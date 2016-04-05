Цікаво скільки таких дірок потрібно щоб міст втратив свою функцію, явно не 4-5.
Плюс там поруч ще старий міст є?
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Додано: Чет 22 чер, 2023 09:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 чер, 2023 10:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На наявних з місця подій фото та відео зафіксоване пошкодження як нового мосту, рух по якому припинено, так й старого, хоча й виведеного з експлуатації, але резервного.
Додано: Чет 22 чер, 2023 10:25
Співпадіння?
Землетрус магнітудою 4,6 зафіксований у морі біля берегів Кримського півострова у четвер, 22 червня, вранці. Епіцентр розташовувався за 59 км від Севастополя і 51 кілометр від Балаклави, землетрус стався о 05:42 у морі на південь від Севастополя на глибині 10 км.
Цей же землетрус багато хто сприйняв як роботу так званої російської ППО. Вранці 22 червня колаборанти заявили про удар по Чонгарському мосту, який стався о 5-й ранку. Вони також поскаржилися начебто на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження мосту застрягли машини з різних боків. Охочих залишити півострів перенаправляють через Кримський міст чи через Вірменськ, кажуть очевидці.
Додано: Чет 22 чер, 2023 10:31
Цілком може бути, що один з козирів...
Бо ж вони повинні бути. І не один.
Додано: Чет 22 чер, 2023 11:01
Ходжес:
В України є шанс прорвати російські позиції і досягти окупованого Кримського півострова до кінця літа, однак для цього їй знадобиться військова підтримка Заходу, зокрема - ракетні системи великої дальності ATACMS. Таку думку висловив Newsweek колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес.
Ще в грудні він казав, що:
"Генерал Ходжес: «К февралю Украина будет готова освободить Крым»
07 Декабрь, 2022
Про ракети, літаки тоді в нього мови не було...
Орки ж розраховують на прості речі -- їхню кількість, побудову заводів по виробництву продукції шахедів, ракет, гармат. І ЯЗ, як останній хід для спасіння.
Ну і додатково (хоча Ходжес вважає навпаки: не додатково, а єдина їх надія) - на втому та проблеми в самого Заходу (в наших партнерів).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 чер, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 чер, 2023 11:22
Можете розписати детально як саме "Ви по повній боретеся з ворогом, ну крім з дивану і на цьому форумі звісно".
Дуже-дуже цікаво.
Додано: Чет 22 чер, 2023 11:24
реальний кейс під час війни 2023 рік
1. підприємство з переліку великих платників податків яким володіє держава
2. відділ кадрів розсилає на всіх листа що в країні скрута і потрібно економити фонд зарплати
3. проводять скорочення працівників
4. через місяць після скорочення керівництву піднімають зарплати
то питання - хто переформатувався то? як була каста обраних так і залишилася.
ця каста ніколи не піде на фронт кров’ю стікати. хай інші йдуть.
Додано: Чет 22 чер, 2023 11:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Напад росії відбувся не тільки у військовому плані.
Захист мовного та культурно середовища є не менш важливим.
Тому не зрозумілі дії преЗедента щодо толерування російському книгодрукуванню та модераторів, які видалили відповідний пост:
Чому Володимир Зеленський вперто не підписує закон, який забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі
А ще важливо не допускати корупції при комплектуванні сил оборони та вести боротьбу з цим:
"Батальйон Іспанія": ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова. ВIДЕО
Мати одеського військкома Євгена Борисова володіє маєтком в Іспанії на 3 млн євро, а дружина - офісним приміщенням на головній вулиці Марбельї. Джерело:
Чому модератор з цим не згодний - питання!!!
Не менш важливо концентрувати максимальну ресурси на допомогу армії, а не розпорошувати їх на не зовсім потрібні в умовах війни речі:
Держпідприємство "Ліси України" витратить 5 мільйонів гривень на піар Джерело:
І знову це чомусь не сподобалось модератору?!!
Додано: Чет 22 чер, 2023 11:44
Не можу надати відповідь.
В мене було лише про для чого виграють час. Для чого.
Тобто що надають можливість (час) для переформатування.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 чер, 2023 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 чер, 2023 11:49
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