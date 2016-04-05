Эта шайка похлеще внешнего врага2805 написав:
Кім це звичайний веселий блогер,як і всі сучасні керівникі.
Такі як Буданов,Мілованов,Тіщенко і тому подібне.
Ну і сам найвеличнішій во главі цей зеленої шайкі.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Эта шайка похлеще внешнего врага
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
першу здогадуюсь, а друга персона це хто?
крім них тут ще є чоловік 4-5 які дуже нервово реагують на коменти які суперечать лінії партії, що провокує звинувачення у зраді з подальшим переходом на особистості і офтопним діалогам на сторінок 5-10))
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:02
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:50
Боротьба з корупцією чи показуха?
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює звернення до правоохоронних органів для проведення перевірок стосовно військкомів усіх областей. Про це Арахамія написав у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 23 червня.
За його словами, відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова, який разом з родиною виявився власником автомобілів і будинків в Іспанії на мільйони доларів.
Нарешті мені зрозуміло, чому Зеленський на днях наказав відправити всіх воєнкомів на фронт, а на їх місце поставити військових, які вибули з зони бойових дій (через поранення, інвалідність, контузію тощо). В Мико у військоматах такі "шафи" сидять (кум-брат-сват), а на фронт відправляють "чахликів невмирущих".
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:02
А це той самий воєнком Білий Сергій Анатоліївич, чи так співпало?
UPD: Схоже вони у вас усі бізнесмени.
Мрії...
Начальник відділу персоналу Миколаївського ОТЦК та СП запропонував йому проходити службу в роті охорони Баштанського районного ТЦК та СП на посаді стрільця, звідки він і призивався, звідки він родом. Як кажуть: «Вдома й стіни лікують»
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
от воно переформатування про яке писали вище, з корупційно-олігархічної системи на війському диктатуру ))
тіпа він навіть не підозрював, дякуємо журналістам що відкрили очі
Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:31
Пригожін: "Україна не бомбила Донецьк 8 років а лише позиції росіян. ЗСУ не збирались з НАТО нападати на росію, міноборони та президент обманюють народ"
Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .
Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:19
Успіх
Коли прориваються отакі "дамби" - валиться абсолютно все . Держава скочується анархію і далі результати невідомі в принципі . Ми чогось такого чекаємо в московії , але імовірність аналогічного сценарію у нас теж достатньо високий . Саме тому оці три бажання практично неможливо виконати . Починати треба з росту кількості армії в два рази . Поки не уявляю . Де брати гроші на все це - не уявляю теж . Тому війна буде довго , хоча багато хто ще чогось швидкого чекає . Швидкий варіант - переворот в московії і в невдалому варіанті причому - типу гкчп , а не "смерть сталіна" . Єдиний плюс - війна в гарячій формі навряд чи триватиме довше 4 років - не витримає ніхто ...
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