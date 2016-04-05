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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4377437843794380
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:09

  prodigy написав:
І ось зараз це вперше серйозно сказав президент Байден. Я вважаю, що все, що путін робить останніми місяцями – це і є підготовка до натискання червоної кнопки.

Незважаючи на скептицизм деякого з приводу українського наступу, у Москві знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ, їм точно не втримати 100-кілометрову ширину приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервано.

Кримський міст буде знищено, а Українські війська стоятимуть біля входу до Криму. В умовах оточення кримське угруповання буде приречене, і в цей час у Москві обов'язково розпочнеться розвал кремлівської влади.

І ось щоб не допустити цього, путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва.

Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це мінськ спонукав москву діяти з метою захисту союзника.

Все це викличе різке прискорення війни.

Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16. Він увійде до спіралі, і тут важливо, щоб Америка виконала те, що обіцяла, й устами мого старого знайомого передала в Стамбулі росіянам, і, зокрема, використала всі свої конвенційні засоби для знищення всіх загарбників в Україні, а також їхніх логістичних центрів у Білорусі, і в самій Росії.

При цьому я не виключаю удару тактичною ядерною зброєю і по найбільшому логістичному центру в польському Жешуві, щоб автоматично задіяти п'яту статтю НАТО.

Припускаю, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням.

Що отримає з цього путін? Перше, якщо війна йтиме так, як зараз, за кілька місяців усім буде ясно, що росія зазнала поразки, а так він залишає шанс, що Вашингтон кліпне першим. Ну, а якщо не кліпне, то в цьому теж є свій розрахунок: вийде, що війну він програє не Україні, а НАТО, і це є привід консолідувати свою зграю та російську спільноту, особливо перед президентськими виборами.

Що робити нам, українцям?

Насамперед розуміти, що є така реальна небезпека і вживати максимальних запобіжних заходів. Особливо берегти керівництво, і, звісно, це передусім стосується ключа української перемоги – президента Зеленського.

Адже Зеленський став лідером вільного світу, і реакція вільного світу на ядерну атаку Росії залежатиме від закликів та позиції цілого та здорового верховного головнокомандувача України. Я впевнений, що Андрій Єрмак та вся команда вже сидять і розраховують і такий сценарій.

І необхідно пам'ятати, що це сценарії акселерації та швидшої розв'язки та перемоги України, але, звичайно, треба застрахуватися від фізичних загроз.

Потрібно пам'ятати, що знищення Зеленського – це єдине, що врятує росію хоча б частково.

Решта, як сказав нещодавно Залужний, іде за планом.

Міхеіл Саакашвілі

Міхал скомпілював Соскіна і Чаплигу
тільки
ключа української перемоги – президента Зеленського.

тільки дві помилки:
"Президент" пишеться з великої літери,
і він не ключ, а ЗСУ: в нас нема культа особистості і не буде
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 23 чер, 2023 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:10

  kyk написав:
  prodigy написав:Міхеіл Саакашвілі

Чудове джерело інформації :lol:

Тим не менш.

Я теж читав нижче й нижче і все гадав, хто ж автор))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:12

  detroytred написав:
  kyk написав:
  prodigy написав:Міхеіл Саакашвілі

Чудове джерело інформації :lol:

Тим не менш.

Я теж читав нижче й нижче і все гадав, хто ж автор))

Очередной популист-клоун.
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