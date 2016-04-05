Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:24

yanyura написав:

Всерьез обсуждать гадания "сбитого летчика" Всерьез обсуждать гадания "сбитого летчика"

Є ще один бувший генерал:*Багато людей кажуть, що його погрози серйозні, а потім додають: «але вони малоймовірні». Але це підриває першу частину речення. Навіщо сприймати погрозу серйозно, якщо вона малоймовірна?Я один із тих, хто каже, що ці загрози не тільки серйозні, але й цілком ймовірні.Це нагальна загроза. Якщо ця загроза буде визнана нагальною, то офіційні особи з нею щось будуть робити.Якщо ми будемо казати, що вони малоймовірні, то ніхто з цим нічого робити не буде.Я не намагаюся викликати паніку, хоча люди так кажуть, через те, що я написав. Я не хочу лякати цивільне населення. Для людей, які живуть у цьому регіоні – як українців, так і росіян – це не теоретична дискусія.*Цілком логічно. По полицях.Вся стаття