Starikan написав:Але будемо обережними - ми не знаємо, що там було "за кулісами" весь період з 14 року. Не виключаю, що зі Сходу було попередження на кшталт ультиматума-21. А з боку Заходу було як завжди - "не раздражать медведя и выполнять минские соглашения, а то Северный поток под угрозой, бюргеры могут замерзнуть".
Та отож. Бо, наприклад, заморожування ракетної програми, яка була вкрай необхідна при існуючих розкладах, нічим іншим пояснити не можна.
На мою сьогодняшню думку, це звичайно не вплинуло б кардинально на хід подій; да і вважаю, що ніякі вундервафлі (в тому числі Ф-16 або Атамакс-си тощо), якщо вони не в нереально великих об'ємах постачань (що є малоймовірним), не є ключевим елементом майбутньої перемоги.
Славетні Сили Оборони, "стікаючи кров'ю", зараз виграють час. Для: - переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній, по максимуму. Бо тільки так боксер легковик має шанс перемогти важковика. Якщо по максимуму. На межі. Усі; - шпійони, розвідка, підкуп, дипломатія, закуліси і т.д. партнерів.
Ну і все ж таки сподівання на *козирі*, про які ми навіть не здогадуємося)) Ще є оті розрахунки, прогнози колеги Denika. Чудово було б, щоб вони не тільки здійснилися, а ще й зіграли впливову роль.
detroytred написав:От Ви ж самі своїми руками перетворюєте (намагаєтеся знизити рівень дискусії до футбольного).
У Вас якась манія посилатись на цитати посадових осіб, і носитись з ними, як дурень з писаною торбою. Сказав колись Зеленський про шашлики, Замана про Крим чи Порошенко про армію, значить так і повинно бути, а реальність це фейк? Та мало хто що каже і при яких обставинах? Пишіть про факти і дії, а не про слова, і не буде дурного срача на кілька сторінок.
*Факти і дії* тільки від мене -- це буде сугубо моя (дуже суб'єктивна) думка (бачення, оцінка цих фактів, подій).
Таких "фактів-дій" є тисячі. Хто й як їх побачив. Але той же президент, НГШ і т.д. - один.
Саме тому приходиться враховувати їх бачення фактів, дій. Тобто моя думка випливає з урахуванням їхньої.
Якщо їх слова голі, то я на це звертаю увагу. Наприклад, шашлики. Але факти (див. дані з арміяінформ, Дефенс і т.д., а також знайомі ж розповідають-то) вказували, що щось робилось-то.
Причина срача лише одна --- невміння декого вести обговорення або наявність мети не розглядати питання, а переходити на особистості. Сорян, є ще одна (і не в одного)) -- місії на хфорумі.
detroytred написав:- переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній
Чудово, круто, я так розумію Ви вже почали, розпишіть більш докладно будь ласка як Ви по повній боретеся з ворогом, ну крім з дивану і на цьому форумі звісно, ми цей весь флуд і так бачимо, а ще де і як?
detroytred написав:- переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній
Чудово, круто, я так розумію Ви вже почали, розпишіть більш докладно будь ласка як Ви по повній боретеся з ворогом, ну крім з дивану і на цьому форумі звісно, ми цей весь флуд і так бачимо, а ще де і як?
Чудово круто було б, якщо Ви читали б мої дописи. Навіть з Вами. То б не прийшлося б вкотре повторювати -- я теж зараз по мінімуму: донати, допомога знайомим, родичам, які у війську.
У мене навіть вклади в банках є)) Працюють на економіку країни. По мінімуму!!! Але прийняття рішення посадовими особами, які згідно своїх прямих посадових обов'язків відповідають за (див. обов'язки президента, РНБО, Ради, голови СБУ і т.д.) про залучення всіх і по максимуму -- я цілком зрозумію. Та прийму. Оте по максимуму.
Назначайте-обирайте мене отим з вище і на мені буде відповідальність. Я буду зобов'язаний... До речі, буду ще за це отримувати відповідну з-п, преференції, льготи.
А поки я в межах законів, правил. Які претензії-то? Навіть Вам відповідати - це моє хочу не хочу.
Це я Вам розписав, але міг коротко -- на круто я не претендую. Навіщо Ви з таким критерієм до мне, поясніть. Це ж Ви підкреслюєте, як багато робите... А не я.
З.и. флуд - це ваш оцей перехід на особистості. А не моє оте обговорення бачення рішень для перемоги над ворогом. В мене все по темі. Краще б розписали тут своє бачення данних рішень. Це було б по темі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 чер, 2023 08:10, всього редагувалось 1 раз.