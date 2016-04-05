Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:40

detroytred написав: Цирк... Цирк...

Shaman написав: roberto dark написав: Успіх написав: Bolt Жодних боргів!

За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!

Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші))

До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.

Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки мої премії

За березень+29,5

Квітень+80(переїхали в зону БД)

Травень+98,5

Червень+98,5

Липень+98,5

Серпень+98,5

Вересень+70(так як зняли за відпустку)

Жовтень+98,5

Листопад+98,5

Грудень+98,5

Січень+98,5



Калькулятор маєте?))



Ого?



Ласкаво просимо всіх на фронт! Жодних боргів!За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші))До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємомоїЗа березень+29,5Квітень+80(переїхали в зону БД)Травень+98,5Червень+98,5Липень+98,5Серпень+98,5Вересень+70(так як зняли за відпустку)Жовтень+98,5Листопад+98,5Грудень+98,5Січень+98,5Калькулятор маєте?))Ого?Ласкаво просимо всіх на фронт!

Непоганий ГЕШЕФТ. Кому війна, а кому матір ...

P.S. Скажіть долярчику, а ви на власні очі,хоч одного живого чи мертвого рашиста бачили за 16 місяців війни? Непоганий. Кому війна, а кому матір ...P.S. Скажіть долярчику, а ви на власні очі,хоч одного живого чи мертвого рашиста бачили за 16 місяців війни?

вперед - такий ГЕШЕФТ можна з першого дня отримувати - якщо вистачить мужності та вправності. вперед - такий ГЕШЕФТ можна з першого дня отримувати - якщо вистачить мужності та вправності.

От як так - що вже і цифри їм приводиш, а вони щось все не йдуть і не йдуть на фронт...?>>>п.с.А потім мені Фейслес заявляє - "щось не пригадую, що вам тут хтось заздрить про ваші премії/зарплати")))А тут вже хіба лінивий не тицьнув - "от ви так часто на форумі, а зарплати у вас - ОГО-ГОООООООО!!!!!!"Так в чім проблема?(завжди кажу)Ласкаво просимо на фрон!"Хто стукає - тому відчинять"©Чи двері у воєнкоматах позачиняли, а ключі викинули в річку?)))Щось давненько я відмазок не чув, накшталт - "я так рвався у всі воєнкомати, так штурмував всі їхні двері... звертався у всі інстанції, щоб мене взяли на фронт... - а мені відповіли, що не ходи по 5 разів щомісяця у воєнкомат протягом всіх 16міс. і не проси, так як ми не беремо у військо тих, хто сторожує в Рівному склади))) або у Львові має продуктові магазини, де працюють сини будівельників...))) або ти не то пес, не то кіт))) або ти чоловік панянки, яка мріє віддатись за окуляри пА350€"