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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4374437543764377
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:00

уже Пете кричали за Саакашввили в Одессе ДЯКУЕМО((( и что ,что он там изменил...а ни...я
Уже все и забыли этот ход конём.
Ким что понацея от чего-то,нет конечно.Обычная мидийная персона-он там в Николаеве ничего и не решал в трудные времена,там всё на Марченко держалось.Но марченко не сидел в телеге а работал
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:03

  budivelnik написав:А тепер питання
А серед населення є ті хто збирається спочатку думати про когось і тільки потім про себе?
В 99% - таких немає
То чому населення дивується з алгоритму дій чиновників, якщо саме населення у 99% випадків використовує цей же алгоритм.

А тепер питання - звідки %?

І невже ви не знаєте, що пересічний робітник на роботі працює, поки не виконає всі завдання; на роботу приносить свої фарби, дрель та ін. інструменти, матеріали; пересічного робітника, якщо він не виконує свої обов'язки, поставлені завдання -- швиденько звільняють та замінюють на того, хто ПРАЦЮЄ НА СПРАВУ, а не на себе.

Тепер хочу почути про такого ж чиновника.
Або що дивного в і чиновнику працювати перш за все на справу, а не на себе.

Що пересічний робітник -- є найнятим. Що чиновник -- є найнятим.
Перший працює на справу і на роботі думає в першу чергу про справу, а другий - чомусь на себе і про себе.

У вас знов отголосок отієї пісні про всл працювати на себе -- це краще тренуватися-готуватися, щоб не загинути.
А у вас і чиновників -- це відповідно заробити і придбати черговий мільйон. Собі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:26

  konstantin kirovograd написав:уже Пете кричали за Саакашввили в Одессе ДЯКУЕМО((( и что ,что он там изменил...а ни...я
Уже все и забыли этот ход конём.
Ким что понацея от чего-то,нет конечно.Обычная мидийная персона-он там в Николаеве ничего и не решал в трудные времена,там всё на Марченко держалось.Но марченко не сидел в телеге а работал

О чем бы не говорить, но Порошенко - виноват

Мда ... некоторых история ничему не учит
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 21:24

  vt313 написав:
  mephala написав:
  Прохожий написав:есть у предприятия название?
иначе это не более чем тупой вброс на тему "зрады"


Укртрансгаз влаштує?


Складний випадок. Але до чого тут "в той час коли ...". Це рішення приймалось давно.


це рішення приймалось під час війни. причому війна вже йшла не один місяць.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 22:10

  fler написав:Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Не віддамо!((

Кім це звичайний веселий блогер,як і всі сучасні керівникі.
Такі як Буданов,Мілованов,Тіщенко і тому подібне.
Ну і сам найвеличнішій во главі цей зеленої шайкі.
2805
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:08

  2805 написав:
  fler написав:Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Не віддамо!((

Кім це звичайний веселий блогер,як і всі сучасні керівникі.
Такі як Буданов,Мілованов,Тіщенко і тому подібне.
Ну і сам найвеличнішій во главі цей зеленої шайкі.


Буданов наче у фотошопі намальований.

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:49

flyman
Колись читав у ізраїльскому СМІ інтерв'ю місцевого професора (біології чи щось подібне, точно не пам'ятаю). Він наполягав, щоб вчені публікували свої досягнення не тільки у спеціалізованих виданнях, а й у соцмережах, щоб зацікавити і молодь, і потенціальних грантодавців.

Без паблісіті немає просперіті - такий час прийшов. Вірять тим, хто красиво говорить та має харизматичну зовнішність та презентейшн.
Starikan
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  #<1 ... 4374437543764377
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