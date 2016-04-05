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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:55
Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .
Якщо у когось повна амнезія і незнання історії і до чого призводить диктатура, то дійсно, боятися нічого. Для зовсім сліпих навіть приклад білорусі і кацапстану не видно
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Faceless
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:08
Puente
,
Коли прориваються отакі "дамби
Нічого ніде не проривається. Принаймні не в такому вигляді, як фантазує у снах наш «сплячий нитік» .
Якщо і виникає напруга, то вона проявляється не у небажанні зайвий раз відпрацювати по ворогу, а у невиконанні деяких інших квадратних задач, які часто нижньому особовому складу здаються безглуздими.
Вогневе враження ворога - це задача, яка завжди виконується з неймовірним бажанням. Бо вона базується на природній жадобі помсти і знищенні ворога. І тому підрозділи і бійці, які безпосередньо це роблять , вони все роблять як і раніше: А оця босота, яка варить кашу, заповнює журнали , заряджає рації та носить снаряди , оце може нести з лінцею, журнал несвоєчасно писати, цибулю порізати не мілко і т. д.
Але хто коли зважав на таких воєнів? І за що їм таким платити 100к??
Ті ж, кого треба мотивувати піднятись в атаку, вони 100к отримують.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:31
Faceless написав:
Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .
Якщо у когось повна амнезія і незнання історії і до чого призводить диктатура, то дійсно, боятися нічого. Для зовсім сліпих навіть приклад білорусі і кацапстану не видно
Тобто ще є куди рухатися, нема межі вдосконаленню
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:34
Puente написав:
От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .
Тому що тут вільнолюдь, а не корейці/росіянє
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:37
Puente написав:
. Починати треба з росту кількості армії в два рази .
Для чого, щоб "після пуску зеленої ракети іти колонами на ешеловану оборону"?
Щоб тримати оборону по ті й лінії яка є, достатньо того хто уже є.
Зупиняємося, і чекаєм на берегу ріки життя коли пропливе труп ворога.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:52
Турецька компанія Baykar, яка випускає ударні безпілотники Bayraktar, отримала ліцензійні дозволи від Туреччини на виробництво безпілотників TB2 та Akinci в Україні.
Про це повідомив генеральний директор Халюк Байрактар, пише Defense News.
"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні", – сказав Байкар.
Загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво цих об’єктів, становить 95,5 млн доларів. Завод планується відкрити у 2025 році.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:55
І ось зараз це вперше серйозно сказав президент Байден. Я вважаю, що все, що путін робить останніми місяцями – це і є підготовка до натискання червоної кнопки.
Незважаючи на скептицизм деякого з приводу українського наступу, у Москві знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ, їм точно не втримати 100-кілометрову ширину приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервано.
Кримський міст буде знищено, а Українські війська стоятимуть біля входу до Криму. В умовах оточення кримське угруповання буде приречене, і в цей час у Москві обов'язково розпочнеться розвал кремлівської влади.
І ось щоб не допустити цього, путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва.
Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це мінськ спонукав москву діяти з метою захисту союзника.
Все це викличе різке прискорення війни.
Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16. Він увійде до спіралі, і тут важливо, щоб Америка виконала те, що обіцяла, й устами мого старого знайомого передала в Стамбулі росіянам, і, зокрема, використала всі свої конвенційні засоби для знищення всіх загарбників в Україні, а також їхніх логістичних центрів у Білорусі, і в самій Росії.
При цьому я не виключаю удару тактичною ядерною зброєю і по найбільшому логістичному центру в польському Жешуві, щоб автоматично задіяти п'яту статтю НАТО.
Припускаю, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням.
Що отримає з цього путін? Перше, якщо війна йтиме так, як зараз, за кілька місяців усім буде ясно, що росія зазнала поразки, а так він залишає шанс, що Вашингтон кліпне першим. Ну, а якщо не кліпне, то в цьому теж є свій розрахунок: вийде, що війну він програє не Україні, а НАТО, і це є привід консолідувати свою зграю та російську спільноту, особливо перед президентськими виборами.
Що робити нам, українцям?
Насамперед розуміти, що є така реальна небезпека і вживати максимальних запобіжних заходів. Особливо берегти керівництво, і, звісно, це передусім стосується ключа української перемоги – президента Зеленського.
Адже Зеленський став лідером вільного світу, і реакція вільного світу на ядерну атаку Росії залежатиме від закликів та позиції цілого та здорового верховного головнокомандувача України. Я впевнений, що Андрій Єрмак та вся команда вже сидять і розраховують і такий сценарій.
І необхідно пам'ятати, що це сценарії акселерації та швидшої розв'язки та перемоги України, але, звичайно, треба застрахуватися від фізичних загроз.
Потрібно пам'ятати, що знищення Зеленського – це єдине, що врятує росію хоча б частково.
Решта, як сказав нещодавно Залужний, іде за планом.
Міхеіл Саакашвілі
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:57
Puente написав:
От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники
дивні питання у вас
очевидно ж що бояться росії-2 чи навіть пн.кореї-2
мяко кажучи не факт що диктатором стане хороший хлопець, який буде боротись з поганими. а якщо навпаки?
як варіант при диктатурі журналіста що розкопав інфо про одеського воєнкома просто знайдуть мертвим в лісі чи згноять в СІЗО
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:03
prodigy написав:
Міхеіл Саакашвілі
Чудове джерело інформації
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:08
prodigy написав:
Насамперед розуміти, що є така реальна небезпека і вживати максимальних запобіжних заходів. Особливо берегти керівництво, і, звісно, це передусім стосується ключа української перемоги – президента Зеленського.
Адже Зеленський став лідером вільного світу, і реакція вільного світу на ядерну атаку Росії залежатиме від закликів та позиції цілого та здорового верховного головнокомандувача України. Я впевнений, що Андрій Єрмак та вся команда вже сидять і розраховують і такий сценарій.
І необхідно пам'ятати, що це сценарії акселерації та швидшої розв'язки та перемоги України, але, звичайно, треба застрахуватися від фізичних загроз.
Потрібно пам'ятати, що знищення Зеленського – це єдине, що врятує росію хоча б частково.
Міхеіл Саакашвілі
вже знаю чий портрет буде на купюрі 2000грн
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