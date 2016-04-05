mephala написав:але не будуть всі переформатовуватися скільки б не стікала кров’ю армія. каста тільки про себе дбає.
Мені пригадався спогад одного з ригів. По смислу: "Знаєте коли я зрозумів, що ми програємо (під час Майдану)? Коли побачив, як солдатики, які нас захищають, сплять на голому полу в коридорах. А ми їм навіть кабінети з диванами не повідчиняли, а не те що перини, червоної ікри з домівок привезти."
Так що сподівання, що щось в можновладців зміниться в головах, в мене є. Нехай не особисто до крові з носа, а може на роботу по максимуму перейдуть. Але мене часто звинувачують в занадтому оптимізмі в поглядах)))
mephala написав:але не будуть всі переформатовуватися скільки б не стікала кров’ю армія. каста тільки про себе дбає.
і не тільки каста.. Переформатуватись зможе тільки частина суспільтва, причому суттєво менша частина. Максимальна згуртованість була перші 2-3 місяці, коли навть пенсіонери с пенсії донатили, а зараз все більше людей або немає з чого донатити або повертається до відкладених покупок. Такі скандальні речі як купівля барабанів тільки підштовхують людей "жити для себе"
Неможливо з України зробити новий Афган, де половина бігає з автоматами все життя, а інші без вихідних у три зміни пашуть на патронних заводах
mephala написав: реальний кейс під час війни 2023 рік 1. підприємство з переліку великих платників податків яким володіє держава 2. відділ кадрів розсилає на всіх листа що в країні скрута і потрібно економити фонд зарплати 3. проводять скорочення працівників 4. через місяць після скорочення керівництву піднімають зарплати
то питання - хто переформатувався то? як була каста обраних так і залишилася. ця каста ніколи не піде на фронт кров’ю стікати. хай інші йдуть.
есть у предприятия название? иначе это не более чем тупой вброс на тему "зрады"
fler Кроме новостей из Инета, у меня ничего нет (по прямой от меня до Чонгара более 75 км).
В том районе кроме 2-х автомобильных (1) есть и используемый для перевозок орками железнодорожный мост (2), о повреждении которого ничего не сообщается.
И еще приятное:
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко
В 1:40 в районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км. в с. Урзуф Маріупольського району. Місцеві повідломляють про влучання в місце концентрації окупантів в базі відпочинку “Троянда” с. Азовське Бердянського району. Після 🟦 виникла пожежа. Зарево спостерігали понад годину. Доброго ранку, країно!
yanyura написав:fler Кроме новостей из Инета, у меня ничего нет (по прямой от меня до Чонгара более 75 км).
В том районе кроме 2-х автомобильных (1) есть и используемый для перевозок орками железнодорожный мост (2), о повреждении которого ничего не сообщается.
Дякую, зрозуміло. Кацапи пишуть, що був прильот по залізничному мосту у селищі Сиваш неподалік від Чонгару. Фото поки немає та невідомо про ступінь руйнування того мосту.
ПС. Шановні роздмухувачі зради! Яких результатів ви прагнете отримати? Скорочення донатів та кількості патріотично налаштованих? Як наслідок, затягування війни та ХЗ який результат (може, ворог завітає до ваших домівок)? Розумію, що ви перестали допомагати фронту (якщо колись взагалі допомагали). Тепер стали колаборантами рф?