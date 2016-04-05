fler написав:50 млрд.євро означає, що нас беруть до ЄС, від бла-бла-бла перейшли до конкретний дій, інакше навіщо такі гроші виділяти. Як ці гроші витратять, то вже на їх совісті.
Прикольне таке слово ви вжили "виділяти". Вже виділяли гроші Ющу для "шляху в ЄС". Вже виділяли гроші Янику для "не знаю для чого". Після тих виділянь у нас борг став більший за ВВП і Гройсман бідкався що третина! бюджету у нас йде на погашення/обслуговування боргів. Відчуваю що після війни буде йти половина.
yama написав:Минулої ночі вперше за весь час війни шахіди долетіли до Львова , це не таємниця, бо про це повідомив мер про «влучання в обʼєкти інфраструктури» . Я чув і роботу кулеметів ППО , і чув вибухи. Я розумію що Київ/ Запоріжжя і так далі , обстрілюють щодня / щоночі і один приліт шахедів до Львова це ні про що. Питання в іншому — вони ж пролетіли пів України , чи навіть якщо з Білорусії, чому на всьому шляху їх не спромоглися збити? Ще десь в сусідніх областях. Адже як воно летить чути на кілька кілометрів . Не можуть його підсвітити ? Не бачать вночі ? Все що летіло на і ближче Київ збито, а тещо летіло пів України — ні. В чому специфіка ? Адже наприклад звідки у Рівному чи Хмельницькому знали що це не до них ? По кілька гепардів на кожну область мало б бути. Ба більше чому не збили ще на підльоті за 3—5 км від Львова ? Тож чути за кілометри те дзижчання. Запитую виключно з цікавості . Бо бачу якусь логічну не відповідність.
Щоб такого було якомога МЕНЬШЕ, КОЖЕН може зробити СВІЙ внесок у ЗМЕНШЕННЯ прильотів та ЗБІЛЬШЕННЯ відсотку збиття.
andrijk777 написав:Після тих виділянь у нас борг став більший за ВВП і Гройсман бідкався що третина! бюджету у нас йде на погашення/обслуговування боргів. Відчуваю що після війни буде йти половина.
дивимось фото, ваші варіанти що на ньому: а) українці по закінченню війни, що постішають додому піднімати економіку і повертати зовнішні борги б) українці в день відкриття кордонів в західному напрямку в) емігранти до України, що поспішають допомогти з пунктом а), в звязку з пунктом б)
mephala написав:ЗЫ раньше ж вас не волновало "раскачивание лодки"? не волновало же что может потому и помогают так мало так как мы сами не можем определиться?
О том, что во время войны нельзя "раскачивать лодку", я писал не один раз:
Пн 06 фев, 2023 19:06 Все претензии к Президенту после победы и только после победы!
Ср 31 май, 2023 14:52 И уверен, все что было сказано до войны и им, и другими, будет оценено потом, после нашей Победы, с соотв. выводами. Ну а пока не стоит расшатывать лодку, это только на руку оркам. До Победы лучше делать так:
Я зла не помню, я его записываю. (с)
Вс 18 июн, 2023 16:44 Все претензии потом, после нашей победы
.
18 июн, 2023 22:59 И я не пишу, что Зеленский непогрешим. Просто пока, когда идет такая война, лучше помолчать. Ну а после нашей Победы можно (и нужно) будет вспомнить всё.
Даже Порошенко писал об этом:
«24 лютого о десятій ранку, відразу після того, як російські ракети обстріляли Київ, ми з президентом Зеленським організували зустріч, потиснули руки. І я сказав, що «ми не воюємо між собою, ми солдати і ми повинні бути об’єднані навколо України». Наша єдність і єдність всього українського народу, єдність всього світу з Україною була одним із ключових факторів того, як ми можемо зупинити російські війська. Це і зараз є ключовим фактором – і не тільки для нашої перемоги», – переконаний Порошенко.
Ессно, я не могу вам запретить публиковать любые негативные факты, связывая это лично с Зеленским, вы даже имеете полное право организовать свою группу/партию с лозунгом "Уберем Зеленского, поможем пуйлу!". И имеете полное право не только писать в Инете, но и проводить манифестации с такими лозунгами на улицах.