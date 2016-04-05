detroytred написав:Виходить, що не в окупації (як тут передбачали) й не на фронті.
Хитрый жук, момент истины, сколько было молитв и цитат библии, сколько слов о любви к родине, и в трудную минуту слинял. Руки не подам, чтобы не замараться. Всяким Винникам, Ямам, Потапам, Ломаченко.
Але є й отаке (одна з позицій) -- Дантес вимагає вибачень.
*Український музикант Володимир Дантес відреагував на новину про повернення Олега Винника, який з початку повномасштабного російського вторгнення живе в Німеччині.
На своїй сторінці в Instagram Дантес досить іронічно написав: "Винник повернувся. Ось це новина. Вибачайтеся". https://www.unian.ua/lite/stars/izvinya ... 02529.html "слово "вибачайтеся" він, швидше за все, використав на адресу своїх колег, які критикували Винника за мовчання про війну в Україні."
Там учора Флай цікаве інтерв'ю викладав. З військовим психологом.
mephala написав:але не будуть всі переформатовуватися скільки б не стікала кров’ю армія. каста тільки про себе дбає.
Мені пригадався спогад одного з ригів. По смислу: "Знаєте коли я зрозумів, що ми програємо (під час Майдану)? Коли побачив, як солдатики, які нас захищають, сплять на голому полу в коридорах. А ми їм навіть кабінети з диванами не повідчиняли, а не те що перини, червоної ікри з домівок привезти."
Так що сподівання, що щось в можновладців зміниться в головах, в мене є. Нехай не особисто до крові з носа, а може на роботу по максимуму перейдуть. Але мене часто звинувачують в занадтому оптимізмі в поглядах)))
mephala написав:але не будуть всі переформатовуватися скільки б не стікала кров’ю армія. каста тільки про себе дбає.
і не тільки каста.. Переформатуватись зможе тільки частина суспільтва, причому суттєво менша частина. Максимальна згуртованість була перші 2-3 місяці, коли навть пенсіонери с пенсії донатили, а зараз все більше людей або немає з чого донатити або повертається до відкладених покупок. Такі скандальні речі як купівля барабанів тільки підштовхують людей "жити для себе"
Неможливо з України зробити новий Афган, де половина бігає з автоматами все життя, а інші без вихідних у три зміни пашуть на патронних заводах
mephala написав: реальний кейс під час війни 2023 рік 1. підприємство з переліку великих платників податків яким володіє держава 2. відділ кадрів розсилає на всіх листа що в країні скрута і потрібно економити фонд зарплати 3. проводять скорочення працівників 4. через місяць після скорочення керівництву піднімають зарплати
то питання - хто переформатувався то? як була каста обраних так і залишилася. ця каста ніколи не піде на фронт кров’ю стікати. хай інші йдуть.
есть у предприятия название? иначе это не более чем тупой вброс на тему "зрады"