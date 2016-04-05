Додано: Чет 22 чер, 2023 17:01

budivelnik написав: detroytred написав: Причина срача лише одна --- невміння декого вести обговорення або наявність мети не розглядати питання, а переходити на особистості. Причина срача лише одна --- невміння декого вести обговорення або наявність мети не розглядати питання, а переходити на особистості. Додайте ще одну - це особисто ваша особливість

спочатку нафантазувати собі що прочитавши кілька книжок ви стали розуміти те що прочитали

і після цього пробувати переконати тут присутніх у вірності ваших фантазій.



При цьому вашим читачам варто знати

ви ніколи не працювали на реальний кінцевий результат

Бо в економічних закладах ви не працювали

а армія в якій ви служили під час вашої служби не воювала отже ви й по питанню того де провели все життя також не маєте зворотнього фідбеку про результати своїх рішень. Додайте ще одну - це особисто ваша особливістьспочатку нафантазувати собі що прочитавши кілька книжок ви стали розуміти те що прочиталиі після цього пробувати переконати тут присутніх у вірності ваших фантазій.При цьому вашим читачам варто знативи ніколи не працювали на реальний кінцевий результатБо в економічних закладах ви не працювалиа армія в якій ви служили під час вашої служби не воювала отже ви й по питанню того де провели все життя також не маєте зворотнього фідбеку про результати своїх рішень.

Фантазуєте це ви.Про те, що я пробую переконати тут присутніх у вірності своїх думок.Ось це і є фантазія з вашого боку. Яка виникла саме тому, що це ви самі пробуєте переконувати присутніх.Точніше не пробуєте, а займаєтеся саме переконанням. В чому не раз вже прямо зізнавалися. Ще й пояснюючи для чого і як.Не фантазуйте. Я на форумі займаюся лише тим, для чого він і призначений -- обговоренням питань.Обговоренням, а не переконанням.І по друге -- нема тут МОЇХ читатачів. Є читачі форуму. Які чудово без вас розбираються, що їм треба знати, а що ні.Моя реальна робота-то до чого? Яким боком вона до обговорень-то на форумі?А вигаданий вами критерій оцінки моїх результатів -- це з якої стелі, з якого єралашику-то?Вигадали дурню (армія не воювала, значить немає зворотнього фідбеку) і гадаєте єралашик прокатить?Звиняте, є інші критерії оцінки та інші характеристики, які свідчать про результат.Один намагався пришпилити до мене свої зобов'язання зі стелі, ви тепер пришпилюєте службу до дискусій, ще й приписуєте мені свою ж місію на форумі -- переконувати читачів.В соте пояснити вам, що тут місце для обміну думками?Хто ще вистрибне зв своїми претензіями до мене?Що за цирк-то.Бо без переходу на особистості аргументи-то скінчились.А з "я - мільйонер, тому правий у своїх думках" або а-ля "я більше задонатив і ще щось зробив, тому я тобі кажу..." всі тільки посміються.Головна причина *срачу* одна -- мета перейти на особистості. Генерити думки, які схотілося, про форумчанина, а не стосовно питань, які обговорюються. Крапка.