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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4374437543764377>
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 17:37

Будівельник
Самий цирк у тому, що ви не реформувавши жодної країни та багато чого не зробивши з питань, по яким переконуєте інших, спокійнісінько закидаєте мені про необхідність наявності власних результатів.

Я хоч книжки Бальцеровича, Кейнса і т.д. читав і саме!!! з них роблю свої висновки та формую думки, на них посилаюся, а ви -- з *я - мільйонер*, тому "дзеркало...".
Хоча результат-то можна побачити на вашій сестрі з життям на ... злотих.

Цирк...
Зав'язуйте з претензіями та намаганням заперечити мої думки отакими аргументами.
Якщо вже кортить на особистості, то надайте врешті 5 кроків диво методу зміни країни - "підхожу я до дзеркала...". Ваші))) читатачі-то не знають, а я забув і шукати знов ліьньки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:00

  Прохожий написав:есть у предприятия название?
иначе это не более чем тупой вброс на тему "зрады"


Укртрансгаз влаштує?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:02

  Прохожий написав:
  mephala написав:
коли одні гинуть на фронті і в цей же час на підприємстві, яке у власності держави, керівництво піднімає собі зарплати викинувши з роботи інших - я не маю настільки рожевих окулярів.

есть конкретика или вброс продолжается?


а на якій підставі ти зробив висновок що це вкид? в тебе є дані що такого ніде немає?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Yuri_61 написав:де контрнаступ?


Шура, пилите (с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:59

✙DeepState✙🇺🇦
☝️Що таке "резолюція парламенту США" або чому у процесі надання ATACMS концептуально нічого не змінилось

🌐Учора мережею пронеслась новина про резолюцію Палати Представників США з закликом надати ATACMS Україні. По різному її трактували у ЗМІ та мережі інтернет, тож давайте розбиратися.

📝9 червня 2023 року, республіканець від штату Нью Джерсі Томас Кін Молодший зареєстрував резолюцію Палати Представників під номером 488.
Резолюція має гучну назву "Заклик до адміністрації Байдена негайно надати Україні ATACMS".
...
👀Видів актів у законотворчій системі США два: законопроекти (білли, bills) і резолюції.
...
📑Резолюції ж поділяються на три види: спільні, збіжні і прості (joint, concurrent and simple).
...
Це просто заклик однієї з палат Конгресу США до адміністрації Байдена. Це не є зобов'язанням. Це non-binding resolution, як кажуть в США. Дана резолюція не буде голосуватись Сенатом, та не буде направлена Байдену на підпис.

🗳Палата Представників ще не голосувала за цю резолюцію. Вона лише пройшла перші слухання у профільному комітеті – комітеті закордонних справ. Бо стосується, вочевидь, закордонних справ. Після проходження вона буде (або не буде) додана у порядок денний на голосування, проголосована, і покладена в архів Палати Представників.
...

https://t.me/DeepStateUA/16903
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:14

  yanyura написав:https://t.me/DeepStateUA/16903

Ещё недавно разгонялась тема, что республиканцы вообще не поддерживают выделение помощи Украине

Ну то таке

На самом деле, предвыборная президенсткая кампания в США началась и эта резолюция, один из шагов
Мол, Байден не хочет выделять ATACMS

Само собой, в случае победы республиканца на выборах, говорить о том, будет выделены ATACMS, пока что, не приходится
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:22

  Letusrock написав:
  Yuri_61 написав:де контрнаступ?


Шура, пилите (с)

может посетить офтальмолога?)
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:26

  mephala написав:
  Прохожий написав:есть у предприятия название?
иначе это не более чем тупой вброс на тему "зрады"


Укртрансгаз влаштує?


Складний випадок. Але до чого тут "в той час коли ...". Це рішення приймалось давно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:43

Ні, синку, це - фантастика!

Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Не віддамо!((
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:47

  fler написав:Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Не віддамо!((

Да, оставьте себе
pesikot
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