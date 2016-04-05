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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4375437643774378
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2805 написав:
  fler написав:Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Не віддамо!((

Кім це звичайний веселий блогер,як і всі сучасні керівникі.
Такі як Буданов,Мілованов,Тіщенко і тому подібне.
Ну і сам найвеличнішій во главі цей зеленої шайкі.
Эта шайка похлеще внешнего врага
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:я майже припинив читати гілку...
по перше не маю часу, по друге -зовсім зникло бажання,
тому що гілка перетворилась на кухню в радянській комунальній квартирі,
де майже у кожного є претензії або до президента(до ОП, МО та інших чиновників),
а гірше за це, образи один одного...


першу здогадуюсь, а друга персона це хто?
крім них тут ще є чоловік 4-5 які дуже нервово реагують на коменти які суперечать лінії партії, що провокує звинувачення у зраді з подальшим переходом на особистості і офтопним діалогам на сторінок 5-10))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:02

  prodigy написав:може настав час припинити відвідувати цю гілку взагалі, тому що користі
майже менше 1%, 99% -тільки поганий настрій (і це ще мене ніхто не ображав, а якщо і до мене черга дійде?)

АСТАНАВИТЕСMЬ

Користь є! Безумовно є!
Наприклад, хз які асоциативні зв'язки, але читаючи гілку, в мене якимось чином щось спрацювало і я нарешті знайшов і прочитав *Свисток* Тони Шумахера)))

Так що я тільки двома руками за. За те, щоб дописувачів було більше і дописів більше. Нехай навіть зі "срачами". Раз вже ніхто не може запропонувати вихід з того, куди зайшли.

До речі, цілком згоден з поглядом -- можна ж не писати, тоді й нападок-претензій не буде, не треба витрачати час на заперечення.
Не згоден, що читати оці сварки нецікаво. Цікаво! Ще й як. Зі сторони. Гуморно виходить в учасників.
Все ж таки на форумі зібралися дуже різноманітні та характерні люди.
Думки кожного по-своєму цікаві...

Жаль, що труть. Головне встигнути ознайомитися.
Якщо що, то це не іронія в повідомленні. Я цілком серйозно.
І Ви не зникайте-то. Бо зокрема актуальних інших Ваших думок, де ще такі цікаві морські спогади знайдеш.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 23 чер, 2023 10:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:02

  Letusrock написав:
  Прохожий написав:может посетить офтальмолога?)


щоб теж виписав окуляри за 350Є які допомагають бачити все в розовому кольорі? ))

350Є це менше чим звичайні донати за місяць притомних людей у фонд "Повернись живим", що Вас так тригерить у цій сумі? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:що Вас так тригерить у цій сумі?

взагалі то не я підняв тему з окулярами, допис був скоріше як натяк про специфічне бачення реальності одного/одної з наших форучман
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:39

  Hotab написав:Детройт, точно особливий і унікальний??

В чому саме Успіх особливий та унікальний я вже пояснював.
А те, що не унікальний у "сварках", це визнаю. Так цього від нього ніхто не очікував (унікальності у сварках).
Те, що відповідати та сам піднімати рівень агресії почав, це й так досягнення.
Міцно тримається на ногах.

Вже ж очевидно, що кожен по-своєму правий...
І нічого оці намагання сильніше кусати іншого не дають.
Але Успіх тільки став на цю тропу. Увійшов у смак))
Маю сумнів, що його вже можна зупинити. Тим паче агресією в його бік.

Рубікон давно перейдено. Тим паче, що закиди Успіха про давайте на моє місце, бажання більшої оплати та ін., не йдуть ні в яке порівняння, що закидають йому (алконавт, саботажників і вже до урівняння з 9кл. орком дійшли).

До речі, Успіх писав, що може! бути не саботування обов'язків, а зменшення добровільного виконання надлишкового!!! Надлишкового.
Тобто зараз на 300% робить, а може буде робити лише 150%.
І подивіться, як перекрутив це Василь.
А потім звідки обурення...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:50

Боротьба з корупцією чи показуха?

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює звернення до правоохоронних органів для проведення перевірок стосовно військкомів усіх областей. Про це Арахамія написав у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 23 червня.
За його словами, відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова, який разом з родиною виявився власником автомобілів і будинків в Іспанії на мільйони доларів.

Нарешті мені зрозуміло, чому Зеленський на днях наказав відправити всіх воєнкомів на фронт, а на їх місце поставити військових, які вибули з зони бойових дій (через поранення, інвалідність, контузію тощо). В Мико у військоматах такі "шафи" сидять (кум-брат-сват), а на фронт відправляють "чахликів невмирущих".
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:02

  fler написав:В Мико у військоматах такі "шафи" сидять (кум-брат-сват)

А це той самий воєнком Білий Сергій Анатоліївич, чи так співпало?
https://youcontrol.com.ua/catalog/execu ... h/manager/
https://clarity-project.info/tenderer/2448712832
UPD: Схоже вони у вас усі бізнесмени.
https://youcontrol.com.ua/catalog/fop_details/41090355/
відправити всіх воєнкомів на фронт, а на їх місце поставити військових, які вибули з зони бойових дій

Мрії...
https://inshe.tv/mykolayv/2023-04-13/753624/
Начальник відділу персоналу Миколаївського ОТЦК та СП запропонував йому проходити службу в роті охорони Баштанського районного ТЦК та СП на посаді стрільця, звідки він і призивався, звідки він родом. Як кажуть: «Вдома й стіни лікують»
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