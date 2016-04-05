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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4372437343744375>
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 11:58

  mephala написав:але не будуть всі переформатовуватися скільки б не стікала кров’ю армія. каста тільки про себе дбає.

Мені пригадався спогад одного з ригів. По смислу:
"Знаєте коли я зрозумів, що ми програємо (під час Майдану)? Коли побачив, як солдатики, які нас захищають, сплять на голому полу в коридорах. А ми їм навіть кабінети з диванами не повідчиняли, а не те що перини, червоної ікри з домівок привезти."

Так що сподівання, що щось в можновладців зміниться в головах, в мене є. Нехай не особисто до крові з носа, а може на роботу по максимуму перейдуть.
Але мене часто звинувачують в занадтому оптимізмі в поглядах)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:14

detroytred
коли одні гинуть на фронті і в цей же час на підприємстві, яке у власності держави, керівництво піднімає собі зарплати викинувши з роботи інших - я не маю настільки рожевих окулярів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський підписав закон про заборону ввезення та розповсюдження книг з РФ і Білорусі

https://life.liga.net/all/news/zelenski ... i-belarusi
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:але не будуть всі переформатовуватися скільки б не стікала кров’ю армія. каста тільки про себе дбає.


і не тільки каста.. Переформатуватись зможе тільки частина суспільтва, причому суттєво менша частина.
Максимальна згуртованість була перші 2-3 місяці, коли навть пенсіонери с пенсії донатили, а зараз все більше людей або немає з чого донатити або повертається до відкладених покупок. Такі скандальні речі як купівля барабанів тільки підштовхують людей "жити для себе"

Неможливо з України зробити новий Афган, де половина бігає з автоматами все життя, а інші без вихідних у три зміни пашуть на патронних заводах
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:27

  mephala написав: я не маю настільки рожевих окулярів.

В кожного свої недоліки.
Я відчуваю, що середину не втримаю, а циніком ставати не хочу чи не можу хз.
Тому балдєю в рожевих.

В мене близька людина зняла і стала циніком. Краще я вже буду в рожевих...
Тим, хто в стані втримати середину, пощастило.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:32

  V2 написав:Зеленський підписав закон про заборону ввезення та розповсюдження книг з РФ і Білорусі

https://life.liga.net/all/news/zelenski ... i-belarusi

Тепер подивимося чи вдасться розібратися з більш складними питаннями.
Наприклад, як оце:
https://poltava.to/news/71817/#comments
Бо виникають казуси.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 13:29

Модерация присутствует на форуме???

  mephala написав:
реальний кейс під час війни 2023 рік
1. підприємство з переліку великих платників податків яким володіє держава
2. відділ кадрів розсилає на всіх листа що в країні скрута і потрібно економити фонд зарплати
3. проводять скорочення працівників
4. через місяць після скорочення керівництву піднімають зарплати

то питання - хто переформатувався то? як була каста обраних так і залишилася.
ця каста ніколи не піде на фронт кров’ю стікати. хай інші йдуть.

есть у предприятия название?
иначе это не более чем тупой вброс на тему "зрады"
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 13:31

Модерация присутствует на форуме???

  mephala написав:
коли одні гинуть на фронті і в цей же час на підприємстві, яке у власності держави, керівництво піднімає собі зарплати викинувши з роботи інших - я не маю настільки рожевих окулярів.

есть конкретика или вброс продолжается?
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:19

fler
Кроме новостей из Инета, у меня ничего нет (по прямой от меня до Чонгара более 75 км).


В том районе кроме 2-х автомобильных (1) есть и используемый для перевозок орками железнодорожный мост (2), о повреждении которого ничего не сообщается.
Зображення

И еще приятное:
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

В 1:40 в районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км. в с. Урзуф Маріупольського району.
Місцеві повідломляють про влучання в місце концентрації окупантів в базі відпочинку “Троянда” с. Азовське Бердянського району. Після 🟦 виникла пожежа. Зарево спостерігали понад годину.
Доброго ранку, країно!

Jun 22 at 05:53

https://t.me/andriyshTime/10950
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:49

  yanyura написав:fler
Кроме новостей из Инета, у меня ничего нет (по прямой от меня до Чонгара более 75 км).

В том районе кроме 2-х автомобильных (1) есть и используемый для перевозок орками железнодорожный мост (2), о повреждении которого ничего не сообщается.
Зображення

Дякую, зрозуміло. Кацапи пишуть, що був прильот по залізничному мосту у селищі Сиваш неподалік від Чонгару. Фото поки немає та невідомо про ступінь руйнування того мосту.

ПС. Шановні роздмухувачі зради! Яких результатів ви прагнете отримати? Скорочення донатів та кількості патріотично налаштованих? Як наслідок, затягування війни та ХЗ який результат (може, ворог завітає до ваших домівок)? Розумію, що ви перестали допомагати фронту (якщо колись взагалі допомагали). Тепер стали колаборантами рф? :evil:
fler
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