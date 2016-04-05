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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4373437443754376>
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Причина срача лише одна --- невміння декого вести обговорення або наявність мети не розглядати питання, а переходити на особистості.
Додайте ще одну - це особисто ваша особливість
спочатку нафантазувати собі що прочитавши кілька книжок ви стали розуміти те що прочитали
і після цього пробувати переконати тут присутніх у вірності ваших фантазій.

При цьому вашим читачам варто знати
ви ніколи не працювали на реальний кінцевий результат
Бо в економічних закладах ви не працювали
а армія в якій ви служили під час вашої служби не воювала отже ви й по питанню того де провели все життя також не маєте зворотнього фідбеку про результати своїх рішень.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:28

  fler написав:
  yanyura написав:fler
Кроме новостей из Инета, у меня ничего нет (по прямой от меня до Чонгара более 75 км).

В том районе кроме 2-х автомобильных (1) есть и используемый для перевозок орками железнодорожный мост (2), о повреждении которого ничего не сообщается.
Зображення

Дякую, зрозуміло. Кацапи пишуть, що був прильот по залізничному мосту у селищі Сиваш неподалік від Чонгару. Фото поки немає та невідомо про ступінь руйнування того мосту.

ПС. Шановні роздмухувачі зради! Яких результатів ви прагнете отримати? Скорочення донатів та кількості патріотично налаштованих? Як наслідок, затягування війни та ХЗ який результат (може, ворог завітає до ваших домівок)? Розумію, що ви перестали допомагати фронту (якщо колись взагалі допомагали). Тепер стали колаборантами рф? :evil:

слухайте Соскіна, там відповіді
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:то питання - хто переформатувався то? як була каста обраних так і залишилася.
ця каста ніколи не піде на фронт кров’ю стікати. хай інші йдуть.
Дивні люди...
Що робить чиновник?
Чиновник - позичає в населення гроші за які обіцяє зробити населенню добре...це якщо дуже спрощено..

І чомусь ніхто не бачить однієї особливості...
Чиновник заявляє що буде заробляти комусь...а в кінцевому результаті в першу чергу робить добре собі і своїй сімі..і по залишковому принципу змінює життя населення...

А тепер питання
А серед населення є ті хто збирається спочатку думати про когось і тільки потім про себе?
В 99% - таких немає
То чому населення дивується з алгоритму дій чиновників, якщо саме населення у 99% випадків використовує цей же алгоритм.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 16:14

Які є думки по цьому?

У четвер, 22 червня, Зеленський повідомив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Такі дані він отримав від Головного управління розвідки та СБУ. За словами президента України, він передав всю інформацію із доказами західним союзникам.

Що можна зробити, щоб лиха не сталося? Бачу лише один варіант - ліквідація пу. :?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Що можна зробити, щоб лиха не сталося?

Мабуть, нічого. Певен, що вони зруйнують турбіни і генератори, коли будуть відступати. Може, перший, радіоактивний, контур і не будуть чіпати, а другий зруйнують, як Каховську ГЕС.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 16:35

  budivelnik написав:
  mephala написав:то питання - хто переформатувався то? як була каста обраних так і залишилася.
ця каста ніколи не піде на фронт кров’ю стікати. хай інші йдуть.
Дивні люди...
Що робить чиновник?
Чиновник - позичає в населення гроші за які обіцяє зробити населенню добре...це якщо дуже спрощено..

І чомусь ніхто не бачить однієї особливості...
Чиновник заявляє що буде заробляти комусь...а в кінцевому результаті в першу чергу робить добре собі і своїй сімі..і по залишковому принципу змінює життя населення...

А тепер питання
А серед населення є ті хто збирається спочатку думати про когось і тільки потім про себе?
В 99% - таких немає
То чому населення дивується з алгоритму дій чиновників, якщо саме населення у 99% випадків використовує цей же алгоритм.


Загалом, держслужбовці (якщо Ви про них) нікому нічого не обіцяють.
А так, вони всякі і різні.

І про 99% це Ви загнули, їх значно менше.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 16:44

  fler написав:
Що можна зробити, щоб лиха не сталося? Бачу лише один варіант - ліквідація пу. :?


Останнє рішення приймає командир гарнізону ЗАЄС.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Що можна зробити, щоб лиха не сталося? Бачу лише один варіант - ліквідація пу.


ваш варіант не для цієї планети.
а в реальності можуть наприклад висловити занепокоєння і почати розслідування років на 5-10
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 16:49

  fler написав:У четвер, 22 червня, Зеленський повідомив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Такі дані він отримав від Головного управління розвідки та СБУ. За словами президента України, він передав всю інформацію із доказами західним союзникам.

Що можна зробити, щоб лиха не сталося? Бачу лише один варіант - ліквідація пу. :?

і хто тут панікьор?

з.і.
завернутися в простирадло і повзти в сторону найближчого кладовища
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 17:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Причина срача лише одна --- невміння декого вести обговорення або наявність мети не розглядати питання, а переходити на особистості.
Додайте ще одну - це особисто ваша особливість
спочатку нафантазувати собі що прочитавши кілька книжок ви стали розуміти те що прочитали
і після цього пробувати переконати тут присутніх у вірності ваших фантазій.

При цьому вашим читачам варто знати
ви ніколи не працювали на реальний кінцевий результат
Бо в економічних закладах ви не працювали
а армія в якій ви служили під час вашої служби не воювала отже ви й по питанню того де провели все життя також не маєте зворотнього фідбеку про результати своїх рішень.

Фантазуєте це ви.
Про те, що я пробую переконати тут присутніх у вірності своїх думок.
Ось це і є фантазія з вашого боку. Яка виникла саме тому, що це ви самі пробуєте переконувати присутніх.
Точніше не пробуєте, а займаєтеся саме переконанням. В чому не раз вже прямо зізнавалися. Ще й пояснюючи для чого і як.

Не фантазуйте. Я на форумі займаюся лише тим, для чого він і призначений -- обговоренням питань.
Обговоренням, а не переконанням.

І по друге -- нема тут МОЇХ читатачів. Є читачі форуму. Які чудово без вас розбираються, що їм треба знати, а що ні.

Моя реальна робота-то до чого? Яким боком вона до обговорень-то на форумі?
А вигаданий вами критерій оцінки моїх результатів -- це з якої стелі, з якого єралашику-то?
Вигадали дурню (армія не воювала, значить немає зворотнього фідбеку) і гадаєте єралашик прокатить?
Звиняте, є інші критерії оцінки та інші характеристики, які свідчать про результат.

Один намагався пришпилити до мене свої зобов'язання зі стелі, ви тепер пришпилюєте службу до дискусій, ще й приписуєте мені свою ж місію на форумі -- переконувати читачів.
В соте пояснити вам, що тут місце для обміну думками?

Хто ще вистрибне зв своїми претензіями до мене?
Що за цирк-то.
Бо без переходу на особистості аргументи-то скінчились.
А з "я - мільйонер, тому правий у своїх думках" або а-ля "я більше задонатив і ще щось зробив, тому я тобі кажу..." всі тільки посміються.

Головна причина *срачу* одна -- мета перейти на особистості. Генерити думки, які схотілося, про форумчанина, а не стосовно питань, які обговорюються. Крапка.
detroytred
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