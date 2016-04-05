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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4374437543764377
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:00

уже Пете кричали за Саакашввили в Одессе ДЯКУЕМО((( и что ,что он там изменил...а ни...я
Уже все и забыли этот ход конём.
Ким что понацея от чего-то,нет конечно.Обычная мидийная персона-он там в Николаеве ничего и не решал в трудные времена,там всё на Марченко держалось.Но марченко не сидел в телеге а работал
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:03

  budivelnik написав:А тепер питання
А серед населення є ті хто збирається спочатку думати про когось і тільки потім про себе?
В 99% - таких немає
То чому населення дивується з алгоритму дій чиновників, якщо саме населення у 99% випадків використовує цей же алгоритм.

А тепер питання - звідки %?

І невже ви не знаєте, що пересічний робітник на роботі працює, поки не виконає всі завдання; на роботу приносить свої фарби, дрель та ін. інструменти, матеріали; пересічного робітника, якщо він не виконує свої обов'язки, поставлені завдання -- швиденько звільняють та замінюють на того, хто ПРАЦЮЄ НА СПРАВУ, а не на себе.

Тепер хочу почути про такого ж чиновника.
Або що дивного в і чиновнику працювати перш за все на справу, а не на себе.

Що пересічний робітник -- є найнятим. Що чиновник -- є найнятим.
Перший працює на справу і на роботі думає в першу чергу про справу, а другий - чомусь на себе і про себе.

У вас знов отголосок отієї пісні про всл працювати на себе -- це краще тренуватися-готуватися, щоб не загинути.
А у вас і чиновників -- це відповідно заробити і придбати черговий мільйон. Собі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:26

  konstantin kirovograd написав:уже Пете кричали за Саакашввили в Одессе ДЯКУЕМО((( и что ,что он там изменил...а ни...я
Уже все и забыли этот ход конём.
Ким что понацея от чего-то,нет конечно.Обычная мидийная персона-он там в Николаеве ничего и не решал в трудные времена,там всё на Марченко держалось.Но марченко не сидел в телеге а работал

О чем бы не говорить, но Порошенко - виноват

Мда ... некоторых история ничему не учит
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:53

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:уже Пете кричали за Саакашввили в Одессе ДЯКУЕМО((( и что ,что он там изменил...а ни...я
Уже все и забыли этот ход конём.
Ким что понацея от чего-то,нет конечно.Обычная мидийная персона-он там в Николаеве ничего и не решал в трудные времена,там всё на Марченко держалось.Но марченко не сидел в телеге а работал

О чем бы не говорить, но Порошенко - виноват

Мда ... некоторых история ничему не учит

В Грузії чомусь вийшло, а на Одесчині не вийшло, мабуть, "народ не такий"
flyman
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  #<1 ... 4374437543764377
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