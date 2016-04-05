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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4375437643774378
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Щось давненько я не чув

  Успіх написав:тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.

Припини безлімітно горілку жерти, то може не так швидко будеш пам'ять втрачати, а то збудеться твоя рожева мрія тільки не на дембель попадеш, а в дурку зі штампом АВАТАР, а там доктор Холява дивиться на тебе так "специфічно" і радісно потирає долоні - зрозумів натяк? :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Вкладу в перемогу на копійку, вимоги до оплати

Ні, воно верещало коли знизили оплати, що тепер буде відповідно менше працювати, тобто якщо раніше побратимам на 100% заряджав рації, то тепер буде на 50% заряджати бо настільки грошей менше стали платити, тобто там не вклад в перемогу, а реальна шкода і саботаж та ігнорування своїх посадових обов'язків.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:27

  Василь-Рівне написав:
  Hotab написав:Вкладу в перемогу на копійку, вимоги до оплати

Ні, воно верещало коли знизили оплати, що тепер буде відповідно менше працювати, тобто якщо раніше побратимам на 100% заряджав рації, то тепер буде на 50% заряджати бо настільки грошей менше стали платити, тобто там не вклад в перемогу, а реальна шкода і саботаж та ігнорування своїх посадових обов'язків.


я майже припинив читати гілку...
по перше не маю часу, по друге -зовсім зникло бажання,
тому що гілка перетворилась на кухню в радянській комунальній квартирі,
де майже у кожного є претензії або до президента(до ОП, МО та інших чиновників),
а гірше за це, образи один одного...
навіть на знаю, до кого тут ще не було звинувачень...
ініціатором цього бачу двох персон (сподіваюсь вони зрозуміють про кого річ)

може настав час припинити відвідувати цю гілку взагалі, тому що користі
майже менше 1%, 99% -тільки поганий настрій (і це ще мене ніхто не ображав, а якщо і до мене черга дійде?)

АСТАНАВИТЕСMЬ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:ініціатором цього бачу двох персон (сподіваюсь вони зрозуміють про кого річ)

Тут ВЖЕ потрібно писати прямо, бо алконавт який вже в 6-40 ранку залив люлю і всім хамить ніяких натяків не розуміє. Його на місце може поставити лише довгостроковий бан, але модератори це ХАМЛО шкодують бо він нібито служить в ЗСУ, а насправді воно служить зеленому змію, нехай я не фахівець, але шановний пан Холява таких за кілометер бачить, бо Профі з великої літери
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:32

  fler написав:Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Не віддамо!((


Зеленський своїми руками вирощує собі конкурента на наступних виборах ? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2805 написав:
  fler написав:Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Не віддамо!((

Кім це звичайний веселий блогер,як і всі сучасні керівникі.
Такі як Буданов,Мілованов,Тіщенко і тому подібне.
Ну і сам найвеличнішій во главі цей зеленої шайкі.
Эта шайка похлеще внешнего врага
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:я майже припинив читати гілку...
по перше не маю часу, по друге -зовсім зникло бажання,
тому що гілка перетворилась на кухню в радянській комунальній квартирі,
де майже у кожного є претензії або до президента(до ОП, МО та інших чиновників),
а гірше за це, образи один одного...


першу здогадуюсь, а друга персона це хто?
крім них тут ще є чоловік 4-5 які дуже нервово реагують на коменти які суперечать лінії партії, що провокує звинувачення у зраді з подальшим переходом на особистості і офтопним діалогам на сторінок 5-10))
Letusrock
 
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