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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4378437943804381>
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:09

  prodigy написав:
І ось зараз це вперше серйозно сказав президент Байден. Я вважаю, що все, що путін робить останніми місяцями – це і є підготовка до натискання червоної кнопки.

Незважаючи на скептицизм деякого з приводу українського наступу, у Москві знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ, їм точно не втримати 100-кілометрову ширину приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервано.

Кримський міст буде знищено, а Українські війська стоятимуть біля входу до Криму. В умовах оточення кримське угруповання буде приречене, і в цей час у Москві обов'язково розпочнеться розвал кремлівської влади.

І ось щоб не допустити цього, путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва.

Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це мінськ спонукав москву діяти з метою захисту союзника.

Все це викличе різке прискорення війни.

Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16. Він увійде до спіралі, і тут важливо, щоб Америка виконала те, що обіцяла, й устами мого старого знайомого передала в Стамбулі росіянам, і, зокрема, використала всі свої конвенційні засоби для знищення всіх загарбників в Україні, а також їхніх логістичних центрів у Білорусі, і в самій Росії.

При цьому я не виключаю удару тактичною ядерною зброєю і по найбільшому логістичному центру в польському Жешуві, щоб автоматично задіяти п'яту статтю НАТО.

Припускаю, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням.

Що отримає з цього путін? Перше, якщо війна йтиме так, як зараз, за кілька місяців усім буде ясно, що росія зазнала поразки, а так він залишає шанс, що Вашингтон кліпне першим. Ну, а якщо не кліпне, то в цьому теж є свій розрахунок: вийде, що війну він програє не Україні, а НАТО, і це є привід консолідувати свою зграю та російську спільноту, особливо перед президентськими виборами.

Що робити нам, українцям?

Насамперед розуміти, що є така реальна небезпека і вживати максимальних запобіжних заходів. Особливо берегти керівництво, і, звісно, це передусім стосується ключа української перемоги – президента Зеленського.

Адже Зеленський став лідером вільного світу, і реакція вільного світу на ядерну атаку Росії залежатиме від закликів та позиції цілого та здорового верховного головнокомандувача України. Я впевнений, що Андрій Єрмак та вся команда вже сидять і розраховують і такий сценарій.

І необхідно пам'ятати, що це сценарії акселерації та швидшої розв'язки та перемоги України, але, звичайно, треба застрахуватися від фізичних загроз.

Потрібно пам'ятати, що знищення Зеленського – це єдине, що врятує росію хоча б частково.

Решта, як сказав нещодавно Залужний, іде за планом.

Міхеіл Саакашвілі

Міхал скомпілював Соскіна і Чаплигу
тільки
ключа української перемоги – президента Зеленського.

тільки дві помилки:
"Президент" пишеться з великої літери,
і він не ключ, а ЗСУ: в нас нема культа особистості і не буде
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 23 чер, 2023 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:10

  kyk написав:
  prodigy написав:Міхеіл Саакашвілі

Чудове джерело інформації :lol:

Тим не менш.

Я теж читав нижче й нижче і все гадав, хто ж автор))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:12

  detroytred написав:
  kyk написав:
  prodigy написав:Міхеіл Саакашвілі

Чудове джерело інформації :lol:

Тим не менш.

Я теж читав нижче й нижче і все гадав, хто ж автор))

Очередной популист-клоун.
Кукушка хвалит петуха.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:29

  2805 написав:Очередной популист-клоун.
Кукушка хвалит петуха.

Якщо ж до серйозного, то неважливо хто там автор і тим паче який він.

Важливо чи були там твердження, моменти, які варті уваги.
На мій погляд, як мінімум, одне --
*Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16. Він увійде до спіралі*.

Тобто чого чекати рашці? Нашого подальшого зміцнення, наших подальших успіхів?

Саме таке питання я піднімав напередодні повномасштабного нападу.
Чого чекати рашці було? Поки нам поставлять ще більше зброї, поки ми далі зміцнимося?!

Так і зараз. Вони будуть чекати тільки у випадках:
- об'єктивно знають про майбутню малу результативність контрнаступу;
- суб'єктивно помиляються в цьому.

Інша справа, що поки або наші гарно ввели їх в оману, або ....
Бо в їх інформпросторі суцільна їх перемога і наші невдачі.
Ніякої підготовки піпла, що треба (прийшов час) бабахнути ядеркою.
Хоча щось незрозуміле все ж промайнуло -- про санітарну зону.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 23 чер, 2023 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:31

  detroytred написав:
  2805 написав:Очередной популист-клоун.
Кукушка хвалит петуха.

Якщо ж до серйозного, то неважливо хто там автор і тим паче який він.

Важливо чи були там твердження, моменти, які варті уваги.
На мій погляд, як мінімум, одне --
*Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16. Він увійде до спіралі*.

Тобто чого чекати рашці? Нашого подальшого зміцнення, наших подальших успіхів?

Саме таке питання я піднімав напередодні повномасштабного нападу.
Чого чекати рашці було? Поки нам поставлять ще більше зброї, поки ми далі зміцнимося?!

Так і зараз. Вони будуть чекати тільки у випадках:
- об'єктивно знають про майбутню малу результативність контрнаступу;
- суб'єктивно помиляються в цьому.

Інша справа, що поки або наші гарно ввели їх в оману, або ....
Бо в їх інформпросторі суцільна їх перемога і наші невдачі.
Ніякої підготовки піпла, що треба (прийшов час) бабахнути ядеркою.

навіщо бахкати в Київ/Польщу ТЯЗ, якщо є ЗАЕС.
іпсо і норатів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:33

  Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .

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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:34

Якщо корову частіше доїти, а менше годувати - вона здохне!))

  flyman написав:
  Puente написав:. Починати треба з росту кількості армії в два рази .

Для чого, щоб "після пуску зеленої ракети іти колонами на ешеловану оборону"?
Щоб тримати оборону по ті й лінії яка є, достатньо того хто уже є.
Зупиняємося, і чекаєм на берегу ріки життя коли пропливе труп ворога.
Так, але!
Але потрібно підмінити тих, хто там є - а то може "пожовкнути і відвалитися" ;)
Тобто, хоч раз на рік потрібно "стіни перекатувати свіжою фарбою" ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:36

  flyman написав:навіщо бахкати в Київ/Польщу ТЯЗ, якщо є ЗАЕС.
іпсо і норатів

Варіанти реалізації можуть бути різними.

Головне в цьому інше -- чи дійсно увесь світ готовий-збирається відвернутися від рашки, якщо вона вийде за дану межу?
Бо я після повномасштабного в Європі вже ніяким міфам та словам не вірю. (В цьому повністю згоден з Чаплигою).
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:вже знаю чий портрет буде на купюрі 2000грн

Зелений Персей тримає в руці відрізану голову путінської Гідри?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:58

  lapay написав:
  Letusrock написав:вже знаю чий портрет буде на купюрі 2000грн

Зелений Персей тримає в руці відрізану голову путінської Гідри?

)))

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня − 5 червня

Дослівно КМІС: "Після широкомасштабного вторгнення українці кардинально змінили свої погляди і наразі 86% вважають, що Володимир Зеленський ефективно працює як верховний головнокомандувач".
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/22/7407994/
detroytred
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