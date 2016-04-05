Цікаво скільки таких дірок потрібно щоб міст втратив свою функцію, явно не 4-5.
Плюс там поруч ще старий міст є?
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Додано: Чет 22 чер, 2023 09:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 чер, 2023 10:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Після мільйону дерев, це, напевно, один з проявів переформатування:
Держпідприємство "Ліси України" витратить 5 мільйонів гривень на піар Джерело:
Додано: Чет 22 чер, 2023 10:17
Та отож.
Додано: Чет 22 чер, 2023 10:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На наявних з місця подій фото та відео зафіксоване пошкодження як нового мосту, рух по якому припинено, так й старого, хоча й виведеного з експлуатації, але резервного.
Додано: Чет 22 чер, 2023 10:25
Співпадіння?
Землетрус магнітудою 4,6 зафіксований у морі біля берегів Кримського півострова у четвер, 22 червня, вранці. Епіцентр розташовувався за 59 км від Севастополя і 51 кілометр від Балаклави, землетрус стався о 05:42 у морі на південь від Севастополя на глибині 10 км.
Цей же землетрус багато хто сприйняв як роботу так званої російської ППО. Вранці 22 червня колаборанти заявили про удар по Чонгарському мосту, який стався о 5-й ранку. Вони також поскаржилися начебто на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження мосту застрягли машини з різних боків. Охочих залишити півострів перенаправляють через Кримський міст чи через Вірменськ, кажуть очевидці.
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