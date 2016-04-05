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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4370437143724373>
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 07:42

  lapay написав:
  detroytred написав:От Ви ж самі своїми руками перетворюєте (намагаєтеся знизити рівень дискусії до футбольного).

У Вас якась манія посилатись на цитати посадових осіб, і носитись з ними, як дурень з писаною торбою.
Сказав колись Зеленський про шашлики, Замана про Крим чи Порошенко про армію, значить так і повинно бути, а реальність це фейк? Та мало хто що каже і при яких обставинах?
Пишіть про факти і дії, а не про слова, і не буде дурного срача на кілька сторінок.

*Факти і дії* тільки від мене -- це буде сугубо моя (дуже суб'єктивна) думка (бачення, оцінка цих фактів, подій).

Таких "фактів-дій" є тисячі. Хто й як їх побачив.
Але той же президент, НГШ і т.д. - один.

Саме тому приходиться враховувати їх бачення фактів, дій.
Тобто моя думка випливає з урахуванням їхньої.

Якщо їх слова голі, то я на це звертаю увагу.
Наприклад, шашлики.
Але факти (див. дані з арміяінформ, Дефенс і т.д., а також знайомі ж розповідають-то) вказували, що щось робилось-то.

Причина срача лише одна --- невміння декого вести обговорення або наявність мети не розглядати питання, а переходити на особистості.
Сорян, є ще одна (і не в одного)) -- місії на хфорумі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:- переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній

Чудово, круто, я так розумію Ви вже почали, розпишіть більш докладно будь ласка як Ви по повній боретеся з ворогом, ну крім з дивану і на цьому форумі звісно, ми цей весь флуд і так бачимо, а ще де і як? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 07:59

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:- переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній

Чудово, круто, я так розумію Ви вже почали, розпишіть більш докладно будь ласка як Ви по повній боретеся з ворогом, ну крім з дивану і на цьому форумі звісно, ми цей весь флуд і так бачимо, а ще де і як? :wink:

Чудово круто було б, якщо Ви читали б мої дописи. Навіть з Вами.
То б не прийшлося б вкотре повторювати -- я теж зараз по мінімуму: донати, допомога знайомим, родичам, які у війську.

У мене навіть вклади в банках є))
Працюють на економіку країни. По мінімуму!!!
Але прийняття рішення посадовими особами, які згідно своїх прямих посадових обов'язків відповідають за (див. обов'язки президента, РНБО, Ради, голови СБУ і т.д.) про залучення всіх і по максимуму -- я цілком зрозумію. Та прийму. Оте по максимуму.

Назначайте-обирайте мене отим з вище і на мені буде відповідальність. Я буду зобов'язаний...
До речі, буду ще за це отримувати відповідну з-п, преференції, льготи.

А поки я в межах законів, правил. Які претензії-то?
Навіть Вам відповідати - це моє хочу не хочу.

Це я Вам розписав, але міг коротко -- на круто я не претендую.
Навіщо Ви з таким критерієм до мне, поясніть.
Це ж Ви підкреслюєте, як багато робите...
А не я.

З.и. флуд - це ваш оцей перехід на особистості. А не моє оте обговорення бачення рішень для перемоги над ворогом. В мене все по темі.
Краще б розписали тут своє бачення данних рішень. Це було б по темі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 чер, 2023 08:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В мене все по темі.

А тема одна - який поганий Порошенко і який хороший боневтік. :mrgreen:
P.S. Наші наробили дірок на чонгарському мосту - одна дуууууже солідна і це явно не хаймарс. Вангую що в найближчий час шановному Фрізу прибавиться роботи, а може і навпаки :wink: ми всі пам'ятаємо про жести доброї волі - я волів би другий варіант :)

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 22 чер, 2023 08:35, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:13

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:В мене все по темі.

Зображення

Сорян, не бачу зображення.
Але, гадаю, що в ній не ваша думка про рішення для перемоги.
Мабуть рефлексія. Тепер в картинках.

*А тема одна - який поганий Порошенко і який хороший боневтік.* --- аби сказати (висунути претензію).

Lapay, і яка роль цитат?)))
Ви всі навіть не напружуйтесь з вигадками...
Бо схотілося.

Хлопці, зав'язуйте. Бо вас багато. Потім з'явиться песікіт і т.д.
Прийдеться переходити на короткий нью-формат.
Бо розписав Василю..., а він картинками почав кидатися))
Яка мета-то у вас?
Замість цього підкидуйте теми для обговорення. З поясненням свого бачення.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:35

  Василь-Рівне написав: а може і навпаки :wink: ми всі пам'ятаємо про жести доброї волі - я волів би другий варіант :)

Навпаки не буде, бо, на жаль, під час цього свого заходу міни орки з собою не забирають.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Навпаки не буде,

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: все мовчу бо ... як добре, що такі "військові" вже на пенсії :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:45

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Навпаки не буде,

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: все мовчу бо ... як добре, що такі "військові" вже на пенсії :wink:

О як.
То повчали-повчали по якійсь околесиці, не могли втриматися, а тепер по темі -- мовчу-мовчу.

Розповідайте.
В мене проблем з визначенням аргументованих заперечень моїх думок нема.
Ще й подякую.
На істину в останній інстанції я ніколи тут не претендував.
Чи головне у вас було свою оцінку мене висловити?

Цікаві саме аргументи.
Навіть, якщо для такого знавця, як ви, вони очевидні. Кнопайте аргументи-пояснення, а не голу бурну свою реакцію. В одну строчку і з купою зелених смайликів. Це точно мабуть нікому не цікаво.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 09:17

  freeze написав:
detroytred написав:
  Faceless написав:КХ зараз в США

Виходить, що не в окупації (як тут передбачали) й не на фронті.
Хитрый жук, момент истины, сколько было молитв и цитат библии, сколько слов о любви к родине, и в трудную минуту слинял.
Руки не подам, чтобы не замараться.
Всяким Винникам, Ямам, Потапам, Ломаченко.

Але є й отаке (одна з позицій) -- Дантес вимагає вибачень.

*Український музикант Володимир Дантес відреагував на новину про повернення Олега Винника, який з початку повномасштабного російського вторгнення живе в Німеччині.

На своїй сторінці в Instagram Дантес досить іронічно написав: "Винник повернувся. Ось це новина. Вибачайтеся".
https://www.unian.ua/lite/stars/izvinya ... 02529.html
"слово "вибачайтеся" він, швидше за все, використав на адресу своїх колег, які критикували Винника за мовчання про війну в Україні."

Там учора Флай цікаве інтерв'ю викладав. З військовим психологом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 09:25

  Василь-Рівне написав:P.S. Наші наробили дірок на чонгарському мосту - одна дуууууже солідна і це явно не хаймарс. :)

Пишуть, що після цього у кацапів стався напад "панікі нєт", особливо в Криму.
Можливо, yanyura нам більше повідомить, як вони там "бігають, суєтяться".))
fler
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