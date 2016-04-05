fler написав:1) Фінансова допомога Євросоюзу Україні у розмірі 50 млрд євро з 2024 до 2027 року надаватиметься за узгодженим з Україною планом її комплексного реформування з метою досягнення стандартів, необхідних для вступу до ЄС. Про це йдеться у спеціальному документі Єврокомісії. 2) Завтра США об'являть про черговий пакет допомоги Україні. 3) Волонтери із Великої Британії передали на фронт 23 пікапи. Автівки, які доправили цього разу, уже передали представникам 80 окремої десантно-штурмової бригади, 103 та 125 бригад тероборони, 62 окремого батальйону тероборони, 47 окремої механізованої бригади «Магура». Oкрім автомобілів, він та його партнери передали нашим захисникам тепловізори, бронежилети, теплий одяг, генератори тощо.
читати і рахувати вмієте?
flyman, рука-обличчя, перестаньте економити на їжі, мізки треба підживлювати Наведені мною пункти - це не єдина та не остання допомога України. Це сьогоднішні новини про допомогу (причому не всі), а завтра будуть нові пункти, післязавтра - інші пункти і т.д.
flyman написав:1. допомога "для досягнення стандартів ... вступу ЄС" (тобто на попил бабла самим ЄС на експертів з ЄС по підготовці до вступу в ЄС) 2. приблизно 1 млрд. в місяць, при потребі біля 5 млрд., які підуть на 95% читай п.1, в Україні лишиться 5% (на ескортниць і оренду).
50 млрд.євро означає, що нас беруть до ЄС, від бла-бла-бла перейшли до конкретний дій, інакше навіщо такі гроші виділяти. Як ці гроші витратять, то вже на їх совісті.
flyman написав:ви як собі приблизно уявляєте наступ на 23 пікапах через кілька ліній оборонних смуг?
Це одноразова допомога від одного (!) волонтера, а їх у нас скільки? Спитайте у військових, для чого вони використовують пікапи, бо якщо у вашому уявленні вони на них наступають через кілька ліній оборонних смуг, то хтось чогось не розуміє.
fler написав:50 млрд.євро означає, що нас беруть до ЄС, від бла-бла-бла перейшли до конкретний дій, інакше навіщо такі гроші виділяти. Як ці гроші витратять, то вже на їх совісті.
Блажєн кто вєруєт! Уже беруть хто зна скільки часу. Туреччина в кандидатах тусується більше 25 років.
lapay написав:
flyman написав:читати і рахувати вмієте? 1. допомога "для досягнення стандартів ... вступу ЄС" (тобто на попил бабла самим ЄС на експертів з ЄС по підготовці до вступу в ЄС) 2. приблизно 1 млрд. в місяць, при потребі біля 5 млрд., які підуть на 95% читай п.1, в Україні лишиться 5% (на ескортниць і оренду).
Соскін заздрісно гризе нігті - таку жирну зраду пропустив, ну хоч Чаплизі маякни.
В Івано-Франківську реалізовують новий пілотний інноваційний проект - спеціальна зона вільна від дії Конституції (див. нижче). У випадку ефективної реалізації впевнений, що дію цієї зони поширять на всю країну
В Івано-Франківській області планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів. Про це у понеділок, 20 червня, повідомив голова Коломийської РВА Любомир Глушков.
Letusrock написав:Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі
Після багатьох подій та таких тендерів, вважаю, думка має право на життя. В країні війна, а бюджет фінансує "ідею для кулінарного шоу" на державному каналі або олену кравець?!! Це вже кумівство чи ще ні?!
В адміністрації Дніпровського району Києва, яка придбала овочерізки та сковорідки для укриттів на понад 3 млн гривень, з'явився конкурент. Один з державних телеканалів України оголосив тендер на кулінарне шоу. Його вартість оцінили у 3,1 млн гривень. Замовник кулінарного шоу - Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", засновником якого є Мінкульт. Перемогла в тендері компанія "Маркер Медіа", яка раніше вже потрапяла у скандали. За державні кошти на шоу закупили косметику (на 130 тисяч грн), одяг для ведучих (16 тисяч грн) та дозвіл на використання авторських прав (4 тисячі гривень). Також в списку є омивач для скла - 5 літрів за майже 5 тисяч грн. Ще виділили гроші на оплату реклами (80 тисяч гривень) та кондиціонери (50 тисяч гривень). https://informator.ua/uk/konkurent-ovoc ... narne-shou
або
Держканал “Дом” витратить 33 млн грн на шоу колеги Зеленського по “95-му кварталу” Йдеться про ток-шоу з робочою назвою “Тихий вечір”. Планується, що історії героїв шоу повинні бути прикладом для натхнення, наслідування та посилення відчуття віри в себе та перемогу. https://lb.ua/society/2023/01/25/543699 ... n_grn.html
Letusrock написав:Читав цікаву думку що Зеленський мав приготувати країну до здачі
Після багатьох подій та таких тендерів, вважаю, думка має право на життя. В країні війна, а бюджет фінансує "ідею для кулінарного шоу" на державному каналі або олену кравець?!! Це вже кумівство чи ще ні?!
В адміністрації Дніпровського району Києва, яка придбала овочерізки та сковорідки для укриттів на понад 3 млн гривень, з'явився конкурент. Один з державних телеканалів України оголосив тендер на кулінарне шоу. Його вартість оцінили у 3,1 млн гривень. Замовник кулінарного шоу - Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", засновником якого є Мінкульт. Перемогла в тендері компанія "Маркер Медіа", яка раніше вже потрапяла у скандали. За державні кошти на шоу закупили косметику (на 130 тисяч грн), одяг для ведучих (16 тисяч грн) та дозвіл на використання авторських прав (4 тисячі гривень). Також в списку є омивач для скла - 5 літрів за майже 5 тисяч грн. Ще виділили гроші на оплату реклами (80 тисяч гривень) та кондиціонери (50 тисяч гривень). https://informator.ua/uk/konkurent-ovoc ... narne-shou
або
Держканал “Дом” витратить 33 млн грн на шоу колеги Зеленського по “95-му кварталу” Йдеться про ток-шоу з робочою назвою “Тихий вечір”. Планується, що історії героїв шоу повинні бути прикладом для натхнення, наслідування та посилення відчуття віри в себе та перемогу. https://lb.ua/society/2023/01/25/543699 ... n_grn.html