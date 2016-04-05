yama написав:

Минулої ночі вперше за весь час війни шахіди долетіли до Львова , це не таємниця, бо про це повідомив мер про «влучання в обʼєкти інфраструктури» . Я чув і роботу кулеметів ППО , і чув вибухи. Я розумію що Київ/ Запоріжжя і так далі , обстрілюють щодня / щоночі і один приліт шахедів до Львова це ні про що. Питання в іншому — вони ж пролетіли пів України , чи навіть якщо з Білорусії, чому на всьому шляху їх не спромоглися збити? Ще десь в сусідніх областях. Адже як воно летить чути на кілька кілометрів . Не можуть його підсвітити ? Не бачать вночі ? Все що летіло на і ближче Київ збито, а тещо летіло пів України — ні. В чому специфіка ? Адже наприклад звідки у Рівному чи Хмельницькому знали що це не до них ? По кілька гепардів на кожну область мало б бути. Ба більше чому не збили ще на підльоті за 3—5 км від Львова ? Тож чути за кілометри те дзижчання. Запитую виключно з цікавості . Бо бачу якусь логічну не відповідність.