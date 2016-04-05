fler написав:Що можна зробити, щоб лиха не сталося? Бачу лише один варіант - ліквідація пу.
Соромлюсь запитати: а до цього причин для такого варіанту Ви не бачили або невже їх не було?
*– Особа, яка видає себе за Путіна, чи буде з’являтися у Криму? Єдине, що я можу сказати, ніяких запобіжників у нас на те, що стосується знищення терористів на території нашої країни, не існує. Це завдання наших військових – знищувати всіх без винятку терористів, які вдерлися на нашу територію.
Будівельник Самий цирк у тому, що ви не реформувавши жодної країни та багато чого не зробивши з питань, по яким переконуєте інших, спокійнісінько закидаєте мені про необхідність наявності власних результатів.
Я хоч книжки Бальцеровича, Кейнса і т.д. читав і саме!!! з них роблю свої висновки та формую думки, на них посилаюся, а ви -- з *я - мільйонер*, тому "дзеркало...". Хоча результат-то можна побачити на вашій сестрі з життям на ... злотих.
Цирк... Зав'язуйте з претензіями та намаганням заперечити мої думки отакими аргументами. Якщо вже кортить на особистості, то надайте врешті 5 кроків диво методу зміни країни - "підхожу я до дзеркала...". Ваші))) читатачі-то не знають, а я забув і шукати знов ліьньки.
✙DeepState✙🇺🇦 ☝️Що таке "резолюція парламенту США" або чому у процесі надання ATACMS концептуально нічого не змінилось
🌐Учора мережею пронеслась новина про резолюцію Палати Представників США з закликом надати ATACMS Україні. По різному її трактували у ЗМІ та мережі інтернет, тож давайте розбиратися.
📝9 червня 2023 року, республіканець від штату Нью Джерсі Томас Кін Молодший зареєстрував резолюцію Палати Представників під номером 488. Резолюція має гучну назву "Заклик до адміністрації Байдена негайно надати Україні ATACMS". ... 👀Видів актів у законотворчій системі США два: законопроекти (білли, bills) і резолюції. ... 📑Резолюції ж поділяються на три види: спільні, збіжні і прості (joint, concurrent and simple). ... Це просто заклик однієї з палат Конгресу США до адміністрації Байдена. Це не є зобов'язанням. Це non-binding resolution, як кажуть в США. Дана резолюція не буде голосуватись Сенатом, та не буде направлена Байдену на підпис.
🗳Палата Представників ще не голосувала за цю резолюцію. Вона лише пройшла перші слухання у профільному комітеті – комітеті закордонних справ. Бо стосується, вочевидь, закордонних справ. Після проходження вона буде (або не буде) додана у порядок денний на голосування, проголосована, і покладена в архів Палати Представників. ...