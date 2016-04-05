Додано: Чет 22 чер, 2023 07:59

Василь-Рівне написав: detroytred написав: - переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній - переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній

Чудово, круто, я так розумію Ви вже почали, розпишіть більш докладно будь ласка як Ви по повній боретеся з ворогом, ну крім з дивану і на цьому форумі звісно, ми цей весь флуд і так бачимо, а ще де і як? Чудово, круто, я так розумію Ви вже почали, розпишіть більш докладно будь ласка як Ви по повній боретеся з ворогом, ну крім з дивану і на цьому форумі звісно, ми цей весь флуд і так бачимо, а ще де і як?

Чудово круто було б, якщо Ви читали б мої дописи. Навіть з Вами.То б не прийшлося б вкотре повторювати -- я теж зараз по мінімуму: донати, допомога знайомим, родичам, які у війську.У мене навіть вклади в банках є))Працюють на економіку країни. По мінімуму!!!Але прийняття рішення посадовими особами, які згідно своїх прямих посадових обов'язків відповідають за (див. обов'язки президента, РНБО, Ради, голови СБУ і т.д.) про залучення всіх і по максимуму -- я цілком зрозумію. Та прийму. Оте по максимуму.Назначайте-обирайте мене отим з вище і на мені буде відповідальність. Я буду зобов'язаний...До речі, буду ще за це отримувати відповідну з-п, преференції, льготи.А поки я в межах законів, правил. Які претензії-то?Навіть Вам відповідати - це моє хочу не хочу.Це я Вам розписав, але міг коротко -- на круто я не претендую.Навіщо Ви з таким критерієм до мне, поясніть.Це ж Ви підкреслюєте, як багато робите...А не я.З.и. флуд - це ваш оцей перехід на особистості. А не моє оте обговорення бачення рішень для перемоги над ворогом. В мене все по темі.Краще б розписали тут своє бачення данних рішень. Це було б по темі.