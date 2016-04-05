Не словом, а ділом! Хоча промови пишуть гарні, але діла говорять про зовсім інші речі.
Або як преЗедент порушує український закон та толерує рашистам:
Чому Володимир Зеленський вперто не підписує закон, який забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі Важливо, щоб цей текст прочитали якнайбільше людей, у т.ч. - в найвищих владних кабінетах.
Відповідь Володимира Зеленського на мою петицію "Захистити український культурний простір від "русского міра" – невідкладно підписати Закон 2309-ІХ про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції "держави-агресора" - відверто розчаровує.
Нагадаю, ідеться про закон, який забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі; передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України; перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.
Закон розроблений спільно представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади й одностайно ухвалений парламентом (за – 306 голосів, проти – 0, утримались – 0) ще 19 червня 2022 року (!)
Президент мав 15 днів, щоб його підписати або накласти вето, однак не зробив ні того, ні іншого.
І от 20 червня 2023 року, напередодні відкриття у Києві "Книжкового Арсеналу" і рівно через рік відтоді, як закон було подано йому на підпис, президент дав відповідь на петицію. На жаль, ця відповідь залишає стійке враження, що її готували люди, на яких мають безпосередній вплив лобісти російських інтересів.
Хочеться спитати у президента кілька важливих речей:
1. Володимире Олександровичу, Ви справді не усвідомлюєте, що кожен день не підписання Вами Закону 2309-ІХ несе пряму вигоду державі-агресору і нікому більше?
2. Для чого Ви згадуєте зауваження МЗС і Мін'юсту річної давнини з пропозиціями накласти вето на закон? Адже Ви не скористалися правом вето, яке у Вас було до 5 липня 2022 року, і правильно зробили. Адже вето на цей закон неминуче викликало б обурення в суспільстві.
3. Чому, згадуючи зауваження МЗС і Мін'юсту, Ви забуваєте згадати про позитивні висновки на законопроєкт Міністерства культури й інформполітики, Інституту книги, Мінекономіки, Мінфіну, профільного комітету парламенту та одностайне його ухвалення конституційною більшістю Верховної Ради? Чому не згадуєте про подання Кабміну, який ще у липні минулого року запропонував Вам, відповідно до Конституції, підписати Закон? Я вже не кажу про безліч закликів підписати закон від українських видавців, письменників, правників, експертних організацій, громадських і політичних діячів. Чому сумнівні зауваження двох міністерств річної давнини для Вас важливіші за позицію парламенту, уряду, книжкової спільноти, громадянського суспільства і прямі норми Конституції?
4. У чому сенс відправляти Закон до Єврокомісії, яка цього не просила? Причому, робити це аж зараз і з формулюваннями, які, по суті, спонукають комісію виступити на боці російських лобістів під приводом буцімто порушення прав меншин?
5. Для чого взагалі підтримувати російські фейки, буцімто закон забороняє російськомовні книжки? Він не забороняє видавати чи ввозити книги (крім виданих у РФ і Білорусі) жодною мовою оригіналу, у т.ч. й російською. А видання перекладів західної літератури саме українською, а не російською мовою є важливою передумовою становлення самодостатнього українського книжкового ринку і захисту від спроб Росії захопити його зсередини.
6. І найголовніше. Яким чином будь-які зауваження будь-кого скасовують Ваш обов’язок підписувати Закони?! Частина третя статті 94 Конституції України визначає: якщо президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, "закон вважається схваленим Президентом України й має бути підписаний та офіційно оприлюднений".
Чи можуть бути у законі вади, які потребують виправлення? Звичайно, закон можна вдосконалювати. Але робити це виключно у передбачений Конституцією і законодавством спосіб.
Це означає, що президент має, відповідно до ч. 3 ст. 94 Конституції, підписати Закон 2309-ІХ. А вже потім новим законом до нього можуть бути внесені зміни, з урахуванням будь-яких слушних пропозицій, які відповідають національним інтересам України. Це можна зробити дуже швидко.
Лише такий шлях може запропонувати Кабінет Міністрів України на виконання президентського доручення. Це дозволить і вдосконалити закон, і дотриматися Конституції й верховенства права, і надійно захистити наш культурний простір від "русского міра".
detroytred написав:Ну а тепер ІМХО чому Зе дозволив собі велике будівництво. Бо мав всі підстави!
Порошенко багато разів запевняв, що * Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія у відмінному стані і готова дати відсіч. Про це голова повідомив під час урочистостей до Дня Незалежності України на Майдані Незалежності в Києві* https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskaya ... 60767.html
Тобто зроблений необхідний мінімум в обороноздатності - сили оборони готові дати гідну відсіч... А ракетна програма і подальше зміцнення -- це вже з розряду більше мінімуму, тобто щоб в агресора навіть думки не було спробувати напасти ще. На підставі цього Зе й призупинився на цьому мінімумі обороноздатності. Так по троху продовжував. А що таке "гідна" питання відносне. Україна витримала повномасштабний удар, встояла. Гідна відсіч? Гідна. Понесли втрати територій та ресурсів. Не гідно? Не гідно. Тобто дуже відносно...
Любой выдающийся адвокат современности может вам позавидовать. "Порох на самом деле обманывал народ, а мой подзащитный по неопытности ему поверил".
От Ви ж самі своїми руками перетворюєте (намагаєтеся знизити рівень дискусії до футбольного).
Пояснюю: де Ви в мене побачитли "Порох на самом деле обманывал народ"? Навіщо Ви знижуєте до - Порох та обманював?
Але головне інше. Я розглядав інше. І заява Порошенка в даному випадку не для звернення уваги на папередника та ФІО. Головне тут -- визначення, що *армія у відмінному стані і готова дати відсіч*. І мій показ наскільки це відносне поняття. Що можна сприймати так, а можна інакше: *Україна витримала повномасштабний удар, встояла. Дала відсіч? Дала. Гідна відсіч? Гідна. Понесли втрати територій та ресурсів. Не гідно? Не гідно.*.
Мінімум, максимум...
І справа не у захисті Зе, а у тому, що у Зе, виявляється, дійсно були підстави для вибору перерозподілу ресурсів з оборони на дороги (або ще будь-що потрібне країні). Бо! Відносний мінімум обороноздатності був вже забезпечений (мінімум -- відсіч агресору. Витримання удару повномасштабного нападу). Порошенко-президент про це заявляв постійно, країна, суспільство погоджувалися!!! Чи може я пропустив, що хтось потужно заперечував оці визначення? Про (вже!!!) готовність армії дати відсіч і що вона у відмінному стані.
А Ви про якесь "обманув народ". На рівень банальних футбольних дискусій. Бо небанальні футбольні дискусії мають рівень ого-го. Наприклад, тими, кому цікава була книга "Свісток" Тоні Шумахера (гадаю пам'ятаєте такого). Цікаво, як воно там в німецькій машині, німецькому порядку, принциповості, дисципліні. Бо що ж тоді в інших...
З.и. Я давно маю думку -- у нас посадовці роблять все по мінімуму. І це нормально, добре, проходить. Але якщо трапляється форс-мажор (війна, стихійне лихо), складна ситуація або вимога вище мінімуму (наприклад, реформуватися до нового якісного рівня), то цього мінімуму не вистачає.
Не було б повномасштабного, то Зе також спокійно б пропітляв, як і всі папередники зі своїми мінімумами... До того ж, робота по мінімуму фактично майже урівнює -- що посадовець досвідчений фахівець, що артист. Бо трусцою однакового біжать що Болт, що Детройт-пенс.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 чер, 2023 22:05, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Беда кацапам пришла, откуда не ждали 😀 писюны украинцев больше, чем руснявых. Учёные провели исследование в 88 странах мира и выяснили, у кого члены самые большие. Итого:
🔻 Самые огромные елдаки принадлежать жителям Эквадора, здесь средний размер составляет 17,61 см 🔻 Средняя длина члена россиянина — 13,21 см 🔻 У украинца — 13,97 см 🔻 Самые маленькие корнишончики у мужиков Шри-Ланки — всего 11 см
Тут все залежить від того, як міряти...
тут дуже важлива методика - опитування чи замірювання