І ось зараз це вперше серйозно сказав президент Байден. Я вважаю, що все, що путін робить останніми місяцями – це і є підготовка до натискання червоної кнопки.



Незважаючи на скептицизм деякого з приводу українського наступу, у Москві знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ, їм точно не втримати 100-кілометрову ширину приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервано.



Кримський міст буде знищено, а Українські війська стоятимуть біля входу до Криму. В умовах оточення кримське угруповання буде приречене, і в цей час у Москві обов'язково розпочнеться розвал кремлівської влади.



І ось щоб не допустити цього, путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва.



Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це мінськ спонукав москву діяти з метою захисту союзника.



Все це викличе різке прискорення війни.



Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16. Він увійде до спіралі, і тут важливо, щоб Америка виконала те, що обіцяла, й устами мого старого знайомого передала в Стамбулі росіянам, і, зокрема, використала всі свої конвенційні засоби для знищення всіх загарбників в Україні, а також їхніх логістичних центрів у Білорусі, і в самій Росії.



При цьому я не виключаю удару тактичною ядерною зброєю і по найбільшому логістичному центру в польському Жешуві, щоб автоматично задіяти п'яту статтю НАТО.



Припускаю, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням.



Що отримає з цього путін? Перше, якщо війна йтиме так, як зараз, за кілька місяців усім буде ясно, що росія зазнала поразки, а так він залишає шанс, що Вашингтон кліпне першим. Ну, а якщо не кліпне, то в цьому теж є свій розрахунок: вийде, що війну він програє не Україні, а НАТО, і це є привід консолідувати свою зграю та російську спільноту, особливо перед президентськими виборами.



Що робити нам, українцям?



Насамперед розуміти, що є така реальна небезпека і вживати максимальних запобіжних заходів. Особливо берегти керівництво, і, звісно, це передусім стосується ключа української перемоги – президента Зеленського.



Адже Зеленський став лідером вільного світу, і реакція вільного світу на ядерну атаку Росії залежатиме від закликів та позиції цілого та здорового верховного головнокомандувача України. Я впевнений, що Андрій Єрмак та вся команда вже сидять і розраховують і такий сценарій.



І необхідно пам'ятати, що це сценарії акселерації та швидшої розв'язки та перемоги України, але, звичайно, треба застрахуватися від фізичних загроз.



Потрібно пам'ятати, що знищення Зеленського – це єдине, що врятує росію хоча б частково.



Решта, як сказав нещодавно Залужний, іде за планом.



Міхеіл Саакашвілі