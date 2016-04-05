detroytred написав:От Ви ж самі своїми руками перетворюєте (намагаєтеся знизити рівень дискусії до футбольного).
У Вас якась манія посилатись на цитати посадових осіб, і носитись з ними, як дурень з писаною торбою. Сказав колись Зеленський про шашлики, Замана про Крим чи Порошенко про армію, значить так і повинно бути, а реальність це фейк? Та мало хто що каже і при яких обставинах? Пишіть про факти і дії, а не про слова, і не буде дурного срача на кілька сторінок.
*Факти і дії* тільки від мене -- це буде сугубо моя (дуже суб'єктивна) думка (бачення, оцінка цих фактів, подій).
Таких "фактів-дій" є тисячі. Хто й як їх побачив. Але той же президент, НГШ і т.д. - один.
Саме тому приходиться враховувати їх бачення фактів, дій. Тобто моя думка випливає з урахуванням їхньої.
Якщо їх слова голі, то я на це звертаю увагу. Наприклад, шашлики. Але факти (див. дані з арміяінформ, Дефенс і т.д., а також знайомі ж розповідають-то) вказували, що щось робилось-то.
Причина срача лише одна --- невміння декого вести обговорення або наявність мети не розглядати питання, а переходити на особистості. Сорян, є ще одна (і не в одного)) -- місії на хфорумі.
detroytred написав:- переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній
Чудово, круто, я так розумію Ви вже почали, розпишіть більш докладно будь ласка як Ви по повній боретеся з ворогом, ну крім з дивану і на цьому форумі звісно, ми цей весь флуд і так бачимо, а ще де і як?
detroytred написав:- переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній
Чудово, круто, я так розумію Ви вже почали, розпишіть більш докладно будь ласка як Ви по повній боретеся з ворогом, ну крім з дивану і на цьому форумі звісно, ми цей весь флуд і так бачимо, а ще де і як?
Чудово круто було б, якщо Ви читали б мої дописи. Навіть з Вами. То б не прийшлося б вкотре повторювати -- я теж зараз по мінімуму: донати, допомога знайомим, родичам, які у війську.
У мене навіть вклади в банках є)) Працюють на економіку країни. По мінімуму!!! Але прийняття рішення посадовими особами, які згідно своїх прямих посадових обов'язків відповідають за (див. обов'язки президента, РНБО, Ради, голови СБУ і т.д.) про залучення всіх і по максимуму -- я цілком зрозумію. Та прийму. Оте по максимуму.
Назначайте-обирайте мене отим з вище і на мені буде відповідальність. Я буду зобов'язаний... До речі, буду ще за це отримувати відповідну з-п, преференції, льготи.
А поки я в межах законів, правил. Які претензії-то? Навіть Вам відповідати - це моє хочу не хочу.
Це я Вам розписав, але міг коротко -- на круто я не претендую. Навіщо Ви з таким критерієм до мне, поясніть. Це ж Ви підкреслюєте, як багато робите... А не я.
З.и. флуд - це ваш оцей перехід на особистості. А не моє оте обговорення бачення рішень для перемоги над ворогом. В мене все по темі. Краще б розписали тут своє бачення данних рішень. Це було б по темі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 чер, 2023 08:10, всього редагувалось 1 раз.
А тема одна - який поганий Порошенко і який хороший боневтік. P.S. Наші наробили дірок на чонгарському мосту - одна дуууууже солідна і це явно не хаймарс. Вангую що в найближчий час шановному Фрізу прибавиться роботи, а може і навпаки ми всі пам'ятаємо про жести доброї волі - я волів би другий варіант
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 22 чер, 2023 08:35, всього редагувалось 3 разів.
Сорян, не бачу зображення. Але, гадаю, що в ній не ваша думка про рішення для перемоги. Мабуть рефлексія. Тепер в картинках.
*А тема одна - який поганий Порошенко і який хороший боневтік.* --- аби сказати (висунути претензію).
Lapay, і яка роль цитат?))) Ви всі навіть не напружуйтесь з вигадками... Бо схотілося.
Хлопці, зав'язуйте. Бо вас багато. Потім з'явиться песікіт і т.д. Прийдеться переходити на короткий нью-формат. Бо розписав Василю..., а він картинками почав кидатися)) Яка мета-то у вас? Замість цього підкидуйте теми для обговорення. З поясненням свого бачення.
все мовчу бо ... як добре, що такі "військові" вже на пенсії
О як. То повчали-повчали по якійсь околесиці, не могли втриматися, а тепер по темі -- мовчу-мовчу.
Розповідайте. В мене проблем з визначенням аргументованих заперечень моїх думок нема. Ще й подякую. На істину в останній інстанції я ніколи тут не претендував. Чи головне у вас було свою оцінку мене висловити?
Цікаві саме аргументи. Навіть, якщо для такого знавця, як ви, вони очевидні. Кнопайте аргументи-пояснення, а не голу бурну свою реакцію. В одну строчку і з купою зелених смайликів. Це точно мабуть нікому не цікаво.
Виходить, що не в окупації (як тут передбачали) й не на фронті.
Хитрый жук, момент истины, сколько было молитв и цитат библии, сколько слов о любви к родине, и в трудную минуту слинял. Руки не подам, чтобы не замараться. Всяким Винникам, Ямам, Потапам, Ломаченко.
Але є й отаке (одна з позицій) -- Дантес вимагає вибачень.
*Український музикант Володимир Дантес відреагував на новину про повернення Олега Винника, який з початку повномасштабного російського вторгнення живе в Німеччині.
На своїй сторінці в Instagram Дантес досить іронічно написав: "Винник повернувся. Ось це новина. Вибачайтеся". https://www.unian.ua/lite/stars/izvinya ... 02529.html "слово "вибачайтеся" він, швидше за все, використав на адресу своїх колег, які критикували Винника за мовчання про війну в Україні."
Там учора Флай цікаве інтерв'ю викладав. З військовим психологом.