали нашим захисникам тепловізори, бронежилети, теплий одяг, генератори тощо.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 22:49
Минулої ночі вперше за весь час війни шахіди долетіли до Львова , це не таємниця, бо про це повідомив мер про «влучання в обʼєкти інфраструктури» . Я чув і роботу кулеметів ППО , і чув вибухи. Я розумію що Київ/ Запоріжжя і так далі , обстрілюють щодня / щоночі і один приліт шахедів до Львова це ні про що. Питання в іншому — вони ж пролетіли пів України , чи навіть якщо з Білорусії, чому на всьому шляху їх не спромоглися збити? Ще десь в сусідніх областях. Адже як воно летить чути на кілька кілометрів . Не можуть його підсвітити ? Не бачать вночі ? Все що летіло на і ближче Київ збито, а тещо летіло пів України — ні. В чому специфіка ? Адже наприклад звідки у Рівному чи Хмельницькому знали що це не до них ? По кілька гепардів на кожну область мало б бути. Ба більше чому не збили ще на підльоті за 3—5 км від Львова ? Тож чути за кілометри те дзижчання. Запитую виключно з цікавості . Бо бачу якусь логічну не відповідність. Загалом дуже вдячний ППО , бо знаю що ще на початку війни вони збивали ракети на підлоті до Львова , коли ще не було жодного озброєння для ППО від наших союзників.
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yama
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Додано: Вів 20 чер, 2023 22:54
yama полювання на шахедів ведуть військові і вони визначають пріорітети цілей.
нажаль так сталося, пояснень не буде.
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Goodman
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Додано: Вів 20 чер, 2023 22:58
fler написав:
1) Фінансова допомога Євросоюзу Україні у розмірі 50 млрд євро з 2024 до 2027 року надаватиметься за узгодженим з Україною планом її комплексного реформування з метою досягнення стандартів, необхідних для вступу до ЄС. Про це йдеться у спеціальному документі Єврокомісії.
2) Завтра США об'являть про черговий пакет допомоги Україні.
3) Волонтери із Великої Британії передали на фронт 23 пікапи. Автівки, які доправили цього разу, уже передали представникам 80 окремої десантно-штурмової бригади, 103 та 125 бригад тероборони, 62 окремого батальйону тероборони, 47 окремої механізованої бригади «Магура». Транспорт укомплектований важливим вантажем, який стане у нагоді на передовій. Нагадаємо, британський фермер Марк Лерд допомагає українським військовим з 2014 року(!). Oкрім автомобілів, він та його партнери передали нашим захисникам тепловізори, бронежилети, теплий одяг, генератори тощо.
читати і рахувати вмієте?
1. допомога "для досягнення стандартів ... вступу ЄС" (тобто на попил бабла самим ЄС на експертів з ЄС по підготовці до вступу в ЄС)
2. приблизно 1 млрд. в місяць, при потребі біля 5 млрд., які підуть на 95% читай п.1, в Україні лишиться 5% (на ескортниць і оренду).
ви як собі приблизно уявляєте наступ на 23 пікапах через кілька ліній оборонних смуг?
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flyman
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