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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 чер, 2023 09:05
flyman написав: fler написав:
1) Фінансова допомога Євросоюзу Україні у розмірі 50 млрд євро з 2024 до 2027 року надаватиметься за узгодженим з Україною планом її комплексного реформування з метою досягнення стандартів, необхідних для вступу до ЄС. Про це йдеться у спеціальному документі Єврокомісії.
2) Завтра США об'являть про черговий пакет допомоги Україні.
3) Волонтери із Великої Британії передали на фронт 23 пікапи. Автівки, які доправили цього разу, уже передали представникам 80 окремої десантно-штурмової бригади, 103 та 125 бригад тероборони, 62 окремого батальйону тероборони, 47 окремої механізованої бригади «Магура». Oкрім автомобілів, він та його партнери передали нашим захисникам тепловізори, бронежилети, теплий одяг, генератори тощо.
читати і рахувати вмієте?
flyman, рука-обличчя, перестаньте економити на їжі, мізки треба підживлювати
Наведені мною пункти - це не єдина
та не остання
допомога України. Це сьогоднішні новини про допомогу (причому не всі), а завтра будуть нові пункти, післязавтра - інші пункти і т.д.
flyman написав:
1. допомога "для досягнення стандартів ... вступу ЄС" (тобто на попил бабла самим ЄС на експертів з ЄС по підготовці до вступу в ЄС)
2. приблизно 1 млрд. в місяць, при потребі біля 5 млрд., які підуть на 95% читай п.1, в Україні лишиться 5% (на ескортниць і оренду).
50 млрд.євро означає, що нас беруть
до ЄС, від бла-бла-бла перейшли до конкретний дій, інакше навіщо такі гроші виділяти. Як ці гроші витратять, то вже на їх совісті.
flyman написав:
ви як собі приблизно уявляєте наступ на 23 пікапах через кілька ліній оборонних смуг?
Це одноразова
допомога від одного (!) волонтера, а їх у нас скільки? Спитайте у військових, для чого вони використовують пікапи, бо якщо у вашому уявленні вони на них наступають через кілька ліній оборонних смуг, то хтось чогось не розуміє.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 09:08
fler написав:
50 млрд.євро означає, що нас беруть до ЄС, від бла-бла-бла перейшли до конкретний дій, інакше навіщо такі гроші виділяти. Як ці гроші витратять, то вже на їх совісті.
Блажєн кто вєруєт!
Уже беруть хто зна скільки часу.
Туреччина в кандидатах тусується більше 25 років.
lapay написав: flyman написав:
читати і рахувати вмієте?
1. допомога "для досягнення стандартів ... вступу ЄС" (тобто на попил бабла самим ЄС на експертів з ЄС по підготовці до вступу в ЄС)
2. приблизно 1 млрд. в місяць, при потребі біля 5 млрд., які підуть на 95% читай п.1, в Україні лишиться 5% (на ескортниць і оренду).
Соскін заздрісно гризе нігті - таку жирну зраду пропустив, ну хоч Чаплизі маякни.
Чаплига в темі.
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