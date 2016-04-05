І ось зараз це вперше серйозно сказав президент Байден. Я вважаю, що все, що путін робить останніми місяцями – це і є підготовка до натискання червоної кнопки.
Незважаючи на скептицизм деякого з приводу українського наступу, у Москві знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ, їм точно не втримати 100-кілометрову ширину приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервано.
Кримський міст буде знищено, а Українські війська стоятимуть біля входу до Криму. В умовах оточення кримське угруповання буде приречене, і в цей час у Москві обов'язково розпочнеться розвал кремлівської влади.
І ось щоб не допустити цього, путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва.
Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це мінськ спонукав москву діяти з метою захисту союзника.
Все це викличе різке прискорення війни.
Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16. Він увійде до спіралі, і тут важливо, щоб Америка виконала те, що обіцяла, й устами мого старого знайомого передала в Стамбулі росіянам, і, зокрема, використала всі свої конвенційні засоби для знищення всіх загарбників в Україні, а також їхніх логістичних центрів у Білорусі, і в самій Росії.
При цьому я не виключаю удару тактичною ядерною зброєю і по найбільшому логістичному центру в польському Жешуві, щоб автоматично задіяти п'яту статтю НАТО.
Припускаю, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням.
Що отримає з цього путін? Перше, якщо війна йтиме так, як зараз, за кілька місяців усім буде ясно, що росія зазнала поразки, а так він залишає шанс, що Вашингтон кліпне першим. Ну, а якщо не кліпне, то в цьому теж є свій розрахунок: вийде, що війну він програє не Україні, а НАТО, і це є привід консолідувати свою зграю та російську спільноту, особливо перед президентськими виборами.
Що робити нам, українцям?
Насамперед розуміти, що є така реальна небезпека і вживати максимальних запобіжних заходів. Особливо берегти керівництво, і, звісно, це передусім стосується ключа української перемоги – президента Зеленського.
Адже Зеленський став лідером вільного світу, і реакція вільного світу на ядерну атаку Росії залежатиме від закликів та позиції цілого та здорового верховного головнокомандувача України. Я впевнений, що Андрій Єрмак та вся команда вже сидять і розраховують і такий сценарій.
І необхідно пам'ятати, що це сценарії акселерації та швидшої розв'язки та перемоги України, але, звичайно, треба застрахуватися від фізичних загроз.
Потрібно пам'ятати, що знищення Зеленського – це єдине, що врятує росію хоча б частково.
Решта, як сказав нещодавно Залужний, іде за планом.
Міхеіл Саакашвілі
Міхал скомпілював Соскіна і Чаплигу тільки
ключа української перемоги – президента Зеленського.
тільки дві помилки: "Президент" пишеться з великої літери, і він не ключ, а ЗСУ: в нас нема культа особистості і не буде
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 23 чер, 2023 15:12, всього редагувалось 2 разів.
Якщо ж до серйозного, то неважливо хто там автор і тим паче який він.
Важливо чи були там твердження, моменти, які варті уваги. На мій погляд, як мінімум, одне -- *Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16. Він увійде до спіралі*.
Тобто чого чекати рашці? Нашого подальшого зміцнення, наших подальших успіхів?
Саме таке питання я піднімав напередодні повномасштабного нападу. Чого чекати рашці було? Поки нам поставлять ще більше зброї, поки ми далі зміцнимося?!
Так і зараз. Вони будуть чекати тільки у випадках: - об'єктивно знають про майбутню малу результативність контрнаступу; - суб'єктивно помиляються в цьому.
Інша справа, що поки або наші гарно ввели їх в оману, або .... Бо в їх інформпросторі суцільна їх перемога і наші невдачі. Ніякої підготовки піпла, що треба (прийшов час) бабахнути ядеркою. Хоча щось незрозуміле все ж промайнуло -- про санітарну зону.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 23 чер, 2023 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:От навіть не знаю , чому народ проти диктатури . Бояться чого ? Пересічному чого боятися в принципі ? сталінських репресій , чи лукашенківських , чи піночетовських ? Бардак в країні практично на всіх місцях , де сидять якісь бюджетники . Плюс розкрадання грошей чи проста грошова корупція . Це побороти демократичним шляхом неможливо взагалі . Особливо більш-менш швидко . Судова система - це ще одна нерозв"язна проблема . І до неї дотикається вся система юридично-правова . Тільки презумпція винності , тільки страх реального покарання тут і зараз , практична неминучість втрати всього вкраденого і заниканого . Без диктатури в якійсь формі це не розв"язується взагалі . Бо демократія насправді - це спосіб юридично узаконити стан речей , який є в наявності в інтересах можновладців .
Puente написав:. Починати треба з росту кількості армії в два рази .
Для чого, щоб "після пуску зеленої ракети іти колонами на ешеловану оборону"? Щоб тримати оборону по ті й лінії яка є, достатньо того хто уже є. Зупиняємося, і чекаєм на берегу ріки життя коли пропливе труп ворога.
Так, але! Але потрібно підмінити тих, хто там є - а то може "пожовкнути і відвалитися" Тобто, хоч раз на рік потрібно "стіни перекатувати свіжою фарбою"
flyman написав:навіщо бахкати в Київ/Польщу ТЯЗ, якщо є ЗАЕС. іпсо і норатів
Варіанти реалізації можуть бути різними.
Головне в цьому інше -- чи дійсно увесь світ готовий-збирається відвернутися від рашки, якщо вона вийде за дану межу? Бо я після повномасштабного в Європі вже ніяким міфам та словам не вірю. (В цьому повністю згоден з Чаплигою).