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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4370437143724373
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Пишуть, що після цього у кацапів стався напад "панікі нєт", особливо в Криму.
Можливо, yanyura нам більше повідомить, як вони там "бігають, суєтяться".))


Цікаво скільки таких дірок потрібно щоб міст втратив свою функцію, явно не 4-5.
Плюс там поруч ще старий міст є?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:- переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній, по максимуму.


Після мільйону дерев, це, напевно, один з проявів переформатування:

Держпідприємство "Ліси України" витратить 5 мільйонів гривень на піар Джерело: https://biz.censor.net/n3426111
V2
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:17

  V2 написав:
  detroytred написав:- переформатування країни на боряться з ворогом усі (уся країна) по повній, по максимуму.


Після мільйону дерев, це, напевно, один з проявів переформатування:

Держпідприємство "Ліси України" витратить 5 мільйонів гривень на піар Джерело: https://biz.censor.net/n3426111

Та отож.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Плюс там поруч ще старий міст є?

На наявних з місця подій фото та відео зафіксоване пошкодження як нового мосту, рух по якому припинено, так й старого, хоча й виведеного з експлуатації, але резервного.
https://defence-ua.com/news/chongarski_ ... 11964.html
V2
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:25

Співпадіння?

Землетрус магнітудою 4,6 зафіксований у морі біля берегів Кримського півострова у четвер, 22 червня, вранці. Епіцентр розташовувався за 59 км від Севастополя і 51 кілометр від Балаклави, землетрус стався о 05:42 у морі на південь від Севастополя на глибині 10 км.
Цей же землетрус багато хто сприйняв як роботу так званої російської ППО. Вранці 22 червня колаборанти заявили про удар по Чонгарському мосту, який стався о 5-й ранку. Вони також поскаржилися начебто на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження мосту застрягли машини з різних боків. Охочих залишити півострів перенаправляють через Кримський міст чи через Вірменськ, кажуть очевидці.
fler
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