Додайте ще одну - це особисто ваша особливість
спочатку нафантазувати собі що прочитавши кілька книжок ви стали розуміти те що прочитали
і після цього пробувати переконати тут присутніх у вірності ваших фантазій.
При цьому вашим читачам варто знати
ви ніколи не працювали на реальний кінцевий результат
Бо в економічних закладах ви не працювали
а армія в якій ви служили під час вашої служби не воювала отже ви й по питанню того де провели все життя також не маєте зворотнього фідбеку про результати своїх рішень.