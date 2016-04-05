RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4373437443754376
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 17:26

  fler написав:Що можна зробити, щоб лиха не сталося? Бачу лише один варіант - ліквідація пу.

Соромлюсь запитати: а до цього причин для такого варіанту Ви не бачили або невже їх не було?

*– Особа, яка видає себе за Путіна, чи буде з’являтися у Криму? Єдине, що я можу сказати, ніяких запобіжників у нас на те, що стосується знищення терористів на території нашої країни, не існує. Це завдання наших військових – знищувати всіх без винятку терористів, які вдерлися на нашу територію.

І повірте, ні в кого не буде на сьогодні заборони на ті чи інші дії. Я в цьому більш ніж впевнений. Інша справа – чи буде воно там, чи ні, наскільки це буде реалістично. Давайте подивимося*
https://fakty.com.ua/ua/svit/20230320-n ... rytoriyah/

Ключеве - *наскільки воно буде реалістично*. Навіть на території нашої країни.
І що такий варіант вже прийнятий до виконання. Проблема тільки в його реалізації.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26762
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 17:37

Будівельник
Самий цирк у тому, що ви не реформувавши жодної країни та багато чого не зробивши з питань, по яким переконуєте інших, спокійнісінько закидаєте мені про необхідність наявності власних результатів.

Я хоч книжки Бальцеровича, Кейнса і т.д. читав і саме!!! з них роблю свої висновки та формую думки, на них посилаюся, а ви -- з *я - мільйонер*, тому "дзеркало...".
Хоча результат-то можна побачити на вашій сестрі з життям на ... злотих.

Цирк...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26762
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4373437443754376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117955
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5765
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4023)
22.06.2023 17:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.