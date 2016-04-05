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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4377437843794380>
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .
Якщо у когось повна амнезія і незнання історії і до чого призводить диктатура, то дійсно, боятися нічого. Для зовсім сліпих навіть приклад білорусі і кацапстану не видно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:08

Puente ,

Коли прориваються отакі "дамби


Нічого ніде не проривається. Принаймні не в такому вигляді, як фантазує у снах наш «сплячий нитік» .
Якщо і виникає напруга, то вона проявляється не у небажанні зайвий раз відпрацювати по ворогу, а у невиконанні деяких інших квадратних задач, які часто нижньому особовому складу здаються безглуздими.
Вогневе враження ворога - це задача, яка завжди виконується з неймовірним бажанням. Бо вона базується на природній жадобі помсти і знищенні ворога. І тому підрозділи і бійці, які безпосередньо це роблять , вони все роблять як і раніше: А оця босота, яка варить кашу, заповнює журнали , заряджає рації та носить снаряди , оце може нести з лінцею, журнал несвоєчасно писати, цибулю порізати не мілко і т. д.
Але хто коли зважав на таких воєнів? І за що їм таким платити 100к??
Ті ж, кого треба мотивувати піднятись в атаку, вони 100к отримують.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:31

  Faceless написав:
Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .
Якщо у когось повна амнезія і незнання історії і до чого призводить диктатура, то дійсно, боятися нічого. Для зовсім сліпих навіть приклад білорусі і кацапстану не видно

Тобто ще є куди рухатися, нема межі вдосконаленню
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:34

  Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .

Тому що тут вільнолюдь, а не корейці/росіянє
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:. Починати треба з росту кількості армії в два рази .

Для чого, щоб "після пуску зеленої ракети іти колонами на ешеловану оборону"?
Щоб тримати оборону по ті й лінії яка є, достатньо того хто уже є.
Зупиняємося, і чекаєм на берегу ріки життя коли пропливе труп ворога.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:52

Турецька компанія Baykar, яка випускає ударні безпілотники Bayraktar, отримала ліцензійні дозволи від Туреччини на виробництво безпілотників TB2 та Akinci в Україні.

Про це повідомив генеральний директор Халюк Байрактар, пише Defense News.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні", – сказав Байкар.

Загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво цих об’єктів, становить 95,5 млн доларів. Завод планується відкрити у 2025 році.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:55

І ось зараз це вперше серйозно сказав президент Байден. Я вважаю, що все, що путін робить останніми місяцями – це і є підготовка до натискання червоної кнопки.

Незважаючи на скептицизм деякого з приводу українського наступу, у Москві знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ, їм точно не втримати 100-кілометрову ширину приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервано.

Кримський міст буде знищено, а Українські війська стоятимуть біля входу до Криму. В умовах оточення кримське угруповання буде приречене, і в цей час у Москві обов'язково розпочнеться розвал кремлівської влади.

І ось щоб не допустити цього, путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва.

Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це мінськ спонукав москву діяти з метою захисту союзника.

Все це викличе різке прискорення війни.

Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16. Він увійде до спіралі, і тут важливо, щоб Америка виконала те, що обіцяла, й устами мого старого знайомого передала в Стамбулі росіянам, і, зокрема, використала всі свої конвенційні засоби для знищення всіх загарбників в Україні, а також їхніх логістичних центрів у Білорусі, і в самій Росії.

При цьому я не виключаю удару тактичною ядерною зброєю і по найбільшому логістичному центру в польському Жешуві, щоб автоматично задіяти п'яту статтю НАТО.

Припускаю, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням.

Що отримає з цього путін? Перше, якщо війна йтиме так, як зараз, за кілька місяців усім буде ясно, що росія зазнала поразки, а так він залишає шанс, що Вашингтон кліпне першим. Ну, а якщо не кліпне, то в цьому теж є свій розрахунок: вийде, що війну він програє не Україні, а НАТО, і це є привід консолідувати свою зграю та російську спільноту, особливо перед президентськими виборами.

Що робити нам, українцям?

Насамперед розуміти, що є така реальна небезпека і вживати максимальних запобіжних заходів. Особливо берегти керівництво, і, звісно, це передусім стосується ключа української перемоги – президента Зеленського.

Адже Зеленський став лідером вільного світу, і реакція вільного світу на ядерну атаку Росії залежатиме від закликів та позиції цілого та здорового верховного головнокомандувача України. Я впевнений, що Андрій Єрмак та вся команда вже сидять і розраховують і такий сценарій.

І необхідно пам'ятати, що це сценарії акселерації та швидшої розв'язки та перемоги України, але, звичайно, треба застрахуватися від фізичних загроз.

Потрібно пам'ятати, що знищення Зеленського – це єдине, що врятує росію хоча б частково.

Решта, як сказав нещодавно Залужний, іде за планом.

Міхеіл Саакашвілі
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники


дивні питання у вас
очевидно ж що бояться росії-2 чи навіть пн.кореї-2
мяко кажучи не факт що диктатором стане хороший хлопець, який буде боротись з поганими. а якщо навпаки?
як варіант при диктатурі журналіста що розкопав інфо про одеського воєнкома просто знайдуть мертвим в лісі чи згноять в СІЗО
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:03

  prodigy написав:Міхеіл Саакашвілі

Чудове джерело інформації :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:08

  prodigy написав:

Насамперед розуміти, що є така реальна небезпека і вживати максимальних запобіжних заходів. Особливо берегти керівництво, і, звісно, це передусім стосується ключа української перемоги – президента Зеленського.

Адже Зеленський став лідером вільного світу, і реакція вільного світу на ядерну атаку Росії залежатиме від закликів та позиції цілого та здорового верховного головнокомандувача України. Я впевнений, що Андрій Єрмак та вся команда вже сидять і розраховують і такий сценарій.

І необхідно пам'ятати, що це сценарії акселерації та швидшої розв'язки та перемоги України, але, звичайно, треба застрахуватися від фізичних загроз.

Потрібно пам'ятати, що знищення Зеленського – це єдине, що врятує росію хоча б частково.

Міхеіл Саакашвілі


вже знаю чий портрет буде на купюрі 2000грн
Letusrock
 
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