Соромлюсь запитати: а до цього причин для такого варіанту Ви не бачили або невже їх не було?
*– Особа, яка видає себе за Путіна, чи буде з’являтися у Криму? Єдине, що я можу сказати, ніяких запобіжників у нас на те, що стосується знищення терористів на території нашої країни, не існує. Це завдання наших військових – знищувати всіх без винятку терористів, які вдерлися на нашу територію.
І повірте, ні в кого не буде на сьогодні заборони на ті чи інші дії. Я в цьому більш ніж впевнений. Інша справа – чи буде воно там, чи ні, наскільки це буде реалістично. Давайте подивимося*
Ключеве - *наскільки воно буде реалістично*. Навіть на території нашої країни.
І що такий варіант вже прийнятий до виконання. Проблема тільки в його реалізації.