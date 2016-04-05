Эта шайка похлеще внешнего врага2805 написав:
Кім це звичайний веселий блогер,як і всі сучасні керівникі.
Такі як Буданов,Мілованов,Тіщенко і тому подібне.
Ну і сам найвеличнішій во главі цей зеленої шайкі.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Эта шайка похлеще внешнего врага
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
першу здогадуюсь, а друга персона це хто?
крім них тут ще є чоловік 4-5 які дуже нервово реагують на коменти які суперечать лінії партії, що провокує звинувачення у зраді з подальшим переходом на особистості і офтопним діалогам на сторінок 5-10))
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:02
Користь є! Безумовно є!
Наприклад, хз які асоциативні зв'язки, але читаючи гілку, в мене якимось чином щось спрацювало і я нарешті знайшов і прочитав *Свисток* Тони Шумахера)))
Так що я тільки двома руками за. За те, щоб дописувачів було більше і дописів більше. Нехай навіть зі "срачами". Раз вже ніхто не може запропонувати вихід з того, куди зайшли.
До речі, цілком згоден з поглядом -- можна ж не писати, тоді й нападок-претензій не буде, не треба витрачати час на заперечення.
Не згоден, що читати оці сварки нецікаво. Цікаво! Ще й як. Зі сторони. Гуморно виходить в учасників.
Все ж таки на форумі зібралися дуже різноманітні та характерні люди.
Думки кожного по-своєму цікаві...
Жаль, що труть. Головне встигнути ознайомитися.
Якщо що, то це не іронія в повідомленні. Я цілком серйозно.
І Ви не зникайте-то. Бо зокрема актуальних інших Ваших думок, де ще такі цікаві морські спогади знайдеш.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 23 чер, 2023 10:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:02
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:39
В чому саме Успіх особливий та унікальний я вже пояснював.
А те, що не унікальний у "сварках", це визнаю. Так цього від нього ніхто не очікував (унікальності у сварках).
Те, що відповідати та сам піднімати рівень агресії почав, це й так досягнення.
Міцно тримається на ногах.
Вже ж очевидно, що кожен по-своєму правий...
І нічого оці намагання сильніше кусати іншого не дають.
Але Успіх тільки став на цю тропу. Увійшов у смак))
Маю сумнів, що його вже можна зупинити. Тим паче агресією в його бік.
Рубікон давно перейдено. Тим паче, що закиди Успіха про давайте на моє місце, бажання більшої оплати та ін., не йдуть ні в яке порівняння, що закидають йому (алконавт, саботажників і вже до урівняння з 9кл. орком дійшли).
До речі, Успіх писав, що може! бути не саботування обов'язків, а зменшення добровільного виконання надлишкового!!! Надлишкового.
Тобто зараз на 300% робить, а може буде робити лише 150%.
І подивіться, як перекрутив це Василь.
А потім звідки обурення...
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:50
Боротьба з корупцією чи показуха?
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює звернення до правоохоронних органів для проведення перевірок стосовно військкомів усіх областей. Про це Арахамія написав у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 23 червня.
За його словами, відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова, який разом з родиною виявився власником автомобілів і будинків в Іспанії на мільйони доларів.
Нарешті мені зрозуміло, чому Зеленський на днях наказав відправити всіх воєнкомів на фронт, а на їх місце поставити військових, які вибули з зони бойових дій (через поранення, інвалідність, контузію тощо). В Мико у військоматах такі "шафи" сидять (кум-брат-сват), а на фронт відправляють "чахликів невмирущих".
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:02
А це той самий воєнком Білий Сергій Анатоліївич, чи так співпало?
UPD: Схоже вони у вас усі бізнесмени.
Мрії...
Начальник відділу персоналу Миколаївського ОТЦК та СП запропонував йому проходити службу в роті охорони Баштанського районного ТЦК та СП на посаді стрільця, звідки він і призивався, звідки він родом. Як кажуть: «Вдома й стіни лікують»
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