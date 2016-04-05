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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 чер, 2023 20:00
уже Пете кричали за Саакашввили в Одессе ДЯКУЕМО((( и что ,что он там изменил...а ни...я
Уже все и забыли этот ход конём.
Ким что понацея от чего-то,нет конечно.Обычная мидийная персона-он там в Николаеве ничего и не решал в трудные времена,там всё на Марченко держалось.Но марченко не сидел в телеге а работал
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 22 чер, 2023 20:03
budivelnik написав:
А тепер питання
А серед населення є ті хто збирається спочатку думати про когось і тільки потім про себе?
В 99% - таких немає
То чому населення дивується з алгоритму дій чиновників, якщо саме населення у 99% випадків використовує цей же алгоритм.
А тепер питання - звідки %?
І невже ви не знаєте, що пересічний робітник на роботі працює, поки не виконає всі завдання; на роботу приносить свої фарби, дрель та ін. інструменти, матеріали; пересічного робітника, якщо він не виконує свої обов'язки, поставлені завдання -- швиденько звільняють та замінюють на того, хто ПРАЦЮЄ НА СПРАВУ, а не на себе.
Тепер хочу почути про такого ж чиновника.
Або що дивного в і чиновнику працювати перш за все на справу, а не на себе.
Що пересічний робітник -- є найнятим. Що чиновник -- є найнятим.
Перший працює на справу і на роботі думає в першу чергу про справу, а другий - чомусь на себе і про себе.
У вас знов отголосок отієї пісні про всл працювати на себе -- це краще тренуватися-готуватися, щоб не загинути.
А у вас і чиновників -- це відповідно заробити і придбати черговий мільйон. Собі.
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detroytred
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Додано: Чет 22 чер, 2023 20:26
konstantin kirovograd написав:
уже Пете кричали за Саакашввили в Одессе ДЯКУЕМО((( и что ,что он там изменил...а ни...я
Уже все и забыли этот ход конём.
Ким что понацея от чего-то,нет конечно.Обычная мидийная персона-он там в Николаеве ничего и не решал в трудные времена,там всё на Марченко держалось.Но марченко не сидел в телеге а работал
О чем бы не говорить, но Порошенко - виноват
Мда ... некоторых история ничему не учит
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Додано: Чет 22 чер, 2023 21:24
vt313 написав: mephala написав: Прохожий написав:
есть у предприятия название?
иначе это не более чем тупой вброс на тему "зрады"
Укртрансгаз влаштує?
Складний випадок. Але до чого тут "в той час коли ...". Це рішення приймалось давно.
це рішення приймалось під час війни. причому війна вже йшла не один місяць.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 22:10
fler написав:
Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Не віддамо!((
Кім це звичайний веселий блогер,як і всі сучасні керівникі.
Такі як Буданов,Мілованов,Тіщенко і тому подібне.
Ну і сам найвеличнішій во главі цей зеленої шайкі.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:08
2805 написав: fler написав:
Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Не віддамо!((
Кім це звичайний веселий блогер,як і всі сучасні керівникі.
Такі як Буданов,Мілованов,Тіщенко і тому подібне.
Ну і сам найвеличнішій во главі цей зеленої шайкі.
Буданов наче у фотошопі намальований.
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flyman
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:49
flyman
Колись читав у ізраїльскому СМІ інтерв'ю місцевого професора (біології чи щось подібне, точно не пам'ятаю). Він наполягав, щоб вчені публікували свої досягнення не тільки у спеціалізованих виданнях, а й у соцмережах, щоб зацікавити і молодь, і потенціальних грантодавців.
Без паблісіті немає просперіті - такий час прийшов. Вірять тим, хто красиво говорить та має харизматичну зовнішність та презентейшн.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:37
flyman написав:
Буданов наче у фотошопі намальований
Головне, щоб не виявився балаболом!
А то якось не личить людині на такій посаді бути тріплом/балаболом, чи не так?
Чи ти думаєш, що все ж таки він може виявитись Гордоном?(тут я не журналіста маю на увазі, а гумовий виріб...)
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:40
detroytred написав:
Цирк...
От як так - що вже і цифри їм приводиш, а вони щось все не йдуть і не йдуть на фронт...?
>>>
Shaman написав: roberto dark написав: Успіх написав:Bolt
Жодних боргів!
За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!
Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші))
До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки
мої премії
За березень+29,5
Квітень+80(переїхали в зону БД)
Травень+98,5
Червень+98,5
Липень+98,5
Серпень+98,5
Вересень+70(так як зняли за відпустку)
Жовтень+98,5
Листопад+98,5
Грудень+98,5
Січень+98,5
Калькулятор маєте?))
Ого?
Ласкаво просимо всіх на фронт!
Непоганий ГЕШЕФТ
. Кому війна, а кому матір ...
P.S. Скажіть долярчику, а ви на власні очі,хоч одного живого чи мертвого рашиста бачили за 16 місяців війни?
вперед - такий ГЕШЕФТ можна з першого дня отримувати - якщо вистачить мужності та вправності.
п.с.
А потім мені Фейслес заявляє - "щось не пригадую, що вам тут хтось заздрить про ваші премії/зарплати")))
А тут вже хіба лінивий не тицьнув - "от ви так часто на форумі, а зарплати у вас - ОГО-ГОООООООО!!!!!!"
Так в чім проблема?(завжди кажу)
Ласкаво просимо на фрон!
"Хто стукає - тому відчинять"©
Чи двері у воєнкоматах позачиняли, а ключі викинули в річку?)))
Щось давненько я відмазок не чув, накшталт - "я так рвався у всі воєнкомати, так штурмував всі їхні двері... звертався у всі інстанції, щоб мене взяли на фронт... - а мені відповіли, що не ходи по 5 разів щомісяця у воєнкомат протягом всіх 16міс. і не проси, так як ми не беремо у військо тих, хто сторожує в Рівному склади))) або у Львові має продуктові магазини, де працюють сини будівельників...))) або ти не то пес, не то кіт))) або ти чоловік панянки, яка мріє віддатись за окуляри пА350€"
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