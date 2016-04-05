budivelnik написав: detroytred написав:
Причина срача лише одна --- невміння декого вести обговорення або наявність мети не розглядати питання, а переходити на особистості.
Додайте ще одну - це особисто ваша особливість
спочатку нафантазувати собі що прочитавши кілька книжок ви стали розуміти те що прочитали
і після цього пробувати переконати тут присутніх у вірності ваших фантазій.
При цьому вашим читачам варто знати
ви ніколи не працювали на реальний кінцевий результат
Бо в економічних закладах ви не працювали
а армія в якій ви служили під час вашої служби не воювала отже ви й по питанню того де провели все життя також не маєте зворотнього фідбеку про результати своїх рішень.
Фантазуєте це ви.
Про те, що я пробую переконати тут присутніх у вірності своїх думок.
Ось це і є фантазія з вашого боку. Яка виникла саме тому, що це ви самі пробуєте переконувати присутніх.
Точніше не пробуєте, а займаєтеся саме переконанням. В чому не раз вже прямо зізнавалися. Ще й пояснюючи для чого і як.
Не фантазуйте. Я на форумі займаюся лише тим, для чого він і призначений -- обговоренням питань.
Обговоренням, а не переконанням.
І по друге -- нема тут МОЇХ читатачів. Є читачі форуму. Які чудово без вас розбираються, що їм треба знати, а що ні.
Моя реальна робота-то до чого? Яким боком вона до обговорень-то на форумі?
А вигаданий вами критерій оцінки моїх результатів -- це з якої стелі, з якого єралашику-то?
Вигадали дурню (армія не воювала, значить немає зворотнього фідбеку) і гадаєте єралашик прокатить?
Звиняте, є інші критерії оцінки та інші характеристики, які свідчать про результат.
Один намагався пришпилити до мене свої зобов'язання зі стелі, ви тепер пришпилюєте службу до дискусій, ще й приписуєте мені свою ж місію на форумі -- переконувати читачів.
В соте пояснити вам, що тут місце для обміну думками?
Хто ще вистрибне зв своїми претензіями до мене?
Що за цирк-то.
Бо без переходу на особистості аргументи-то скінчились.
А з "я - мільйонер, тому правий у своїх думках" або а-ля "я більше задонатив і ще щось зробив, тому я тобі кажу..." всі тільки посміються.
Головна причина *срачу* одна -- мета перейти на особистості. Генерити думки, які схотілося, про форумчанина, а не стосовно питань, які обговорюються. Крапка.