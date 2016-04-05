budivelnik написав:
А тепер питання
А серед населення є ті хто збирається спочатку думати про когось і тільки потім про себе?
В 99% - таких немає
То чому населення дивується з алгоритму дій чиновників, якщо саме населення у 99% випадків використовує цей же алгоритм.
А тепер питання - звідки %?
І невже ви не знаєте, що пересічний робітник на роботі працює, поки не виконає всі завдання; на роботу приносить свої фарби, дрель та ін. інструменти, матеріали; пересічного робітника, якщо він не виконує свої обов'язки, поставлені завдання -- швиденько звільняють та замінюють на того, хто ПРАЦЮЄ НА СПРАВУ, а не на себе.
Тепер хочу почути про такого ж чиновника.
Або що дивного в і чиновнику працювати перш за все на справу, а не на себе.
Що пересічний робітник -- є найнятим. Що чиновник -- є найнятим.
Перший працює на справу і на роботі думає в першу чергу про справу, а другий - чомусь на себе і про себе.
У вас знов отголосок отієї пісні про всл працювати на себе -- це краще тренуватися-готуватися, щоб не загинути.
А у вас і чиновників -- це відповідно заробити і придбати черговий мільйон. Собі.