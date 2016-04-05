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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4371437243734374
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 11:51

  detroytred написав:
  freeze написав:
detroytred написав:Виходить, що не в окупації (як тут передбачали) й не на фронті.
Хитрый жук, момент истины, сколько было молитв и цитат библии, сколько слов о любви к родине, и в трудную минуту слинял.
Руки не подам, чтобы не замараться.
Всяким Винникам, Ямам, Потапам, Ломаченко.

Але є й отаке (одна з позицій) -- Дантес вимагає вибачень.

*Український музикант Володимир Дантес відреагував на новину про повернення Олега Винника, який з початку повномасштабного російського вторгнення живе в Німеччині.

На своїй сторінці в Instagram Дантес досить іронічно написав: "Винник повернувся. Ось це новина. Вибачайтеся".
https://www.unian.ua/lite/stars/izvinya ... 02529.html
"слово "вибачайтеся" він, швидше за все, використав на адресу своїх колег, які критикували Винника за мовчання про війну в Україні."

Там учора Флай цікаве інтерв'ю викладав. З військовим психологом.

вже потерли
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 11:58

  mephala написав:але не будуть всі переформатовуватися скільки б не стікала кров’ю армія. каста тільки про себе дбає.

Мені пригадався спогад одного з ригів. По смислу:
"Знаєте коли я зрозумів, що ми програємо (під час Майдану)? Коли побачив, як солдатики, які нас захищають, сплять на голому полу в коридорах. А ми їм навіть кабінети з диванами не повідчиняли, а не те що перини, червоної ікри з домівок привезти."

Так що сподівання, що щось в можновладців зміниться в головах, в мене є. Нехай не особисто до крові з носа, а може на роботу по максимуму перейдуть.
Але мене часто звинувачують в занадтому оптимізмі в поглядах)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:14

detroytred
коли одні гинуть на фронті і в цей же час на підприємстві, яке у власності держави, керівництво піднімає собі зарплати викинувши з роботи інших - я не маю настільки рожевих окулярів.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський підписав закон про заборону ввезення та розповсюдження книг з РФ і Білорусі

https://life.liga.net/all/news/zelenski ... i-belarusi
V2
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:але не будуть всі переформатовуватися скільки б не стікала кров’ю армія. каста тільки про себе дбає.


і не тільки каста.. Переформатуватись зможе тільки частина суспільтва, причому суттєво менша частина.
Максимальна згуртованість була перші 2-3 місяці, коли навть пенсіонери с пенсії донатили, а зараз все більше людей або немає з чого донатити або повертається до відкладених покупок. Такі скандальні речі як купівля барабанів тільки підштовхують людей "жити для себе"

Неможливо з України зробити новий Афган, де половина бігає з автоматами все життя, а інші без вихідних у три зміни пашуть на патронних заводах
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:27

  mephala написав: я не маю настільки рожевих окулярів.

В кожного свої недоліки.
Я відчуваю, що середину не втримаю, а циніком ставати не хочу чи не можу хз.
Тому балдєю в рожевих.

В мене близька людина зняла і стала циніком. Краще я вже буду в рожевих...
Тим, хто в стані втримати середину, пощастило.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:32

  V2 написав:Зеленський підписав закон про заборону ввезення та розповсюдження книг з РФ і Білорусі

https://life.liga.net/all/news/zelenski ... i-belarusi

Тепер подивимося чи вдасться розібратися з більш складними питаннями.
Наприклад, як оце:
https://poltava.to/news/71817/#comments
Бо виникають казуси.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 13:29

Модерация присутствует на форуме???

  mephala написав:
реальний кейс під час війни 2023 рік
1. підприємство з переліку великих платників податків яким володіє держава
2. відділ кадрів розсилає на всіх листа що в країні скрута і потрібно економити фонд зарплати
3. проводять скорочення працівників
4. через місяць після скорочення керівництву піднімають зарплати

то питання - хто переформатувався то? як була каста обраних так і залишилася.
ця каста ніколи не піде на фронт кров’ю стікати. хай інші йдуть.

есть у предприятия название?
иначе это не более чем тупой вброс на тему "зрады"
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 13:31

Модерация присутствует на форуме???

  mephala написав:
коли одні гинуть на фронті і в цей же час на підприємстві, яке у власності держави, керівництво піднімає собі зарплати викинувши з роботи інших - я не маю настільки рожевих окулярів.

есть конкретика или вброс продолжается?
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